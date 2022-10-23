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Замуж невтерпеж: россиянки становятся жертвами интернет-аферистов

Мошенники выдают себя за звезд телесериалов и «борцов с режимом»
Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
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40-летняя москвичка стала жертвой афериста, выдававшего себя в интернет-переписке за актера популярного турецкого сериала. Поверив просьбам о помощи, женщина перевела проходимцу около 3 млн рублей. Подобные истории всё чаще становятся достоянием гласности. Подробности — в материале «Известий».

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Неизвестный (или группа лиц) выдавал себя за звезду турецких телесериалов Джана Ямана. С фейковой страницы звезды подписчица из Москвы стала получать сообщения всё более интимного характера. Вскоре завязалась любовная переписка, но в какой-то момент мужчина попросил у москвички финансовой помощи в доказательство своих чувств. У него якобы заболела мать, на лечение которой не хватало денег из-за тяжбы с партнером по бизнесу. Сердобольная россиянка сперва перевела ему 60 тыс. рублей, но он просил еще и еще на оплату адвоката для суда, сообщил канал РЕН ТВ. Позднее женщина перевела «турку» в биткоинах еще несколько траншей. Общий ущерб, согласно материалам уголовного дела, составил около 3 млн рублей.

Стоит добавить, что обман россиянок от имени сериальных иностранных актеров мошенники поставили на поток. Ранее, в июле, жертвой такой же схемы стала другая жительница Москвы — с ней преступники завели переписку от имени турецкого актера Керема Бюрсина. Добычей злоумышленников стали 2 млн рублей.

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Звезда турецких телесериалов Джан Яман

Звезда турецких телесериалов Джан Яман

Фото: Global Look Press/Mario Cartelli

Почти 5 млн рублей в прошлом году отдала в руки мошенников жительница Красноярска. На свою беду она оставила комментарий на странице британского актера Чарли Ханнэма. Чуть позже она получила личное сообщение от имени актера, не придав значения тому факту, что оно пришло с другого аккаунта. «Актер» пообещал ей роскошный подарок. Но чуть позже с ней связался «курьер», сообщивший, что посылку можно получить, лишь заплатив пошлину и налоги. Сумма, которую запросил доставщик, составила 4,7 млн рублей, сибирячка выплатила ее по частям. Однако «курьер» не унимался и запросил еще. Тогда потерпевшая пошла в банк, чтобы заложить квартиру, но там женщину предостерегли от необдуманного шага — так как по указанному адресатом счету проводились сомнительные операции. В этой истории всё закончилось относительно благополучно — полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний нигериец, проживавший в подмосковной Балашихе. От его действий пострадали еще несколько женщин, африканец во всем признался.

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Африканские фокусы

По словам источника в полиции, мошенничества через переписку первыми освоили как раз африканские преступники.

— Первые случаи хищений с помощью интернет-переписки в России осуществлялись выходцами из африканских стран. На моей практике веерная рассылка осуществлялась, например, с территории Сьерра-Леоне, Сомали. Но основной поток подобных преступлений шел из Нигерии. Сюжетов для обмана было несколько, они менялись год от года. Например, была схема с наследством — абонент получал письмо от имени иностранного адвоката, нотариуса, в котором говорилось о том, что он стал наследником неслыханного состояния от неизвестного родственника, случайно осевшего в одной из стран и разбогатевшего. Дескать, наследников не оставил, но нанял детектива, чтобы отыскать корни.

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Мужчина за компьютером
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/kati
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По его словам, как правило, аферисты просили оплатить почтовые расходы или какие-то мелкие взятки чиновникам. Сценарий менялся в зависимости от обстоятельств, но суть оставалась одной — выудить под любым предлогом деньги. Криминальная схема стала известна во всем мире как «нигерийское письмо».

Такую схему африканские мошенники применяли еще в конце 1980-х в США и Европе, используя обычную почту или факс. Ряд экспертов считает, что этот криминальный прием лег в основу современного спаминга, фишинга и некоторых маркетинговых технологий.

Кто такие «ждули»

В Советском Союзе и затем в России еще до широкого использования интернета были распространены брачные аферы со стороны заключенных.

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Заключенные исправительной колонии общего режима во время прогулки
Фото: Global Look Press/Alexey Myakishev

— Это действительно очень распространенная история, описанная даже в фильмах и песнях о «блатной романтике». На практике любовная история с переписками с зоны выглядит куда более прозаичной. На жаргоне это называется «прикружить» (то есть заманить в общение, заинтересовать) и дальше «разводить» попавшуюся жертву на передачки, свидания, а если и повезет, то организовать себе уютное будущее после отсидки. Чтобы встретили, обеспечили жильем и так далее, — говорит адвокат, бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы Павел Корнияко.

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По словам собеседника, в качестве жертв подбирают женщин, которые верят, что автор писем пал жертвой репрессивной машины, что он ни в чем не виноват. Главная задача, чтобы женщина поверила в искренность намерений.

Доверчивый «товар»

Откуда же заключенные берут адреса потенциальных жертв?

— Раньше, как правило, на потенциальных партнеров по переписке в колониях играли в карты, адрес хорошей «заочницы» ставили против сигарет, чая и иных благ. А победивший представлялся сокамерником бывшего одноклассника, соседа или члена семьи... Рассказывал, как много хорошего он слышал о «заочнице» и как сильно хочет пообщаться.

Сейчас контакты «заочниц» обычно находят в соцсетях.

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Сайт знакомств
Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger

— Но принцип тот же — найти доверчивую простушку, вскружить голову, а потом получать посылки, передачи, интим-фото, которые, кстати, на зоне также можно поменять на нужные вещи: чай, сигареты и прочее.

«Ждули» (еще одно жаргонное название «заочницы») мечтают о семье, детях и свято верят в то, что их избранник оказался в колонии случайно. Замужество — мечта многих из тех, кто пишет уголовникам, и заключенные максимально используют этот рычаг в своих интересах.

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ЗАГС
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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— Мне известны даже случаи браков «сидельцев» и «заочниц», как правило, эти союзы заключаются еще в местах заключения (закон это позволяет) либо сразу после отсидки, но длятся недолго. Жертва начинает понимать истинное лицо того, кто некогда писал такие нежные и страстные письма из тюрьмы... В этом случае главное, чтобы осознание не пришло слишком поздно, когда женщина станет не только жертвой чувств, но и объектом преступления своего возлюбленного.

Ранее «Известия» подробно описывали трудности жительницы Архангельска, которая заочно познакомилась с мужчиной, отбывавшим наказание. После освобождения рецидивист поселился на ее жилплощади, где женщина его и прописала. Позже она одумалась, сняла его с регистрации в своей квартире. Но он вернулся в ее жизнь вместе с судебными приставами — после задержания по подозрению в ряде очередных преступлений по решению суда уголовнику назначили домашний арест в квартире бывшей сожительницы.

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