Сети амура: как не стать жертвой аферистов на сайтах знакомств

Россияне стали чаще сидеть на сайтах знакомств: только с начала апреля трафик на них в среднем вырос на 40%. Возросшим интересом к сетевым знакомствам могут воспользоваться аферисты, стремящиеся путем шантажа добыть как можно больше денег. Как не стать жертвой мошенников — разбирались «Известия».

Знакомства в Сети

О возросшем интересе россиян к сайтам знакомств говорит исследование компании «Билайн», проведенное в апреле. Согласно этим данным, с начала апреля трафик на таких сайтах в России вырос в среднем на 40%. В то же время россияне стали меньше пользоваться различными дейтинг-приложениями: этот показатель упал на 7%.

Самыми активными пользователями сайтов знакомств оказались москвичи: они стали появляться там на 80% чаще. На втором месте — жители Нижнего Новгорода, где посещаемость веб-ресурсов выросла почти на 36%. Третье место заняли петербуржцы, среди которых интерес к сайтам знакомств весной повысился на 30%.

Сети амура 1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Также активность на подобных ресурсах проявляли жители Ставрополя, Иркутска и Челябинска, отмечается в исследовании. Они, как и другие россияне, в основном интересовались сервисами Loveplanet, «Мамба» и Teamo.

Причины интереса

По мнению коммерческого директора мобильного приложения «Город» Артура Альберта, интерес россиян к знакомствам в Сети возрос во время пандемии коронавируса. В это время люди оказались заперты по домам и не могли общаться вживую. Альтернативой изоляции стали знакомства в интернете.

— В онлайн человеку психологически проще сформулировать цели общения и рассказать о себе, и это, конечно, нравится пользователям. Кроме того, темп жизни с каждым годом ускоряется, поэтому возможность знакомства онлайн с различными фильтрами полностью отвечает требованиями человека XXI века, — говорит собеседник «Известий».

В конце апреля «Город» провел опрос среди пользователей приложения, в котором приняли участие более 7 тыс. респондентов. В результате выяснилось, что онлайн-знакомства выбирают 25% россиян. 38% все еще предпочитают находить друзей в реальном мире, а 37% вообще избегают новых знакомств.

Сети амура 2 Фото: Global Look Press/dpa/Arno Burgi

По мнению психолога, гештальт-терапевта Елены Масоловой, сегодня шанс встретить пару в Сети достаточно велик. Для того чтобы найти по-настоящему близкого по духу человека, нужно быть самим собой, честно рассказывать о своих хобби и предпочтениях, интересоваться тем, чем увлекается собеседник.

Для того чтобы заинтересовать потенциального партнера, эксперт советует в начале анкеты рассказать несколько ярких фактов о себе.

Ошибки в Сети

По словам Елены Масоловой, основная ошибка, которую люди совершают на сайтах знакомств, — попытка сыграть какую-то роль, приукрасить свои внешние данные и личностные качества. Из-за этого при встрече вживую партнер может разочароваться и отношения не продолжатся.

— В начале общения стоит задавать больше вопросов собеседнику, которые помогут лучше его узнать. Пусть это будут простые темы — об увлечениях, любимой еде. Необязательно сразу говорить о чем-то сокровенном, — советует психолог.

Сети амура 3 Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Michael Weber

Другая ошибка, которая может привести к печальным для человека последствиям, — излишнее доверие незнакомцам в Сети. Не стоит рассказывать слишком много личной информации и тем более делиться интимными фактами, которые могут вас скомпрометировать.

— Люди склонны выдавать себя за того, кем они не являются. Чаще всего это связано с внутренними психологическими проблемами и даже психическими отклонениями. Поэтому прежде, чем делиться чем-то важным или пойти на свидание, разузнайте побольше о собеседнике, созвонитесь по телефону или видеосвязи. Обращайте внимание на странные ответы, несостыковки в его рассказах и прислушивайтесь к своим ощущениям, — призывает Елена Масолова.

Риски сайтов знакомств

Не секрет, что на сайтах знакомств существует вполне реальный риск наткнуться на мошенников, для которых сервисы давно стали удобным инструментом заработка. Самая простая схема, которой пользуются аферисты, направлена на выуживание денег, потому переводить их другим пользователям ни в коем случае не стоит.

— Мошенник может поддерживать одновременную связь с десятками потенциальных жертв и «обрабатывать» их. Установив высокий уровень доверия, аферисты начинают просить перевести им деньги под разными предлогами, например на перелет до места встречи или лечение ребенка. В ход идут разнообразные приемы из области социальной инженерии и манипуляции, — рассказывает «Известиям» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Сети амура 4 Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kira Hofmann

Для того чтобы вычислить потенциального обманщика, он советует в первую очередь проверять наличие фотографий собеседника в поисковых системах — возможно, на самом деле это дубликат снимков другого человека.

— Внимательно проверяйте биографию вашего партнера: если она выдуманная, то он может легко ошибиться в деталях. Просите показать старые фотографии. У настоящих людей их много, и с каждой связаны разные воспоминания. У мошенников их может и не быть или фотографии будут отличаться от их биографии, — отмечает собеседник «Известий».

Правила сетевой безопасности

Для того чтобы защитить себя от аферистов в Сети, важно соблюдать несколько простых правил. По словам юриста по экспертным заключениям Европейской юридической службы Надежды Федорчук, одно из главных состоит в том, чтобы защитить данные с момента регистрации профиля на сайте. Для этого можно даже создать новую электронную почту.

— Пользуйтесь только проверенными сайтами, которые имеют высокий рейтинг, и надежными приложениями. И никогда не используйте везде один и тот же пароль: в противном случае, если где-то произойдет утечка, мошенники с легкостью скопируют его и смогут воспользоваться вашими данными или даже похитить деньги, — говорит она.

Сети амура 5 Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Как отмечает юрист, преступники, орудующие на сайтах, умело играют на чувствах и эмоциях тех, кто долгое время не имеет личной жизни и боится упустить шанс устроить свое счастье. Также в зоне риска находятся новички, которые только пришли к идее интернет-знакомств.

— Часто мошенники своими действиями мотивируют своих жертв на выгодные им поступки (например, перевести деньги или отправить интимные фотографии, чтобы потом шантажировать ими человека, требуя крупные суммы за их нераспространение). В таких случаях необходимо прекратить общение и сообщить об этом в службу технической поддержки сайта, ­— призывает юрист.