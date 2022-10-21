Болезни роста: россияне жалуются на нелегальных кредиторов

По данным Банка России, нелегальные кредитные организации всё чаще действуют через интернет: в 2022 году таких было свыше трети из общего числа выявленных нарушителей закона. Большинство из них рекламирует свои услуги через платформы объявлений и социальные сети, что привлекает молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом многие «нелегалы» пользуются пробелами в законодательстве при осуществлении своей деятельности. В ситуации разбирались «Известия».

Нужда найдет

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России, за три квартала текущего года регулятору удалось выявить 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2 тыс. оказались нелегальными кредиторами, а свыше 900 — нелегальными FOREX-дилерами. Как показали результаты нового исследования Аналитического центра НАФИ, чаще всего со случаями мошенничества сталкивались представители молодежи (89%) от 18 до 24 лет.

В I квартале была выявлена 171 осуществляющая незаконное кредитование организация, во II — 492, в III — 558. Количество нелегальных кредиторов увеличивается в том числе на фоне общих экономических сложностей, отмечают в ЦБ РФ. Более 41% таких организаций действовали через интернет-проекты. При этом не менее 85% всех нелегальных кредиторов рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений.

Как пояснили «Известиям» эксперты маркетплейса финансовых услуг Мосбиржи, нередко причиной становится отказ в помощи со стороны законно работающей кредитной организации, так что «клиенты сами находят нелегальных кредиторов, которые предлагают за небольшую плату решить любую проблему».

Болезни роста Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Пиковые значения трафика на сайте «Финуслуги» (проект Мосбиржи) пришлись на неделе с 19 по 24 сентября, правда, именно в это время тренд улучшения условий кредитования развернулся — ставки снова стали расти, а банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам, — рассказывают финансисты. — Согласно аналитическому центру «Финуслуг», индекс ставок по кредитам только в октябре вырос на 1,69 процентного пункта. На сегодняшний день средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам в банках из топ-20 составляют 19,69% годовых.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности (при Центробанке), махинаторы рекламируют свои «услуги» в соцсетях и на сайтах объявлений, а эти площадки не входят в периметр реагирования регуляторов. Поэтому юридического механизма блокировки такой информации по аналогии с тем, как блокируют фишинговые сайты, не существует, отмечают в АРФГ.

В пресс-службе Росфинмониторинга предупреждают, что, «прежде чем связываться с неким кредитором, необходимо на сайте Банка России (есть ли у них лицензия) уточнить, что он имеет соответствующую лицензию, в том числе на осуществление банковской либо микрофинансовой деятельности». Нарушителей и организаторов махинаций ждет уголовная ответственность, в том числе по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В МВД о данной ситуации на запрос «Известий» не ответили.

Болезни роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время ЦБ РФ принимает активные меры по борьбе с такими кредиторами. Обманутый заемщик может обратиться в Службу ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг по факту заключения договора займа с нелицензированным заимодавцем. Многие юристы считают необходимым ввести специальные меры ответственности за нарушения законодательства о рекламе, а также ужесточить административную и уголовную ответственность. Например, ввести упрощенный порядок аннулирования регистрации юридического лица при выявлении признаков осуществления финансовой деятельности без лицензии.

Прежде чем

На рынке могут быть компании, которые изначально отвечали всем требованиям ЦБ, но затем занялись нарушениями, рассказывает эксперт компании «1Капиталь — проверенный оценщик» Дмитрий Соломников. Из-за нелегальной деятельности потребители стали жаловаться на них, после чего ЦБ внес эти организации в черный список.

— Например, есть кредитные потребительские кооперативы — они занимаются кредитованием, — поясняет Соломников. — А мы работали с кооперативом, который привлекал денежные средства под 12–15% с целью инвестирования в бизнес. На тот момент ставка по банковским вкладам была всего 8%. И кооператив действительно управлял тремя направлениями: молочная ферма, таксопарк и коллекторское агентство. Учредитель заявлял о масштабных планах, но через несколько лет кооператив перестал выплачивать проценты по займам, а затем и перестал возвращать тело займа. Обманутые клиенты стали жаловаться, и кооператив был внесен в черный список, а сейчас в отношении него открыта процедура банкротства.

По словам специалистов, нелегальные кредиторы могут прятаться под видом легальной компании. Поэтому нужно внимательно изучать договоры кредитования, залога и т.д. Основные вопросы: кто и как будет проводить оценку залогового имущества (если кредитование ведется под залог), каким образом это имущество будет реализовываться на торгах?

Болезни роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Нелегальными кредиторами сегодня в основном являются организации или ИП, предлагающие услуги по предоставлению займов, но не имеющие лицензии ЦБ РФ на осуществление такой деятельности , объясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Вопрос этот с правовой точки зрения является довольно сложным, поскольку если заемщик осведомлен о правовом статусе заимодавца и согласен с условиями предоставления займа, то такой кредитор будет более чем легальным и право требования к заемщику будет действительным, — говорит Владимир Кузнецов.

Дело, однако, в том, что «нелегалы» намеренно вводят заемщиков в заблуждение относительно своего правового статуса, формируя у заемщиков доверительное отношение к предлагаемой услуге.

Таким образом, разъясняет юрист, концептуально закон не запрещает деятельность по выдаче займов в отсутствие лицензии, поскольку этот вопрос лежит в поле свободы договора, но введение потребителей в заблуждение относительно наличия лицензии можно квалифицировать по-разному: от сделки, совершенной под влиянием заблуждения или совершенной со злоупотреблением правом, до уголовно наказуемого мошенничества.

Болезни роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор юридической компании «А.Лигал» (Санкт-Петербург) Юрий Александров отмечает, что доказать «нелегальные» обстоятельства бывает достаточно проблематично, если речь не идет о выдаче одним лицом множества займов за короткий период времени различным, никак не связанным с заимодавцем гражданам. Кроме того, выдача займа с целью прикрытия незаконной деятельности может осуществляться через цепочку посредников, что также осложняет доказывание, поскольку крайне сложно доказать массовость выдачи займа одним и тем же лицом. В подобной ситуации такие лица могут сослаться на наличие дружеских отношений между собой, что невозможно объективно проверить, отмечает юрист.

— Также одним из факторов, существенно влияющим на затруднительность контроля подобных операций, является тот факт, что денежные средства могут выдаваться наличными по расписке, в результате чего такая операция не видна банкам и контролирующим органам, — говорит Юрий Александров.

Как указывает юрист, в случае займа у частного лица с доводом должника, что кредитор не имел лицензии, а потому договор кредитования недействителен в силу ст. ст. 168, 169 ГК РФ, суды очень часто не соглашаются и взыскивают задолженность.