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Болезни роста: россияне жалуются на нелегальных кредиторов

Юристы предлагают ввести упрощенный порядок аннулирования регистрации юрлица за деятельность без лицензии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По данным Банка России, нелегальные кредитные организации всё чаще действуют через интернет: в 2022 году таких было свыше трети из общего числа выявленных нарушителей закона. Большинство из них рекламирует свои услуги через платформы объявлений и социальные сети, что привлекает молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом многие «нелегалы» пользуются пробелами в законодательстве при осуществлении своей деятельности. В ситуации разбирались «Известия».

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Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России, за три квартала текущего года регулятору удалось выявить 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2 тыс. оказались нелегальными кредиторами, а свыше 900 — нелегальными FOREX-дилерами. Как показали результаты нового исследования Аналитического центра НАФИ, чаще всего со случаями мошенничества сталкивались представители молодежи (89%) от 18 до 24 лет.

В I квартале была выявлена 171 осуществляющая незаконное кредитование организация, во II — 492, в III — 558. Количество нелегальных кредиторов увеличивается в том числе на фоне общих экономических сложностей, отмечают в ЦБ РФ. Более 41% таких организаций действовали через интернет-проекты. При этом не менее 85% всех нелегальных кредиторов рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений.

Как пояснили «Известиям» эксперты маркетплейса финансовых услуг Мосбиржи, нередко причиной становится отказ в помощи со стороны законно работающей кредитной организации, так что «клиенты сами находят нелегальных кредиторов, которые предлагают за небольшую плату решить любую проблему».

Болезни роста
брокер
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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— Пиковые значения трафика на сайте «Финуслуги» (проект Мосбиржи) пришлись на неделе с 19 по 24 сентября, правда, именно в это время тренд улучшения условий кредитования развернулся — ставки снова стали расти, а банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам, — рассказывают финансисты. — Согласно аналитическому центру «Финуслуг», индекс ставок по кредитам только в октябре вырос на 1,69 процентного пункта. На сегодняшний день средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам в банках из топ-20 составляют 19,69% годовых.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности (при Центробанке), махинаторы рекламируют свои «услуги» в соцсетях и на сайтах объявлений, а эти площадки не входят в периметр реагирования регуляторов. Поэтому юридического механизма блокировки такой информации по аналогии с тем, как блокируют фишинговые сайты, не существует, отмечают в АРФГ.

В пресс-службе Росфинмониторинга предупреждают, что, «прежде чем связываться с неким кредитором, необходимо на сайте Банка России (есть ли у них лицензия) уточнить, что он имеет соответствующую лицензию, в том числе на осуществление банковской либо микрофинансовой деятельности». Нарушителей и организаторов махинаций ждет уголовная ответственность, в том числе по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В МВД о данной ситуации на запрос «Известий» не ответили.

Болезни роста
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время ЦБ РФ принимает активные меры по борьбе с такими кредиторами. Обманутый заемщик может обратиться в Службу ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг по факту заключения договора займа с нелицензированным заимодавцем. Многие юристы считают необходимым ввести специальные меры ответственности за нарушения законодательства о рекламе, а также ужесточить административную и уголовную ответственность. Например, ввести упрощенный порядок аннулирования регистрации юридического лица при выявлении признаков осуществления финансовой деятельности без лицензии.

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На рынке могут быть компании, которые изначально отвечали всем требованиям ЦБ, но затем занялись нарушениями, рассказывает эксперт компании «1Капиталь — проверенный оценщик» Дмитрий Соломников. Из-за нелегальной деятельности потребители стали жаловаться на них, после чего ЦБ внес эти организации в черный список.

— Например, есть кредитные потребительские кооперативы — они занимаются кредитованием, — поясняет Соломников. — А мы работали с кооперативом, который привлекал денежные средства под 12–15% с целью инвестирования в бизнес. На тот момент ставка по банковским вкладам была всего 8%. И кооператив действительно управлял тремя направлениями: молочная ферма, таксопарк и коллекторское агентство. Учредитель заявлял о масштабных планах, но через несколько лет кооператив перестал выплачивать проценты по займам, а затем и перестал возвращать тело займа. Обманутые клиенты стали жаловаться, и кооператив был внесен в черный список, а сейчас в отношении него открыта процедура банкротства.

По словам специалистов, нелегальные кредиторы могут прятаться под видом легальной компании. Поэтому нужно внимательно изучать договоры кредитования, залога и т.д. Основные вопросы: кто и как будет проводить оценку залогового имущества (если кредитование ведется под залог), каким образом это имущество будет реализовываться на торгах?

Болезни роста
займы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Нелегальными кредиторами сегодня в основном являются организации или ИП, предлагающие услуги по предоставлению займов, но не имеющие лицензии ЦБ РФ на осуществление такой деятельности, объясняет вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

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— Вопрос этот с правовой точки зрения является довольно сложным, поскольку если заемщик осведомлен о правовом статусе заимодавца и согласен с условиями предоставления займа, то такой кредитор будет более чем легальным и право требования к заемщику будет действительным, — говорит Владимир Кузнецов.

Дело, однако, в том, что «нелегалы» намеренно вводят заемщиков в заблуждение относительно своего правового статуса, формируя у заемщиков доверительное отношение к предлагаемой услуге.

Таким образом, разъясняет юрист, концептуально закон не запрещает деятельность по выдаче займов в отсутствие лицензии, поскольку этот вопрос лежит в поле свободы договора, но введение потребителей в заблуждение относительно наличия лицензии можно квалифицировать по-разному: от сделки, совершенной под влиянием заблуждения или совершенной со злоупотреблением правом, до уголовно наказуемого мошенничества.

Болезни роста
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор юридической компании «А.Лигал» (Санкт-Петербург) Юрий Александров отмечает, что доказать «нелегальные» обстоятельства бывает достаточно проблематично, если речь не идет о выдаче одним лицом множества займов за короткий период времени различным, никак не связанным с заимодавцем гражданам. Кроме того, выдача займа с целью прикрытия незаконной деятельности может осуществляться через цепочку посредников, что также осложняет доказывание, поскольку крайне сложно доказать массовость выдачи займа одним и тем же лицом. В подобной ситуации такие лица могут сослаться на наличие дружеских отношений между собой, что невозможно объективно проверить, отмечает юрист.

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— Также одним из факторов, существенно влияющим на затруднительность контроля подобных операций, является тот факт, что денежные средства могут выдаваться наличными по расписке, в результате чего такая операция не видна банкам и контролирующим органам, — говорит Юрий Александров.
Как указывает юрист, в случае займа у частного лица с доводом должника, что кредитор не имел лицензии, а потому договор кредитования недействителен в силу ст. ст. 168, 169 ГК РФ, суды очень часто не соглашаются и взыскивают задолженность.

По его словам, уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ за подобные действия наступает только в случае, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (более 2,25 млн. рублей). А распространение информации о кредиторах через интернет, как правило, осуществляется не самими кредиторами, а посредниками. При этом подобная информация очень часто размещена в форме обещаний «помощи в получении займа», которая может предусматривать и абсолютно законные формы содействия, например в виде консультирования. Указанные обстоятельства также делают крайне затруднительным выявление лиц, осуществляющих незаконное кредитование.

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