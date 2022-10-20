Занимательная история: спрос россиян на кредиты упал на 25%
Спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия». Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет, отметили в банках. Сокращение спроса может быть связано с ростом геополитической напряженности и оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Также влияет на ситуацию ужесточение банками риск-политик и удорожание заемных средств — по потребкредитам средняя процентная ставка уже дошла до 19,69% годовых.
Пожалуй, без кредита
Российские банки отмечают падение спроса на кредитные продукты с начала частичной мобилизации, узнали «Известия». В «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.
— Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет, — подчеркнули в Новикомбанке.
Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни». По словам менеджера продукта «Кредитование» Алены Андреевой, начиная с 21 сентября видно незначительное снижение интереса к кредитным продуктам: до 10% по сравнению с месяцем ранее. Как считает эксперт, это вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита, сказала она.
В то же время в Крымском РНКБ сказали, что спрос физлиц на кредиты остается на прежнем уровне.
Нынешняя тенденция противоположна той, что наблюдалась летом. С июня по мере снижения ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ЦБ рынок займов начал оживать, отметил управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин. По его словам, плавное повышение спроса на кредиты летом и в сентябре подтверждается как фактическими данными по выдачам и динамике портфеля розничных кредитов, так и косвенными факторами. Например, динамикой поисковых запросов, связанных с кредитами, а также трафиком на раздел кредитования на сайте «Финуслуги».
— Пиковые значения трафика пришлись на неделю с 19 по 24 сентября. Правда, именно в это время тренд улучшения условий кредитования развернулся — ставки снова стали расти. Индекс ставок по кредитам, составляемый экспертами платформы, только в октябре вырос на 1,69 процентного пункта. Сейчас средние проценты по потребкредитам в топ-20 банках составляют 19,69% годовых, — указал Игорь Алутин.
Не разовое явление
Постепенная адаптация россиян к текущим кризисным изменениям и оживление экономической активности сменяется состоянием настороженности, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. С сентября потребительский спрос населения снизился и вместе с тем сократился горизонт личного финансового планирования, отметила эксперт. Также в условиях нестабильной рыночной ситуации многие банки начали повышать ставки по кредитам и ипотеке.
Сокращение спроса на кредиты может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября — начале октября, не исключил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Тогда как, по словам финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, стоит говорить не только о падении спроса, но и об определенной заморозке предложения. Не секрет, что сейчас мужчины до 40 лет стали своего рода «токсичными» заемщиками, и риски здесь для банков существенно выше, чем банальные невыплаты.
— В частности, это и кредитные каникулы по мобилизации, и возможное полное погашение кредитов за счет государства, причем далеко не факт, что бюджет будет платить проценты, а не закрывать основной долг с обнулением заложенных бонусов для финорганизации, — допустил он. — Кроме того, снижение реальных располагаемых доходов граждан уменьшает возможности получения займов.
При этом банки, опрошенные «Известиями», не подтвердили изменения подходов и требований в части оценки клиентов. Об этом сказали в Новикомбанке, Почта Банке, УБРиР и РНКБ.
Как показали события весны и лета, часть уехавших граждан в краткосрочной перспективе вернется и это обеспечит восстановление спроса, считает Юрий Беликов. С другой стороны, он подчеркнул, что в условиях растущего потенциала потерь по выданным кредитам риск-аппетит банков должен корректироваться в сторону консерватизма. Поэтому, скорее всего, зафиксированная негативная динамика выдач — не разовое явление и спрос будет сохраняться на заметно более низких уровнях по сравнению с аналогичными периодами как минимум до конца 2022-го, резюмировал эксперт.
Нынешние реалии и рост ставок продолжат оказывать давление на интерес граждан к займам, уверена Диана Степанова, но со стабилизацией ситуации в течение одного-двух месяцев население может постепенно вернуться к прежней модели финансового поведения. Наверняка поспособствует этому и наступление новогодних праздников.
Алексей Кричевский добавил, что спрос — это совокупность ряда факторов, от геополитики до внутрибанковских установок и приказов. Предсказать, каким будет его дальнейшее падение и будет ли оно вообще, невозможно, поскольку на той же геополитической арене ситуация может измениться за один день, подчеркнул он. В текущих реалиях каждый гражданин, перед тем как оформить кредит, должен всё трезво взвесить, заключил эксперт.