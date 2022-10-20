Занимательная история: спрос россиян на кредиты упал на 25%

Спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия». Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет, отметили в банках. Сокращение спроса может быть связано с ростом геополитической напряженности и оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Также влияет на ситуацию ужесточение банками риск-политик и удорожание заемных средств — по потребкредитам средняя процентная ставка уже дошла до 19,69% годовых.

Пожалуй, без кредита

Российские банки отмечают падение спроса на кредитные продукты с начала частичной мобилизации, узнали «Известия». В «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

— Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет, — подчеркнули в Новикомбанке.

Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни». По словам менеджера продукта «Кредитование» Алены Андреевой, начиная с 21 сентября видно незначительное снижение интереса к кредитным продуктам: до 10% по сравнению с месяцем ранее. Как считает эксперт, это вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита, сказала она.

Занимательная история Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В то же время в Крымском РНКБ сказали, что спрос физлиц на кредиты остается на прежнем уровне.

Нынешняя тенденция противоположна той, что наблюдалась летом. С июня по мере снижения ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ЦБ рынок займов начал оживать , отметил управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин. По его словам, плавное повышение спроса на кредиты летом и в сентябре подтверждается как фактическими данными по выдачам и динамике портфеля розничных кредитов, так и косвенными факторами. Например, динамикой поисковых запросов, связанных с кредитами, а также трафиком на раздел кредитования на сайте «Финуслуги».

— Пиковые значения трафика пришлись на неделю с 19 по 24 сентября. Правда, именно в это время тренд улучшения условий кредитования развернулся — ставки снова стали расти. Индекс ставок по кредитам, составляемый экспертами платформы, только в октябре вырос на 1,69 процентного пункта. Сейчас средние проценты по потребкредитам в топ-20 банках составляют 19,69% годовых, — указал Игорь Алутин.

Не разовое явление

Постепенная адаптация россиян к текущим кризисным изменениям и оживление экономической активности сменяется состоянием настороженности , считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. С сентября потребительский спрос населения снизился и вместе с тем сократился горизонт личного финансового планирования , отметила эксперт. Также в условиях нестабильной рыночной ситуации многие банки начали повышать ставки по кредитам и ипотеке.

Сокращение спроса на кредиты может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября — начале октября, не исключил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Тогда как, по словам финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, стоит говорить не только о падении спроса, но и об определенной заморозке предложения. Не секрет, что сейчас мужчины до 40 лет стали своего рода «токсичными» заемщиками, и риски здесь для банков существенно выше, чем банальные невыплаты.

— В частности, это и кредитные каникулы по мобилизации, и возможное полное погашение кредитов за счет государства, причем далеко не факт, что бюджет будет платить проценты, а не закрывать основной долг с обнулением заложенных бонусов для финорганизации, — допустил он. — Кроме того, снижение реальных располагаемых доходов граждан уменьшает возможности получения займов.

Занимательная история Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

При этом банки, опрошенные «Известиями», не подтвердили изменения подходов и требований в части оценки клиентов. Об этом сказали в Новикомбанке, Почта Банке, УБРиР и РНКБ.

Как показали события весны и лета, часть уехавших граждан в краткосрочной перспективе вернется и это обеспечит восстановление спроса , считает Юрий Беликов. С другой стороны, он подчеркнул, что в условиях растущего потенциала потерь по выданным кредитам риск-аппетит банков должен корректироваться в сторону консерватизма. Поэтому, скорее всего, зафиксированная негативная динамика выдач — не разовое явление и спрос будет сохраняться на заметно более низких уровнях по сравнению с аналогичными периодами как минимум до конца 2022-го , резюмировал эксперт.

Нынешние реалии и рост ставок продолжат оказывать давление на интерес граждан к займам, уверена Диана Степанова, но со стабилизацией ситуации в течение одного-двух месяцев население может постепенно вернуться к прежней модели финансового поведения. Наверняка поспособствует этому и наступление новогодних праздников.