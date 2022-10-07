Долги не тяжкие: темпы роста банкротств физлиц замедлились вдвое

Рост количества банкротств граждан за девять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2021-го замедлился более чем вдвое и составил 41% . В абсолютном выражении суды признали несостоятельными 194 тыс. человек, говорится в данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия». Рейтинг лидеров по абсолютному числу дефолтов физлиц возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. Замедление темпов роста банкротств может быть связано с исчерпанием эффекта низкой базы, а также с мерами поддержки заемщиков , считают опрошенные эксперты. По их мнению, в дальнейшем динамика будет зависеть от скорости восстановления экономики.

Взяли паузу

По итогам января–сентября этого года суды признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей . Это на 41,2% больше, чем годом ранее, сообщили в «Федресурсе». Но темпы роста числа личных банкротств в 2022-м замедлились почти вдвое. Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2021-го прирост к такому же периоду 2020 года был равен 78,4% . Впервые снижение темпов роста личных дефолтов за последнее время было зафиксировано в I квартале этого года (на 33,6% больше).

В разрезе регионов первые две строчки рейтинга лидеров по абсолютному числу дефолтов физлиц вновь, как и в начале года, возглавили Краснодарский край и Московская область, на третьем месте Москва . Так, в первом субъекте зафиксировано 9,5 тыс. новых банкротов, во втором — 9,41 тыс., в столице — 9,29 тыс., следует из материалов. Пятерку замыкают Свердловская область (7,9 тыс.) и Башкортостан (7,7 тыс.). Как и ранее, львиную долю процедур банкротства (96,1%) граждане инициируют сами. Остальные — конкурсные кредиторы и ФНС.

За весь период существования института судебного банкротства — с 1 октября 2015-го по 30 сентября этого года — несостоятельными признаны 669,2 тыс. россиян, отмечается в статистике «Федресурса».

Справка «Известий» В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года. Первая схема позволяет россиянину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Такая процедура — платная, и ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет. Вторая, дает физлицу право признать себя банкротом без суда, она бесплатная и запускается путем подачи заявки в МФЦ. Но этот механизм подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому способу избавления от долгов можно лишь раз в 10 лет.

К другому механизму — внесудебному банкротству — за девять месяцев допущено 4,7 тыс. человек, а 3,2 тыс. заявителям было отказано , говорится в данных «Федресурса», который публикует сведения МФЦ. Отмечается, что в этом году доля одобрений на 42,3% больше, чем в прошлом. По общему числу начатых вне суда процедур несостоятельности в разрезе субъектов лидируют Челябинская, Оренбургская, Омская, Свердловская области и Санкт-Петербург.

Ранее руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин объяснял «Известиям» замедление относительных темпов роста несостоятельности физлиц исчерпанием эффекта низкой базы . Он отмечал, что мораторий на банкротства по заявкам кредиторов, введенный с апреля по сентябрь, почти не повлиял на динамику дефолтов граждан, поскольку в большинстве случаев сами должники инициируют процедуры.

Информированность граждан о возможности списания непосильных долгов возрастает, как и доверие к самой процедуре банкротства, заявили «Известиям» в Минэке. Там отметили, что еще несколько лет назад граждане связывали ее с определенными опасениями, сейчас — с большей осведомленностью.

Что дальше

Замедление темпов роста личных банкротств может быть связано с возобновлением действия в последние годы различных послаблений или каникул, которые позволяют гражданам отсрочить платежи по кредитам , полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, в целом пока ухудшения качества кредитного портфеля физлиц не наблюдается. Программы реструктуризации займов смягчают влияние последних событий на платежеспособность россиян , уверен он. Вместе с тем сказывается и то, что сейчас прогнозы снижения экономической активности в стране более оптимистичны, чем в первой половине года, добавил эксперт.

— На сегодня уровень платежеспособности россиян в своем среднем показателе существенным образом не поменялся, однако вырос уровень беспокойства, и, как следствие, он и отражается на общих настроениях. При этом граждане по-прежнему заинтересованы в заемных средствах, но готовы отдавать в счет погашения не более 30%, чтобы минимизировать риски, — рассказал гендиректор экосистемы Unicom (ранее «Юником24») Дмитрий Африканов.

Говоря о факторах, которые могут подстегнуть всплеск банкротств в стране, Валерий Пивень отметил, что в дальнейшем многое будет зависеть от темпов восстановления экономической активности . Число потенциальных дефолтов вырастет в связи с текущей ситуацией в экономике, но из-за высокой неопределенности сложно спрогнозировать, насколько, подчеркивал ранее «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, трудности с выплатами по состоянию на середину 2022 года испытывали около 8 млн заемщиков финорганизаций.