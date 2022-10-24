От купюр: банкоматы в России не готовы принимать новые сторублевки

Только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей , рассказали «Известиям» в Ассоциации банков России. Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. По стратегии ЦБ, в 2022-м планировалось заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако в АБР предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года , чтобы вопрос с банкоматами успел решиться. Новые купюры будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры , сообщили в регуляторе.

Прием затруднен

По стратегии ЦБ, в 2022 году планировалось заменить банкноты 100 рублей, в следующем году — тысячные и пятитысячные купюры, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако на текущий момент только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки , оценили участники комитета по наличному денежному обращению Ассоциации банков России (АБР). Пока вопрос с платежными устройствами не решится, запускать новые номиналы банкнот крайне нерационально и затратно для всех финорганизаций , отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. В ассоциации предложили выпустить весь модельный ряд купюр сразу, когда закончится техническое переоснащение — не раньше 2024 года.

Несколько месяцев назад состоялась презентация новой банкноты 100 рублей, однако в оборот ее еще не вводили, так как на фоне санкций участники рынка не могут обновить технику для распознавания купюр, пояснил Алексей Войлуков. Он добавил: по данным кредитных организаций, банкоматы и платежные терминалы по большей части не перепрограммированы, а внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр примерно на три четверти.

От купюр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это связано с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка . Для решения возникшей проблемы есть несколько вариантов: пытаться перенастроить программы устройств, что крайне затруднительно, договариваться о поставках техники из дружественных стран либо налаживать их выпуск внутри России , сообщил вице-президент АБР. Однако отечественные компании заявляют, что для полноценного производства устройств в промышленном объеме потребуется порядка двух лет .

Проводить оценку готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, в активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры, сообщили в ЦБ. Там добавили: с момента объявления о вводе новой сторублевой банкноты прошло менее четырех месяцев. Большинство поставщиков оборудования уже получили адаптационное программное обеспечение для настройки техники. Установка обновлений будет проходить после завершения тестирования.

Меняем на российские

Сбербанк будет готов принимать новые сторублевые банкноты в 95% своих ATM поле поступления купюр в обращение , рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: остальные 5%, где из-за ухода иностранного продавца невозможно обновить прошивку, со временем будут полностью заменены на отечественные модели.

От купюр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Крымском РНКБ планируют обеспечить прием новых банкнот во II квартале 2023 года . Новые купюры будут принимать около 90% банкоматов финорганизации, сообщили в пресс-службе.

Сложности подготовки банкоматов связаны с уходом с рынка иностранных производителей, парк устройств которых на текущий момент составляет значительную долю, объяснила член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева. По ее словам, перенастраивать ATM самостоятельно технически невозможно, компания прорабатывает все варианты и выберет наиболее выгодный, который удовлетворит требованиям ЦБ.

Устройства самообслуживания «Синары» на текущий момент также не готовы принимать новые купюры ЦБ, рассказал руководитель направления проектного офиса банка Евгений Локтев. Он добавил: кредитная организация использует ATM корейского производителя Hyosung. Они прогнозируют завершить работы и пройти сертификацию в ЦБ к концу ноября.

Всего в России используется порядка 200 тыс. банкоматов, и примерно 60% из них произведены компаниями NСR и Diebold Nixdorf, которые ушли с российского рынка , оценил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, настройка их банкоматов под новые купюры либо невозможна, либо будет происходить по неофициальным каналам. При этом менять 120 тыс. устройств только для запуска новых купюр слишком расточительно , поэтому, скорее всего, процесс растянется на два-три года , пока ATM этих производителей не выйдут из использования по причине износа.

От купюр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ввод банкнот происходит постепенно, поэтому еще долгое время ситуация не вызовет значительных проблем , так как в обороте будет находиться небольшое количество новых купюр, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: сторублевые купюры составляют порядка 15% от общего числа банкнот и , как правило, используются для наличных расчетов . Однако при внедрении тысячных и пятитысячных купюр решить вопрос будет критично важно, так как этот номинал чаще всего применяется для сбережений и в обороте в банкоматах.