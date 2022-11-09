Пиковая разгрузка: поступления от налогов с марта снизились на 41,4%

В сентябре 2022 года в консолидированный бюджет России поступило на 41,4% меньше налогов по сравнению с мартовскими сборами , общий объем составил 2,4 трлн рублей. При этом по сравнению с сентябрем 2021-го налоговые доходы выросли на 4,1% . Такие подсчеты на основе данных ФНС сделала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты связали снижение по отношению к мартовским уровням с высокой налоговой базой и обрушившимися на российский бизнес санкциями. Почему сокращение налоговых поступлений не скажется на реализации соцобязательств перед гражданами, какие регионы по-прежнему собирают больше и что прогнозируют экономисты на следующий год — в материале «Известий».

Колебания сборов

После весеннего периода сверхдоходов налоговые поступления планомерно сокращались и к осени фактически вернулись на уровень прошлого года , отметили в FinExpertiza. Аналитики сделали расчеты на основе статистики Федеральной налоговой службы (ФНС) о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

Так, в сентябре в консолидированный бюджет России поступило 2,4 трлн рублей налогов , что номинально на 4,1%, или на 94 млрд рублей, превысило сборы сентября 2021 года. В реальном выражении прирост оказался ниже из-за инфляции: в сентябре индекс потребительских цен составил 13,7%. Прежде всего благодаря высоким ценам на энергоносители налоговые сборы за все прошедшие девять месяцев 2022 года, за исключением июля, были выше, чем годом ранее , указывается в исследовании.

Однако с середины весны, по мере сокращения поставок углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля, налоговые доходы начали постепенно снижаться , а положительный разрыв к прошлому году — сокращаться. В результате по сравнению с рекордными налоговыми сборами за март, когда они достигали 4,1 трлн рублей и более чем на треть превышали прошлогодний показатель, к сентябрю поступления уменьшились на 41,4%, до 2,4 трлн , фактически сравнявшись с уровнем 2021 года.

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Основную часть государственных доходов генерируют сырьевой сектор и сопредельные отрасли, констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова. В 2022 году зависимость бюджета и российской экономики в целом от нефти и газа возросла, доходы государства от продажи углеводородов постепенно уменьшаются. Дальнейшая динамика налоговых сборов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители, полагает она.

Наибольшую долю доходов в сентябре обеспечил внутренний НДС — 804 млрд рублей, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 688 млрд . Поступления от НДФЛ составили 423 млрд, от налога на прибыль — 367 млрд. Снижение сборов по сравнению с предыдущим годом зафиксировано только по налогу на прибыль — на 24% к сентябрю 2021-го.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова допустила, что поступления по налогу на прибыль снизились из-за падения корпоративных прибылей предприятий и компаний . Это может быть вызвано ростом производственных издержек, например, затрат на сырье, запчасти, оплату труда — из-за повышения зарплаты ключевым сотрудникам, чтобы удержать их на фоне активной миграции за последний месяц, отметила она.

«Известия» направили запрос в ФНС о причинах сокращения налоговых поступлений, а также в Минфин — о возможности регионов реализовывать обязательства в условиях падения фискальных доходов.

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Справка «Известий» Федеральный бюджет — это казна всей страны, которая пополняется преимущественно за счет НДС и нефтегазовых доходов. Деньги из него предназначены на финансирование задач и целей всего государства. Также из федерального бюджета производятся некоторые социальные выплаты гражданам, например пенсии. Консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех уровней: от федерального до местных.

Региональный спад

В 2/3 российских регионов в сентябре налоговые сборы были выше, чем год назад , указывает FinExpertiza. Существеннее всего они выросли в Санкт-Петербурге (на 29,6 млрд рублей), Москве (+27,1 млрд), Сахалинской области (+23,7 млрд), Ямало-Ненецком автономном округе (+14,7 млрд), Подмосковье (+13,9 млрд).

В трети регионов налогов стали собирать меньше. Наиболее заметные недопоступления отмечались в Ханты-Мансийском автономном округе (–49,3 млрд рублей), Челябинской области (–11,5 млрд), Татарстане (–9,4 млрд), Тюменской области (–6,7 млрд), Белгородской области (–5,6 млрд), Калининградской области (–5,3 млрд). «Известия» направили запросы в эти регионы.

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— Налоговые сборы сократились в основном в металлургических регионах из-за высокой прошлогодней базы , а у Калининградской области проблемы с ее географическим положением, — сказала «Известиям» профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ им. Ломоносова Ольга Кузнецова.

В общей сложности, указывают в FinExpertiza, по итогам сентября из 2,4 трлн рублей собранных в РФ налогов региональные бюджеты оставили себе 37%, или 883 млрд рублей, а 1,53 трлн ушло в федеральную казну.

Нефтегаз и бизнес

В сентябре поставки нефти и газа на экспорт традиционно снижаются из-за начала сезона ремонтов на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), рассказала «Известиям» эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова. Также в этом месяце внепланово были остановлены четыре из шести НПЗ во Франции из-за забастовок рабочих , напомнила она. Экспортная пошлина тоже способствовала сокращению поступлений в бюджет: на нефть в сентябре она уменьшилась на $1 относительно уровня августа, на сжиженный газ — на $10,6, добавила она. По словам Елены Зотовой, в октябре ситуация была схожей.

В декабре профилактика на европейских заводах завершится и спрос на сырье повысится, но компании постараются сфокусироваться на закупках сырья у альтернативных поставщиков из-за антироссийских санкций, полагает специалист. Динамику экспорта в следующем году пока прогнозировать трудно: не ясно, действительно ли заводы Евросоюза смогут отказаться от российского сырья. Вероятно, запрет на поставки нефти и газа из России приведет к панике , но факты можно будет увидеть только на практике, заключила эксперт.

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Директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин указал, что в сентябре всегда бывают некрупные поступления налога на прибыль.