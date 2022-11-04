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Уроки вычитания: налоговый вычет по уплате ипотечных процентов могут поднять до 25%

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект, согласно которому лимит по налоговому вычету на покупку недвижимости повысят на 30%, а по уплате ипотеки — на 25%. Подробности инициативы — в материале «Известий».

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Сейчас получить вычет можно только на сумму 2 млн рублей, а если недвижимость куплена в ипотеку, то на 3 млн рублей от суммы уплаченных процентов. Такой вычет можно получить только раз в жизни. Но, по мнению авторов инициативы, эти лимиты были установлены в 2013 году, а с тех пор стоимость жилья ощутимо выросла. Лимит на возврат вычета предлагается увеличить до 3 млн рублей, а по фактически уплаченным процентам по ипотечному договору — до 4 млн рублей. Также законопроектом предлагается сделать эту возможность неоднократной.

Инициатива с последствиями

Это пока только законопроект, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Можно отметить его социальную направленность. Но в целом доступность жилья, в том числе за счет субсидирования через налоговые вычеты, оборачивается его подорожанием. Сейчас, когда цены на рынке недвижимости снижаются, доступность жилья улучшается и без дополнительных стимулирующих мер.

Уроки вычитания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению эксперта, сама идея заслуживает внимания.

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— Граждане платят налоги и видят, как эти средства через налоговые вычеты идут на улучшение качества их жизни. Возможно, через год или два, если законопроект пройдет все чтения и получит положительные заключения у ведомств, это вызовет новый рост цен на недвижимость, — прогнозирует он.

Вопросов больше, чем ответов

Данная инициатива призвана привести нормы по налоговому вычету в соответствие с актуальными ценами на недвижимость, которые за 10 лет значительно выросли, утверждает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

— Увеличение норм, без всяких сомнений, будет востребовано гражданами. С точки зрения потребителя чем больше вычет, тем лучше. Но при одном важном условии: если эти льготы не приведут к росту цен, который нивелирует положительный эффект от этих льгот. Особенно это важно в регионах, где цены на недвижимость несильно отличаются от суммы, на которую предоставляется вычет, — сейчас это 2 млн рублей.

Уроки вычитания
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По мнению эксперта, не было опубликовано никаких исследований и расчетов, подкрепляющих инициативу.

— Почему, например, 30%, а не процент, на который реально выросла цена на квадратный метр? Предложение предоставлять возможность делать вычет при покупке каждого объекта недвижимости, а не «раз в жизни», как сейчас, вообще очень спорно по своей сути. Какие цели преследуют депутаты: хотят поддержать население и увеличить доступность жилья? Или поддержать инвесторов? — недоумевает собеседница издания.

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Обеспечить устойчивый и равномерный рост налоговых поступлений с рынка недвижимости поможет системный подход, уверена она.

— Пока что мы не видим потенциала роста налоговых поступлений от внедрения инициативы в том виде, в котором она представлена на данный момент, — заключает Татьяна Школьная.

Проще и дружелюбнее

Возможность вернуть больший налоговый вычет и сделать это неоднократно, превращается в одну из мер поддержки населения, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Вернуть весь вычет за покупку квартиры в размере 260 тыс. рублей в следующем после покупки году получается не у многих. Особенно в регионах, поскольку вернуть больше уплаченного на официальной работе нельзя чисто технически. Как следствие, возврат вычета продолжается в течение нескольких лет. Это приятное подспорье семьям, которое можно потратить на свое усмотрение.

Уроки вычитания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По оценке собеседницы издания, предельно упростилась и сама процедура оформления налогового вычета.

— Декларацию 3-НДФЛ можно подать дистанционно, ошибиться невозможно, потому что система видит ошибки и предлагает их исправить, — продолжает она. — А в обозначенный срок приходят деньги. Больше нет необходимости обращаться к налоговому инспектору лично и заполнять многостраничную декларацию, стоять в очередях. Всё это говорит о дружелюбии сферы предоставления государственных услуг, которая здорово прогрессирует уже несколько лет. И старается идти в ногу со временем. Не исключено, что в будущем планку средств, подлежащих вычету, будут с определенной периодичностью пересматривать.

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Юлия Макаренко подчеркивает, что возможность использовать этот механизм больше, чем раз в жизни, может мотивировать людей инвестировать в недвижимость.

Законодательство не успевает

При отсутствии необлагаемого минимума доходов вычеты, предоставляемые при исчислении НДФЛ, позволяют повышать прогрессивность налогообложения и настраивать налоговую нагрузку с учетом жизненных обстоятельств налогоплательщика, предполагает к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Громов.

— При этом к числу наиболее востребованных вычетов среди населения относятся именно имущественные, с помощью которых государство помогает гражданам улучшать жилищные условия. Так, по данным ФНС России, в среднем вычетами на покупку (строительство) жилья за счет собственных средств ежегодно пользуется в среднем около 4 млн человек, вычетами процентов по ипотеке — свыше 1 млн человек.

Уроки вычитания
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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По мнению эксперта, система вычетов по НДФЛ не развивается теми же темпами, в каких меняются рыночные цены под действием инфляции.

Поэтому сегодня наблюдается значительный разрыв между объемом поддержки и реальным уровнем расходов, — продолжает он. — Например, предельная сумма вычета на покупку жилья, составляющая 2 млн рублей, не менялась с 2008 года. Между тем, по данным Росстата, за прошедшие годы цена 1 кв. м квартиры на вторичном рынке жилья выросла более чем в 1,5 раза, а на первичном рынке — более чем в два раза. Поэтому предложение поднять лимиты имущественных налоговых вычетов выглядит вполне актуальным, тем более что, по оценке того же Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения за январь – сентябрь 2022 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,7%.

Уроки вычитания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Актуализация вычетов позволит воспрепятствовать их обесцениванию в качестве мер социальной поддержки, утверждает собеседник издания.

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— В то же время потребуется решать вопрос с компенсацией выпадающих доходов, потому что преференции в части НДФЛ касаются в первую очередь состояния региональных финансов. Сложность решения этой проблемы будет напрямую зависеть от суммы, на которую в итоге будут подняты лимиты в случае одобрения инициативы депутатами Государственной думы, — подытоживает Владимир Громов.

На перспективу

Данное предложение не окажет существенного воздействия на активность на рынке недвижимости и не будет способствовать росту спроса на покупку жилья в ближайшее время, полагает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

— Тем не менее такая мера облегчит обслуживание кредитов для заемщиков, а также повысит доступность жилья, что глобально окажет благоприятное влияние на экономику страны. В долгосрочной перспективе эта мера повысит интерес покупателей к вторичному и первичному рынкам недвижимости, — считает она.

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