Как лить дать: в РФ планируют повысить налог на воду для предприятий

В России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза . В сентябре Минприроды разослало для изучения эту меру в другие ведомства, рассказали в министерстве. Там пояснили, что деньги пойдут на экологические и противопаводковые мероприятия. Однако из-за изменения коэффициентов в России может подорожать электричество, сказано в письме ФАС в Минэнерго (есть у «Известий»). Если плату за воду увеличат, ГЭС столкнутся с дополнительной налоговой нагрузкой и будут вынуждены повышать цены, согласны в отрасли. Рост тарифа может достичь 5%, отметили представители бизнеса. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что против меры выступает и Минпромторг, так как она может негативно повлиять на целлюлозно-бумажную промышленность.

Не лейте воду

В России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза . 5 сентября Минприроды разослало для изучения в органы власти соответствующий проект постановления правительства, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Гидроэнергетики платят налог за каждую 1 тыс. кВт·ч электроэнергии, выработанную за счет реки. Для каждой реки установлена своя ставка. Например, для Волги — 10,82 рубля за 1 тыс. кВт·ч, для Оби — 13,53. Для расчета налога величину ставки умножают на повышающий коэффициент — они меняются ежегодно . Например, сейчас он составляет 3,06 . Соответственно, за каждую 1 тыс. кВт·ч электроэнергии, выработанную ГЭС на Волге, эти предприятия заплатят 33,23 рубля (10,82 помноженное на 3,06) водного налога.

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Согласно уже принятым планам, предполагалось, что в 2024 году коэффициент составит 4,05, в 2025-м — 4,65 рубля . В проекте Минприроды предложено поднять показатели до 6,08 и 6,98 рубля соответственно .

В министерстве объяснили: весной 2022 года было принято решение индексировать коэффициенты не на 15%, как раньше, а на 10% — в качестве меры поддержки бизнеса на фоне санкций. Пониженная ставка действует в этом и следующем годах и корректироваться не будет, а с 2024 года ведомство считает справедливым вернуть индексацию к уровню 15% в год с учетом льготного периода .

— Деньги за пользование водой идут исключительно на экологические и противопаводковые мероприятия . С каждым годом нагрузка увеличивается , так как из-за глобального изменения климата растут число и сила наводнений и паводков . И мы , безусловно, должны защищать от них население и объекты экономики , — подчеркнули в министерстве.

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 млрд рублей, а в 2025-м — на 7,5 млрд . И все эти деньги пойдут на строительство инженерной защиты в городах и селах России , добавили в Минприроды. Для этих мероприятий действительно необходимы средства и сейчас их недостаточно, согласен главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Ставки высоки

Как писали «Известия», с инициативой увеличить ставки налога на пользование водными ресурсами в Минприроды уже выступали ранее — но не в 1,5, а в 2,5 раза . В октябре 2021 года министерство разослало компаниям расчет предполагаемых изменений. Тогда мера не получила поддержки в ведомствах и вызвала критику бизнеса . Сейчас в отрасли тоже выступают против.

Повышение ставки платы за пользование водными объектами приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия , предупредили в Совете производителей энергии. Подобные решения стоит принимать с учетом позиции крупнейших водопользователей, отметили в компании En+.

— На наш взгляд, при повышении ставок дополнительная нагрузка будет формироваться на незначительной части субъектов экономической деятельности, что крайне неэффективно — невосполнимые потери экономики окажутся значительно больше, чем при получении этой же суммы дохода со всех субъектов экономической деятельности, — добавили в En+.

В «Русгидро» тоже не поддерживают проект, сказали в компании. Повышение ставок платы приведет к росту тарифов и иным экономическим последствиям как для населения, так и для промышленных предприятий , добавили в компании.

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В антимонопольной службе разделяют позицию бизнеса насчет риска подорожания электричества . Как сказано в письме замглавы ФАС Виталия Королева в Минэнерго от 13 сентября (есть у «Известий»), «в случае принятия проекта постановления рост тарифа на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы составит ориентировочно 150% ».

Дело в том, что в структуре тарифа траты за использование водных ресурсов имеют преобладающую долю, рассказали в Сообществе потребителей энергии. Там пояснили: учитывая, что для россиян рост цен на ЖКУ сдерживает ФАС, подорожание будут перекладывать на промышленность . Там оценили эту дополнительную нагрузку на бизнес в 4,5–5,5 млрд рублей за 2023–2026 годы.

В отдельных регионах рост цены электроэнергии для потребителей может составить до 5% , добавил глава ассоциации «Гидроэнергетика России» (объединяет 96% ГЭС страны) Олег Лушников. Кроме того, предложение Минприроды может привести к сокращению инвестиций в обновление оборудования ГЭС, что в конечном итоге может негативно сказаться на надежности, отметили в НП «Совет рынка».

Предложенная мера также может быть чревата снижением инвестиционной привлекательности отрасли гидроэнергетики в целом, замедлением или приостановкой нового строительства, снижением заказов на новое оборудование и материалы и, как следствие, общим сокращением налоговых поступлений в бюджеты, добавил Олег Лушников.

В Минпромторге тоже не поддержали проект Минприроды , рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

— В первую очередь увеличение коэффицентов платы за пользование водными объектами наиболее негативно скажется на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности , для которых это один из самых весомых компонентов в себестоимости работ и выпускаемой продукции, — рассказал собеседник «Известий».

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«Известия» направили запросы в целлюлозно-бумажные предприятия, Минпромторг и Минэкономиразвития.

В Минприроды сообщили: все риски, связанные с дополнительной нагрузкой на бизнес, рассматривали на совещании в правительстве с участием крупнейших водопользователей. На встрече отметили, что наиболее существенное влияние на экономические показатели компаний сегодня оказывает рост затрат на непрофильные мероприятия, а не ставки платы за пользование водой, подчеркнули в министерстве.