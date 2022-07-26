 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
/

Богатство — не порок: Счетная палата против повышения НДФЛ для самых обеспеченных

Как увеличение налог для зарабатывающих больше 50 млн до 18% может сказаться на бизнесе
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Счетная палата не поддержала увеличение НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год. Заключение на законопроект группы депутатов имеется в распоряжении «Известий». Аудиторы не увидели обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного налогообложения, хотя и признали, что это приведет к увеличению доходов бюджета. В ряде фракций тем не менее готовы инициативу одобрить. Эксперты считают, что в условиях санкций принятие законопроекта может привести к уходу бизнеса в тень и отказу от уплаты налогов.

Приостановка по требованию: транспортный налог предложили заморозить
На какой срок хотят отменить сбор и сколько смогут сэкономить автолюбители

Без расчетов

Как выяснили «Известия», Счетная палата России дала отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц». Документом предлагалось увеличить НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18%.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате также уточняют, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физлиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит 15-процентный налог.

«В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правого регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм», — указывается в документе.

Кроме того, аудиторы подчеркивают, что в материалах к законопроекту не прописано обоснование выбора суммы доходов в размере 50 млн рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения.

Богатство — не порок
заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Законопроект об увеличении НДФЛ был внесен в Госдуму в июне и, по информации «Известий», может быть рассмотрен нижней палатой в сентябре этого года. В числе его авторов глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, руководитель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.

Сборный вопрос: в РФ хотят увеличить сумму возврата налога с покупки жилья
Может ли эта мера отразиться на ценах на недвижимость

Сами они объясняли свою инициативу необходимостью установления еще одной (третьей) ступени шкалы налогообложения. Первая — НДФЛ 13% для граждан с доходами до 5 млн рублей, вторая — НДФЛ 15% с доходами от 5 млн от 50 млн, третья — НДФЛ 18% с доходами более 50 млн рублей.

«Настоящий проект федерального закона направлен на снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога на доходы физлиц», — уточняли авторы в пояснительной записке.

Согласно документу, новую сумму налога предлагалось платить россиянам и иностранцам с доходов от трудовой деятельности по найму, а также в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России. По прогнозам депутатов, описанных в финансово-экономическом обосновании, новая ставка НДФЛ приведет к увеличению доходов федерального бюджета, однако точную цифру они не называют.

Я многократно пытался получить данные по категории налогоплательщиков, которые сдают декларации с указанными доходами — выше 50 млн. А сейчас по этому законопроекту мне говорят: приведите расчеты, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Валерий Гартунг.

Богатство — не порок
ндфл
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По его словам, получается замкнутый круг.

Найти для IT: отрасли добавили налоговую поддержку
Помогут ли новые льготы ускорить технологическое развитие российской экономики

Поэтому при рассмотрении законопроекта будем дискутировать и обсуждать это. Если нет расчетов, это не значит, что эту идею не надо поддерживать, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, как ранее не поддерживали увеличение НДФЛ до 15%, но потом все-таки такое решение было принято.

Как сообщали «Известия» в прошлом году со ссылкой на данные Счетной палаты, доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ («налог на богатых») превысили 50 млрд рублей. В этом году ожидается, что доходы составят более 60 млрд.

По данным Минфина, в России налоги для граждан — одни из самых низких в мире. Ведомство указывало, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает 13-процентный налог. При этом в других странах ставки достигают 35%. В феврале 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что планов менять шкалу НДФЛ у ведомства нет.

Справка «Известий»

С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала налогообложения: теперь те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, платят 15% НДФЛ вместо привычных 13%. При этом повышенной ставкой облагается не вся сумма, а только часть, превышающая 5 млн рублей в год. Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения идут на лечение детей с редкими заболеваниями. При этом средства «окрашены», чтобы защитить от другого использования.

Плюсы и минусы

Во фракциях КПРФ и ЛДПР, несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, заявили о готовности поддержать законопроект.

Надо, конечно, его принимать. Мы с такой инициативой носимся с 2000 года, но она, к сожалению, не проходит. Наша партия предлагала установить налог на сверхдоходы и 20%, и 40%. Во всех развитых странах мира ставки меньше 28% прогрессивного подоходного налога нет, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Богатство — не порок
налоговая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, повышение налога на 2% для богатых — явно недостаточно.

Возврат в будущее: самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья
Как имущественный налоговый вычет может уравнять в правах работающих на себя и других предпринимателей

— ЛДПР свои предложения на этот счет уже давно внесла. В целом мы считаем, что в России нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Но при этом необходимо не только повышать налоги для тех, кто получает много, но и снижать их тем, кто получает мало, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он считает, что тем, кто получает зарплату меньше суммы двух МРОТов, нужно обнулить НДФЛ.

В «Единой России» от комментариев воздержались, отметив, что оценка законопроекта будет сделана ближе к его рассмотрению.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в условиях санкций этот законопроект вряд ли будет принят.

Когда в стране и так есть проблемы с инвестициями, дополнительными доходами, принятие прогрессивной шкалы налогообложение вряд ли возможно. Это приведет к тому, что бизнес уйдет в тень и будет скрывать свои доходы, — пояснил он «Известиям».

При этом эксперт считает, что главный вопрос в том, какой путь в перспективе выберет Россия — будет ли это НЭП 2.0 с максимальным расширением возможностей для бизнеса или мобилизационная экономика, направленная на огосударствление и национализацию, когда богатые платят за бедных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022