Богатство — не порок: Счетная палата против повышения НДФЛ для самых обеспеченных

Счетная палата не поддержала увеличение НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год . Заключение на законопроект группы депутатов имеется в распоряжении «Известий». Аудиторы не увидели обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного налогообложения, хотя и признали, что это приведет к увеличению доходов бюджета . В ряде фракций тем не менее готовы инициативу одобрить. Эксперты считают, что в условиях санкций принятие законопроекта может привести к уходу бизнеса в тень и отказу от уплаты налогов.

Без расчетов

Как выяснили «Известия», Счетная палата России дала отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц». Документом предлагалось увеличить НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18% .

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен . На основании изложенного законопроект не поддерживается », — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате также уточняют, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физлиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит 15-процентный налог.

«В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правого регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм», — указывается в документе.

Кроме того, аудиторы подчеркивают, что в материалах к законопроекту не прописано обоснование выбора суммы доходов в размере 50 млн рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения.

Законопроект об увеличении НДФЛ был внесен в Госдуму в июне и, по информации «Известий», может быть рассмотрен нижней палатой в сентябре этого года. В числе его авторов глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, руководитель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.

Сами они объясняли свою инициативу необходимостью установления еще одной (третьей) ступени шкалы налогообложения. Первая — НДФЛ 13% для граждан с доходами до 5 млн рублей, вторая — НДФЛ 15% с доходами от 5 млн от 50 млн, третья — НДФЛ 18% с доходами более 50 млн рублей.

«Настоящий проект федерального закона направлен на снижение социального неравенства и уровня бедности за счет перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога на доходы физлиц», — уточняли авторы в пояснительной записке.

Согласно документу, новую сумму налога предлагалось платить россиянам и иностранцам с доходов от трудовой деятельности по найму, а также в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России. По прогнозам депутатов, описанных в финансово-экономическом обосновании, новая ставка НДФЛ приведет к увеличению доходов федерального бюджета, однако точную цифру они не называют.

— Я многократно пытался получить данные по категории налогоплательщиков, которые сдают декларации с указанными доходами — выше 50 млн. А сейчас по этому законопроекту мне говорят: приведите расчеты , — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Валерий Гартунг.

По его словам, получается замкнутый круг.

— Поэтому при рассмотрении законопроекта будем дискутировать и обсуждать это . Если нет расчетов, это не значит, что эту идею не надо поддерживать, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, как ранее не поддерживали увеличение НДФЛ до 15%, но потом все-таки такое решение было принято.

Как сообщали «Известия» в прошлом году со ссылкой на данные Счетной палаты, доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ («налог на богатых») превысили 50 млрд рублей. В этом году ожидается, что доходы составят более 60 млрд.

По данным Минфина, в России налоги для граждан — одни из самых низких в мире. Ведомство указывало, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает 13-процентный налог. При этом в других странах ставки достигают 35%. В феврале 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что планов менять шкалу НДФЛ у ведомства нет.

Справка «Известий» С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала налогообложения: теперь те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, платят 15% НДФЛ вместо привычных 13%. При этом повышенной ставкой облагается не вся сумма, а только часть, превышающая 5 млн рублей в год. Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения идут на лечение детей с редкими заболеваниями. При этом средства «окрашены», чтобы защитить от другого использования.

Плюсы и минусы

Во фракциях КПРФ и ЛДПР, несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, заявили о готовности поддержать законопроект.

— Надо, конечно, его принимать. Мы с такой инициативой носимся с 2000 года , но она, к сожалению, не проходит. Наша партия предлагала установить налог на сверхдоходы и 20%, и 40%. Во всех развитых странах мира ставки меньше 28% прогрессивного подоходного налога нет , — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

По его словам, повышение налога на 2% для богатых — явно недостаточно.

— ЛДПР свои предложения на этот счет уже давно внесла. В целом мы считаем, что в России нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Но при этом необходимо не только повышать налоги для тех, кто получает много, но и снижать их тем, кто получает мало , — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он считает, что тем, кто получает зарплату меньше суммы двух МРОТов, нужно обнулить НДФЛ.

В «Единой России» от комментариев воздержались, отметив, что оценка законопроекта будет сделана ближе к его рассмотрению.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в условиях санкций этот законопроект вряд ли будет принят.

— Когда в стране и так есть проблемы с инвестициями, дополнительными доходами, принятие прогрессивной шкалы налогообложение вряд ли возможно . Это приведет к тому, что бизнес уйдет в тень и будет скрывать свои доходы, — пояснил он «Известиям».