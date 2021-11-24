Доходы бюджета от «налога на богатых» превысили 50 млрд рублей

Доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Счетной палаты России по аудиту федерального бюджета за девять месяцев текущего года (есть у «Известий»).

«Поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, составило 50 054,6 млн рублей», — говорится в докладе.

С начала года в России действует повышенный НДФЛ («налог на богатых»). Повышенная ставка в 15% распространяется только на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

В свою очередь, общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета (76,4%) оказалась ниже прогноза (79,3%). С января по сентябрь текущего года поступления НДС и НДПИ составили 85,7% налоговых доходов.

22 мая Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых сотрудников коммерческих компаний. Также предлагалось обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя зарплата — 13,5 тыс. рублей в месяц).

В свою очередь, в июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения НДФЛ для богатых граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до 35%. По мнению парламентария, мера позволит государству направлять больше денег на помощь нуждающимся.

По данным Минфина, в России налоги для граждан являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет. Ведомство указывало, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.

25 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсуждение введения прогрессивной шкалы налогов для россиян не должно привести к советской уравниловке и демотивировать тех, кто зарабатывает больше других.

По словам российского лидера, разница в доходах между бедными и богатыми является проблемой в России, которая решается разными способами.