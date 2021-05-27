ТПП предложила повысить налоги до 45% для работников с большой зарплатой

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых сотрудников коммерческих компаний. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 мая, со ссылкой на письмо главы палаты Сергея Катырина, которое он направил первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову.

В письме говорится о предложениях Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, сформированных к стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

По мнению ТПП, для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно перейти от «текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной».

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — приводит агентство слова из письма.

По данным ТПП, меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для граждан с годовым доходом от 5 млн рублей недостаточны.

Член совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, генеральный директор «Аудит Груп» Юлия Георгиева заявила агентству, что это предложение «перекликается» с проектом федерального закона «О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ», внесенного на обсуждение в Госдуму 10 марта, где предлагается введение прогрессивного налогообложения по пяти группам плательщиков налогов. Например, для тех, кто имеет доходы свыше 100 млн рублей предлагается установить налоговую ставку 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

По ее словам, суть законопроекта состоит в том, что «заработал больше — плати больше».

В России с 1 января 2021 НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повысили с 13% до 15%. Налогом облагается только сумма, которая превышает указанный порог.

В начале апреля по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что более 50% россиян согласны с действующими в стране налогами. Лишь 1% респондентов назвали существующие налоги недостаточными. Назвать действующую ставку НДФЛ смогли больше половины россиян.

После этого в Минфине заявили, что в России налоги для граждан — одни из самых низких в мире, при этом они почти не меняются многие годы. Ведомство отметило, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. По данным министерства, в других государствах налоговые ставки достигают 35%.