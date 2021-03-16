Открой личное: ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом

Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них. Об этом рассказали крупнейшие консалтинговые и юридические компании, экземпляры запросов инспекций ФНС есть у «Известий» . В основном от налоговой приходят два типа писем: первый касается неуплаченных в РФ налогов по доходам за рубежом, второй — нарушений валютного законодательства. Активность ФНС связана с поступлением в ее распоряжение и обработкой массива данных от заграничных фискальных органов об активах и операциях россиян . По словам источника, знакомого с ситуацией, налоговая в неформальном порядке предлагает потенциальным нарушителям заплатить НДФЛ в процентах от остатка на счете.

Письма счастья

Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями.

Например, в одном из запросов налоговой, с которым ознакомились «Известия», служба напоминает гражданину, какие именно счета, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на его имя, каковы суммы остатков по ним и поступлений за период с 2017 года. Инспекция требует детализировать эту информацию . В частности, предоставить договоры банковского или брокерского обслуживания, документы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг или других финансовых активов и имущества, в результате чего могли быть получены доходы, выписки со счета о движении денежных средств, подтверждения уплаты налогов в государствах, где были произведены операции. Иными словами, инспекция требует пояснить происхождение активов и причины неуплаты по ним налогов.

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По словам сотрудника одной из консалтинговых компаний, в отношении этого конкретного физлица налоговая инициировала проверку — его вызвали в инспекцию для дачи пояснений по неуплате налогов по доходам от источника за рубежом в 2017 году.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что налоговая в неформальном порядке предлагает потенциальным нарушителям заплатить НДФЛ в процентах от остатка на счете . Физлица, чьи средства недостаточно чисты, в целом идут на такое предложение, хотя оно формально и расходится с российским законодательством

Запросы и проверки ФНС приобрели массовый характер. Об обращениях за консультациями «Известиям» рассказали представители PwC, KPMG, Deloitte, юридических фирм «Пепеляев Групп», Borenius и FTL Advisers . В пресс-службе налоговой на просьбу подтвердить направление гражданам таких уведомлений, а также уточнить, чем это связано сообщили следующее:

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« При организации контрольно-аналитической работы ФНС использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в её распоряжении информации, в том числе сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями . В случае, если выявляются расхождения, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы. Если установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, и налогоплательщиком не уточнены обязательства перед бюджетом, может быть принято решение о проведении выездной проверки в отношении данного физического лица ».

Справка «Известий» Автоматический обмен налоговой информацией — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года. В обмене на данный момент участвует 79 стран и 12 территорий. Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года сообщал, что налоговая планировала начать проверку информации об уходе от налогов или сокрытия доходов компаний россиян за рубежом с 2021 года. В январе 2021-го он рассказал, что удалось обнаружить 700 тыс. счетов резидентов РФ за рубежом на сумму более 13 трлн рублей.

Настроены серьезно

Хотя делиться сведениями страны начали довольно давно, по всей видимости, массив данных за 2017-й был обработан ФНС лишь в конце прошлого года, отметила партнер FTL Advisers Мария Кукла . По ее мнению, поскольку срок давности по налоговым нарушениям составляет три года, служба экстренно инициировала масштабную кампанию по проведению выездных проверок за 2017-й и направила налогоплательщикам требования о предоставлении информации. В 2021-м ФНС уже не вправе инициировать проверки исчисления и уплаты налогов за 2017 год. Многим физлицам запросы налоговой приходили в январе, при этом будучи датированными декабрем, уточнила партнер FTL. Таким образом, налоговые продляют срок проведения проверки, так как фактически она инициируется в 2020 году .

В последнее время ФНС могла получить данные, например, от Швейцарии, которая подключилась к автоматическому обмену информацией в 2019-м , добавила партнер департамента налогов и права Deloitte в СНГ Наталья Кузнецова. Помимо этой страны, из юрисдикций, достаточно популярных для открытия банковских счетов у физлиц, в последние годы в список сотрудничающих стран добавились Австрия, Лихтенштейн, Гонконг, Багамы, Макао и Гренада, напомнила она. После обработки этой информации у российских фискальных органов могли возникнуть дополнительные вопросы, которые они теперь задают налогоплательщикам . «Некоторые из наших клиентов уже получили такие запросы», — сообщила Наталья Кузнецова.

Сам факт назначения выездных проверок говорит о том, что ФНС настроена серьезно , поскольку к такому инструменту служба прибегает довольно редко, оценил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Причем, судя по всему, запросы налоговой приходят далеко не к участникам списка Forbes, а к обладателям скромных по сравнению с крупнейшими российскими предпринимателями сумм на зарубежных счетах, добавил специалист. По его словам, сложность в том, что инспекции не обладают полнотой картины, из-за чего могут классифицировать движения по счету как поступления доходов, а непредставление декларации, соответственно, как уклонение от налогов .

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Впрочем, для добросовестных клиентов рисков нет , поскольку доказать легальность происхождения средств, уплату налогов за рубежом или отсутствие получения облагаемых поступлений не представляет большой сложности, добавил управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев. Т ех, кто не сможет этого сделать ждет полный набор санкций — уплата налога, пени и штрафа, запрет на выезд из РФ и так далее , резюмировал он.

Физлицам приходят, запросы от налоговых органов по двум направлениям, рассказал партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Первое касается неуплаты налога за прошлые периоды . В частности, в последние дни 2020 года ряд физических лиц получили запросы касательно доходов за 2017-ый. Информация, полученная ФНС в результате автоматического обмена финансовой информацией содержит агрегированные данные, не позволяющие налоговым органам точно определить сумму полученного дохода, поэтому сначала физическим лицам предоставляется возможность самостоятельно предоставить соответствующую информацию. Так, например, обороты по счету могут насчитывать миллионы евро, из которых под налогообложение подпадает лишь несколько десятков тысяч, а то и меньше.



Второе направление связано с потенциальным нарушением валютного законодательства . ФНС могла обнаружить у россиян счета, сведения и отчетность по которым не были по тем или иным причинам предоставлены в налоговую инспекцию в РФ. Все валютные операции по таким счетам за предыдущие два года могут быть признаны незаконными. В таком случае физлицу грозит штраф вплоть до 100% оборота по счету.