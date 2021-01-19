Переход на личности: индивидуальным предпринимателям вспомнят старые грехи

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью «Известиям» рассказала, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности за неуплату налогов физическими лицами. Речь, впрочем, идет не об изменении санкции, а о существенном продлении сроков давности по налоговым преступлениям, в частности, для индивидуальных предпринимателей. Каких изменений в УК и налоговом законодательстве можно ожидать, «Известия» выяснили у экспертов.

Заместитель председателя СК Елена Леоненко озвучила позицию ведомства относительно сроков давности по налоговым преступлениям.

— Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца, — сообщила Леоненко «Известиям».

Кроме того, Леоненко выступила за сокращение сроков передачи материалов следствия из ФНС в отношении должника, если тот не возместил ущерб в течение двух месяцев.

Что ждет неплательщиков

Руководитель компании «Юристъ» Асия Мухамедшина пояснила «Известиям» тезисы замруководителя СКР.

— Увеличение срока привлечения физлиц к уголовной ответственности за налоговые преступления относится к индивидуальным предпринимателям, которые, согласно действующему законодательству, освобождаются от ответственности за махинации с выплатами уже через два года после правонарушения в связи с истечением срока давности. Материалы проверки ФНС будет передавать в СК РФ сразу после выявления преступной деятельности и установления суммы ущерба.

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Также в СК предлагают лишить должника двухмесячного срока на добровольное погашение задолженности.

— В части юридической техники формулировка указанного предложения очевидно вызывает разночтения, — говорит юрист. — Исключение двухмесячного срока — неконституционно, а увеличение срока давности требует внесения ясности и точности с определением сумм, нюансов и иных юридически значимых обстоятельств, так как пока суд создаст юридическую практику, могут пострадать многие ИП, которые не совершали аферы в сфере налогов.

Гладко будет на бумаге

Бизнес и юридическое сообщество ожидают конкретики: являются ли озвученные в интервью новации частным мнением Леоненко или официальной позицией ведомства.

— Необходимо внести ясность, — полагает Дмитрий Семенников, член Ассоциации юристов России. — На данный момент в форме соответствующего законопроекта предложения СК не оформлены.

По его мнению, Леоненко аргументирует необходимость увеличения сроков давности по налоговым преступлениям для индивидуальных предпринимателей, ссылаясь на принципы формального правового равенства, — для ИП и для условных генеральных директоров юридических лиц правила должны быть одинаковые, так как и те и другие являются профессиональными участниками гражданских правоотношений.

— Это, по мнению г-жи Леоненко, должно означать их равные компетенции, должный уровень осмотрительности и прочее. С этой стороны данное предположение справедливо. С другой — истечение сроков давности привлечения к ответственности основано на презумпции утраты общественной опасности правонарушения со временем. Согласно ст. 113 Налогового кодекса, такой срок равняется трем годам. То есть законодатель полагает, что по истечении трех лет с момента совершения налогового правонарушения оно утрачивает свою общественную опасность и наказывать за него не нужно. Получается парадоксальная ситуация: в одном юридическом факте специальное (налоговое) законодательство не видит правонарушения, а общее (уголовное) — считает его основанием привлечения к уголовной ответственности, — указывает Семенников.

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«Для уничтожения улик достаточно нескольких часов»

— Пролонгация сроков привлечения к ответственности имеет мотивом не увеличение налоговых поступлений в бюджет (что является весьма необычной целью для органа следствия), но «развязывание рук» СКР, — пояснил свою позицию Дмитрий Семенников, оговорившись, что окончательный правовой анализ проводить преждевременно. — Если ранее органы старались уместить свое расследование в два года, работали интенсивнее и быстрее, то при увеличенных сроках спешить будет некуда.

Юрист считает, что оптимальным решением проблемы было бы сокращение сроков давности по налоговым преступлениям для руководителей юридических лиц до уровня, предусмотренного для индивидуальных предпринимателей.

Что касается ускоренной передачи материалов о налоговых правонарушениях из ФНС в СКР без возможности погашения задолженности самостоятельно, Семенников не считает, что возможное уничтожение документации может быть реальным обоснованием такой крайней меры.

— Для уничтожения [доказательств] чаще всего достаточно нескольких часов, а вывод средств контролируется государством «от и до» , — говорит юрист.

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Выходи по одному из тени

Однако не все видят в инициативе лишь минусы. Справедливым считает «уравнивание» ИП и юрлиц президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

— Это правильно, поскольку ответственность налогоплательщиков не должна зависеть от организационно-правовой формы бизнеса. Кроме того, в последнее время надзорные органы наблюдают тенденцию, при которой организационная форма ИП используется для вывода средств в «серую» экономику. Возможно, таким образом следственные органы хотят поставить эффективный заслон на пути вывода средств в теневую экономику .

По словам адвоката юридической фирмы Tax Compliance Александра Дмитриева, увеличение сроков давности уголовной ответственности для ИП — актуальный вопрос для следственных органов.

— Недобросовестные налогоплательщики в последнее время всё чаще стали регистрировать подставных ИП для оптимизации налогообложения и обналичивания денежных средств. Одновременно с этим следствию гораздо сложнее взыскать какое-либо имущество с ИП, так как всё принадлежит, как правило, подставному физическому лицу. И уже после возбуждения уголовного дела в отношении ИП выгодоприобретателем может быть назначено юридическое лицо, в интересах которого он действовал. Срока уголовной ответственности для ИП в два года, который установлен сейчас, следствию порой недостаточно для раскрытия подобных схем, — рассказал «Известиям» Дмитриев.

Переход на личности4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ускоренный порядок передачи дел из ФНС в СК даст возможность следствию оперативно и законно приостановить деятельность уличенной в нарушениях компании и снизить риск возможной продажи имущества, на которое впоследствии может быть наложено взыскание.