Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м . Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов. Причинами стали нестабильность во время пандемии и кризиса, низкие ставки по вкладам и наступление того самого черного дня, на случай которого россияне хранили в банках доллары и евро , считают эксперты.

Лучше доллар в руках

За прошлый год на фоне кризиса и пандемии клиенты банков сняли со счетов на $5 млрд иностранной валюты больше, чем в 2019-м . Сумма полученных денег составила свыше $28 млрд, следует из данных ЦБ. Наиболее активно средства снимали в марте и декабре, их объем достиг более $4 млрд и $3 млрд соответственно.

В банках « Хоум Кредит » , « Дом.РФ » и Росбанке подтвердили: в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты . В банке «Дом.РФ» рост составил 65% в рублевом эквиваленте и 45% в номинальном, рассказал директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. При этом увеличение объема операций по конверсии составило больше 100%.

Черный год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Росбанке также отметили повышение спроса на иностранную валюту. Первые два месяца 2020-го показатели находились на уровне средних значений. Изменения стали заметны в марте прошлого года , сообщил директор департамента кассовых и инкассационных сервисов банка Павел Игнаткин. Для поддержания экономик на фоне пандемии ФРС США и европейские банки снизили ставки, что сделало валютные депозиты непривлекательными по сравнению с другими возможностями инвестирования свободных средств. Это вызвало отток денег из вкладов в иностранной валюте и рост объема снятия наличных со счетов. В 2019 году в кассах и банкоматах в целом наблюдался приток наличной валюты, а в 2020-м — снижение.

Помимо проблем в мировой экономике, связанных с коронавирусом, весной прошлого года сильно упали цены на рынке нефти и нефтепродуктов, что сказалось на курсе рубля из-за высокой доли сырьевого экспорта в нашей стране, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Курс национальной валюты в начале весны 2020-го доходил до 80 рублей за доллар, хотя в начале 2019-го он был на уровне 62 рубля за доллар . Реакцией на такое изменение традиционно становится рост спроса на иностранную валюту. А в условиях низких ставок по вкладам многие предпочитали получить средства в наличной форме. В течение следующих месяцев по мере укрепления рубля востребованность иностранной валюты постепенно снижалась, однако в целом за 2020 год спрос на нее все равно оказался выше, чем в 2019-м , объяснил Станислав Дужинский.

Черный год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро . Спрос на них увеличился на 70 и 50% соответственно, рассказал Евгений Шитиков из банка «Дом.РФ». При этом фунты стерлингов в 2020 году стали в пять раз менее популярны, чем годом ранее, а на швейцарские франки, наоборот, спрос вырос почти в три раза. Увеличение востребованности долларов подтвердил Павел Игнаткин из Росбанка.

На поддержание уровня жизни

В периоды нестабильности и неопределенности люди всегда стремились перевести свои накопления в более надежный, по их мнению, актив , который в идеале был бы всегда под рукой, считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, всплески снятия иностранной валюты со счетов в наличной форме в марте и декабре вызваны разными причинами. Первый связан с объявлением пандемии коронавируса, введением ограничений на передвижение граждан , что создало условия нестабильности для большинства россиян.

А причина роста в декабре — разгон инфляции, который создает высокие ожидания по росту цен, снижая веру в стабильность курса рубля . В этих условиях стоит ожидать дальнейшего увеличения спроса на иностранную валюту, в которую граждане будут переводить часть средств из завершившихся банковских депозитов, уверен эксперт. Люди не захотят их продлевать из-за низких процентных ставок и введения налогообложения на доходы по вкладам.

Черный год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч согласен, что возможно продолжение тренда на снятие со счетов валюты наличными. С открытием стран возобновятся деловые поездки и путешествия . Россиянам понадобятся наличные средства, которые будут приобретаться или сниматься со вкладов. Также с укреплением рубля население может захотеть нарастить запасы валюты на черный день . Это тоже приведет к росту покупки иностранных денег.