Ввоз в эксплуатацию: банки почти вдвое увеличили импорт долларов в Россию

Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию . Так, согласно статистике Центробанка, которую проанализировали «Известия», в августе подведомственные ему учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го . При этом европейская валюта не пользуется таким спросом — ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года.

Факторы роста

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года . В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца). Тогда больше всего увеличились закупки американской денежной единицы: в 9,6 раза по сравнению с показателями февраля и в 8,3 раза — с уровнем аналогичного периода прошлого года. Несмотря на то, что евро было завезено втрое больше, чем в феврале, подобные мартовским и выше объемы ввоза наблюдались ранее.

После весенних рекордов импорт зарубежных банкнот в РФ оставался на стабильном уровне. Однако в августе банки вновь сильно увеличили объемы ввоза иностранной валюты, а именно наличных долларов до $1,62 млрд . Эта сумма в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го, следует из статистики регулятора.

Ввоз в эксплуатацию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом интерес к европейской валюте в августе, напротив, ослаб по сравнению с июлем и составил в долларовом эквиваленте 215,4 млн, что втрое меньше чем в июле, и в 5,7 раза — чем в тот же периода прошлого года. Всего за восемь месяцев 2020 года банки привлекли наличных долларов 12,7 млрд, а евро — 3,5 млрд против прошлогодних 7,1 млрд и 7,7 млрд соответственно.

В пресс-службе Центробанка на запрос «Известий» о причинах возобновившегося роста ввоза иностранной валюты оперативно не ответили.

Между тем опрошенные «Известиями» эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами . По словам члена совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, такая ситуация характера для очень многих развивающихся экономик, к которым относится и Россия . Здесь уместно сравнение с 2014 годом, когда отечественные банки закупили рекордное количество валюты, поскольку существовала реальная угроза блокировки валютных операций, подчеркнул он.

— Сейчас такой сценарий не рассматривается, однако существует риск наступления в США относительно затяжной «смуты», в случае если по итогам выборов одна из сторон не признает победу другой . Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики, поскольку, когда у американской возникают проблемы, это сказывается на всем остальном мире, — резюмировал Агван Микаелян.

Ввоз в эксплуатацию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост спроса со стороны финансовых организаций может объясняться как изменением структуры валютных сбережений населения, так и сезонными факторами , считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Например, поздно начавшийся сезон отпусков с открытием границ по отдельным туристическим направлениям, добавил он. По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, частично повышенный спрос на наличную валюту обусловлен упавшими ставками по доллару, что приводит к пересмотру отношения инвесторов к таким вкладам. При этом снижение спроса на евро связано с ограничениями на туризм , полагает он.

Повышенный спрос

«Известия» спросили крупнейшие банки об объемах валюты, привлеченной из-за рубежа с начала пандемии, а также об изменении доли валютных вкладов в их депозитном портфеле. В большинстве кредитных учреждений не ответили, в пресс-службе «Сбера» отказались от комментария. По второй части вопроса в пресс-службе «Зенита» отметили, что с начала года доля валютных вкладов в портфеле срочных депозитов физических лиц существенно не изменилась .

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, серьезного увеличения части валютных вкладов за последний год не отмечается . На данный момент доля иностранных денег в розничных пассивах банка составляет 5%: доллары — 4%, а евро — 1%.

Сейчас наблюдается повышенный спрос на изъятия валютных вкладов по окончании срока, отмечает Иван Уклеин . По его словам, ставки долларового размещения резко упали после марта. Сейчас проценты на такие депозиты околонулевые, из-за чего клиенты банков зачастую забирают сбережения и инвестируют в альтернативные инструменты. Также есть высокие требованиях ЦБ к резервированию по валютным вкладам, что зачастую делает невыгодным для банков такие продукты даже под 0,3–0,4%, отмечает он.

Ввоз в эксплуатацию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Покупка долларов США традиционно рассматривается гражданами как защитная стратегия от падения курса рубля , подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его словам, нацвалюта продолжает дешеветь: если в прошлом августе население купило $1,8 млрд, а продало $1,4 млрд, то в этом году — $1,7 млрд и $894 млн соответственно. Свою роль сыграло открытие границ и отток мигрантов, считает он. Спрос населения на иностранную валюту усиливается, что связано со стремлением граждан сберечь накопления и сезонностью в период отпусков и праздников, согласен и Агван Микаелян.

Говоря о связи роста ввоза валюты и интервенций ЦБ, Василий Карпунин подчеркнул, что регулятор не поддерживает курс рубля из-за слабости нацвалюты, а действует строго в рамках бюджетного правила. Продажа валюты от сделки со Сбербанком и допэмиссии «Аэрофлота» — это частный случай. Сейчас подходящий момент для таких операций, учитывая очередное появление в курсе рубль/доллар фактора геополитики.