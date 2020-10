Увяз в TINA: доллару предрекли исторический обвал

С начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3–4%. Не так уж и легко найти валюту развитой страны, которая бы ослабела к доллару. Это очень необычное поведение валютного рынка в условиях острейшего «ковидного» кризиса. В прошлые годы при наступлении рецессии американская валюта, напротив, набирала вес, считаясь самой безопасной гаванью для инвесторов. Почему в 2020 году на рынках сложилась обратная ситуация? По мнению экономиста Стивена Роуча, это симптом долгосрочного упадка доллара, постепенно теряющего позиции безальтернативной мировой валюты номер один. Подробности — в материале «Известий».

Сумма слагаемых

75-летний ветеран финансового мира Роуч (бывший главный экономист Morgan Stanley и председатель Morgan Stanley Asia) в последние месяцы неоднократно весьма скептически высказывался в отношении перспектив американского доллара. На этот раз в статье в The Financial Times он выступил даже радикальнее обычного, заявив, что конец «непомерной привилегии» доллара придет в самом ближайшем будущем.

Стивен Роуч обосновал свою позицию сложившейся комбинацией сразу двух факторов. Во-первых, это торговый дефицит США. Ничего нового в нем нет — отрицательный торговый баланс у Америки наличествует с 1970-х годов. Однако сейчас он усиливается, что опять-таки нетипично для кризисных времен. Во II квартале 2020 года он составил 3,5% ВВП, в полтора раза больше чем в январе–марте.

Второй ключевой фактор — запредельно низкий уровень сбережений в США. Американская экономика последних десятилетий в принципе не построена на бережливости, и норма декада за декадой постепенно снижалась. Тем не менее в 2010-х годах ситуация вышла на принципиально иной уровень. Средний показатель в 2011–2019 годах составлял 2,9% против 7% в 1960–2005.

Для понимания, насколько это мало, достаточно привести показатели Японии и Германии, стабильно находящиеся в диапазоне 20–25%. Таким образом, в кризис США входили с исторически низкой нормой сбережений, а из-за карантина она и вовсе рухнула в отрицательную зону — минус 1,2%. Большинство других стран в сложившемся положении наращивали сбережения: например, в Австралии норма увеличилась с 4% почти до 20%.

По оценке Роуча, такие слабые показатели сделали доллар чрезвычайно уязвимым к разнообразным шокам. Но этого мало: колоссальные бюджетные дефициты, неизбежные в ближайшие пару лет, усилят понижающее давление на американскую валюту. В 2020 году федеральный дефицит бюджета оценивается во впечатляющие 16%, а в 2021-м — «всего лишь» в 8,6%. Но это еще без учета очередного раунда фискального стимулирования, который, судя по развитию ситуации с эпидемией, практически неизбежен.

Без сбережений будет сложно осуществлять программу обновления стареющих основных фондов и другой инфраструктуры, что потребует дополнительных заимствований из-за рубежа. В нынешнем положении иностранные покупатели американского долга, вероятно, потребуют каких-то уступок, которые могут принять две формы — повышение ставок либо ослабление доллара. Учитывая текущую политику ФРС, второй вариант более вероятен.

Запасный выход

Потенциал здесь большой, считает экономист. Даже несмотря на падение этого года, реальный эффективный курс доллара всё еще находится на 27% выше минимума 2011 года. Это делает американскую валюту самой переоцененной в мире. В прошлом доллар всегда находился на коне, из-за того что у финансистов называется TINA (There Is No Alternative — «альтернативы нет»). Однако сейчас, по мнению Роуча, альтернатива как раз таки есть.

Увяз в TINA Фото: ТАСС/Zuma/Xu Jingbo

ЕС показал себя довольно эффективно в ходе текущего кризиса, де-факто установив единую фискальную политику через создание 750-миллиардного стабилизационного фонда. Кроме того, заслуживают внимание криптовалюты (несмотря на некоторый кризис, по-прежнему стоящие намного дороже, чем еще пять лет назад), золото, держащееся вблизи исторических максимумов, и, наконец, китайский юань.

На последнем стоит остановиться поподробнее. Одним из препятствий для превращения юаня в подлинно глобальную валюту является относительно слабый рынок государственных облигаций Китая — по крайней мере, в сравнении с его экономикой. Иностранные инвесторы в прошлом не спешили скупать юаневые долговые инструменты в качестве безопасного вложения.

2020 год перевернул и эти представления. В первые восемь месяцев года иностранные инвесторы приобрели облигации китайских госбанков на сумму $44 млрд. Это больше, чем за весь период 2016–2019 годов. В пользу китайских облигаций сыграли три фактора: либерализация китайского долгового рынка, сравнительно быстрый подъем КНР после кризиса I квартала и настойчивое желание китайских властей держать крепкий юань, несмотря на экономические трудности. Массовый уход инвесторов в китайские бумаги представляет собой очередной и очень важный шаг на пути превращения финансового рынка Китая в полной мере в международный.

Увяз в TINA Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Как считает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуддин, заметный рост юаня к доллару в этом году сигнализирует ослабление доллара в будущем. В 1990-е таким индикатором была японская иена: когда она укреплялась к «американцу», за ней через некоторое время следовали и остальные валюты. Сейчас, когда китайский ЦБ старается не вмешиваться активно в валютный курс, юань может быть столь же качественным предсказателем будущего доллара.

Давление на курс

По прикидкам Роуча, падение доллара к основным валютам может составить к концу следующего года до 35%. Это означает, что евро с легкостью достигнет (и вероятно перекроет) отметку в $1,5. Несмотря на радикальность данного прогноза, фантастическим он не кажется. В 1970–1990-е доллар стабильно дешевел к основным конвертируемым валютам даже несмотря на гораздо лучшие, нежели сейчас, показатели национальных сбережений и торгового баланса. Укрепление «американца» в 2010-е выглядит на самом деле аномалией в длительной тенденции — поэтому в этот раз восстановление к нормальному уровню может оказаться весьма резким.

Роуч, вероятно, самый именитый, но далеко не единственный в череде «доллароскептиков». Другие гуру финансового рынка частично или полностью соглашаются с тем, что у американской валюты наблюдаются серьёзные проблемы. Так, Ульф Линдаль из A.G. Bisset считает, опираясь на долгосрочный технический анализ, что доллар в следующем году может обвалиться к евро на 36%. Аналитики банка Goldman Sachs строят менее радикальные прогнозы, но всё же и по их мнению, основное направление движения доллара в ближайшее время — вниз: к 2023 году за евро будут давать $1,3, чего не было уже давно.

Увяз в TINA Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Джим Роджерс, в свою очередь, обращает внимание на 26-триллионный долг США, который должен неизбежно давить на курс валюты. Доллар сейчас не является тихой гаванью, и те, кто по привычке воспринимают его таковым, только сильнее надувают пузырь, который может лопнуть внезапно, считает бывший деловой партнер Джорджа Сороса. Спусковым крючком такого обвала Роджерс видит распродажу долларовых облигаций Китаем, которая в данный момент имеет смысл как по чисто финансовым (запредельно низкие ставки по американскому долгу), так и по политическим соображениям — эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином может начаться в любой момент.

Наконец, миллиардер Рэй Далио также предупреждает об опасности бесконечной монетизации государственного долга, которая может обрушить позиции доллара как мировой резервной валюты. При этом он отмечает, что иена и евро сталкиваются со схожими проблемами и инвесторам придется искать другие варианты вложений. Если инвесторы станут уходить от доллара и других валют, центробанки будут вынуждены перейти к обороне своих денежных единиц, что может только ухудшить дела.