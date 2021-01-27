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Чужие деньги: россияне активно скупают валюту

Опасно ли это для экономики страны?
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Чужие деньги: россияне активно скупают валюту
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2021-01-26 15:27:23
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По данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее скупать валюту. Только за последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре-декабре предкризисного 2019 года. Всплеск спроса на валютные операции обычно принято объяснять негативными факторами — ослаблением рубля, ростом инфляции, недоверием общенациональной валюте. Однако аналитики сходятся в том, что в данном случае явление носит позитивный характер. Подробности — в материале «Известий».

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Рано делать выводы

Объем закупленной валюты — в районе $5 млрд. Этого мало, чтобы делать серьезные макроэкономические выводы, считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурного мониторинга НИУ ВШЭ. «Это не та сумма движения доходов, по которой можно было сказать об изменениях поведения людей и перестроениях в экономике. В принципе, в конце года всегда возрастает объем покупки валюты. Причин может быть много: рост доходов, получение дивидендов, иные выплаты».

«Покупка валюты — всегда достаточно спонтанное действие и несет как позитивную, так и негативную сторону, — продолжает Остапкович. — Негативный фактор — это недоверие к рублю, беспокойство по поводу движений национальной валюты (это может быть связано с санкционной риторикой). Позитивный — у людей появился доход, который позволил отойти от сберегательной модели, которая доминировала в пандемию. В конце концов, эта валюта все равно потом преобразуется в рубли и пойдет на рынок».

Чужие деньги
Обмен валюты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперт предполагает, что покупка валюты — это прежде всего маневр отдельных домохозяйств, а не оформившаяся тенденция. Для определенных выводов необходимо отследить динамику на большем промежутке времени.

Ничего необычного

Избыточной волатильности курса рубля из-за резкой валютизации вкладов или наличности в 2021 году не случится, утверждает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. «Для этого потребовались бы значительные изменения ожиданий относительно внешней конъюнктуры, а это маловероятно в базовом сценарии».

Иностранная валюта — традиционное средство сбережения в России. Так сложилось исторически из-за пережитых в прошлом финансовых потрясений. «Этот опыт будет постепенно забываться при условии, что рубль будет демонстрировать двухстороннюю, а не одностороннюю, волатильность в течение длительного времени, вплоть до нескольких лет», — отмечает эксперт.

Чужие деньги
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Также спрос на валюту подстегнули очень низкие рублевые ставки и предпочтение коротких сроков размещения. Из-за этого у людей скопилась денежная масса на руках, которую по привычке конвертируют в валюту.

«Вместе с тем объемы нетто-покупок валюты населением пока не поражают воображение: валютная ликвидность в финансовой системе есть, есть валютные свопы», — резюмирует Куликов.

Безусловный плюс для банков

Более активное размещение валютных пассивов гражданами позволяет финансовым учреждениям привлекать ресурсы по низкой ставке, а это благоприятно сказывается на банковской системе России, считает президент СРО «Национальная финансовая организация» Василий Заблоцкий.

Чужие деньги
паспорт
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

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«Сумма покупок за два последних месяца 2020 года в $4,7 млрд кажется значительной, но только если не учитывать падение спроса в предыдущие 10 месяцев. Среди вероятных причин, по которым граждане покупают валюту, могут быть опасения новых санкций, желание диверсифицировать накопления», — резюмирует эксперт.

Деньги есть, все держатся

Рост спроса на валюту прежде всего говорит о стабилизации финансового положения населения, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Чужие деньги
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«Скорее всего, валюту скупают те, у кого появилась финансовая подушка: зарплату в России крайне редко платят в долларах, за товары расплачиваются почти исключительно рублями. Переводят накопления в американскую валюту обычно те, кто в ближайшие несколько лет планирует крупные покупки — автомобили, недвижимость. Считаю, что тенденция благоприятная. Если в первом полугодии граждане активно снимали наличность со счетов для собственных нужд, то есть фактически проедали накопления, то рост спроса на иностранную валюту говорит о финансовой устойчивости и уверенности», — заключает Косарева.

Конвертируют вклады

В ноябре-декабре 2020 года доллар подешевел по сравнению с предыдущими месяцами, поэтому это время оказалось удачным моментом покупки валюты для населения, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Уход в валюту связан не только с негативными ожиданиями рынка, но и с длительными новогодними каникулами и конвертацией предновогодних выплат».

Главным фактором, подстегнувшим людей к покупке валюты, Караваева считает непривлекательные ставки по рублевым депозитам в банках. «Данных за декабрь по рублевым вкладам еще нет, но, вероятно, часть рублевых вкладов с истекшим сроком действия могла быть сконвертирована в валюту и переложена в долларовые вклады и счета».

Чужие деньги
деньги
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эксперт также отмечает, что объем скупленной валюты небольшой: «Это около 1% всех средств населения в банках (без остатков на эскроу-счетах)». Дефицита валютной наличности в конце 2020 года также не наблюдалось.

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