Себе дороже: как изменятся цены на товары и услуги в 2023 году

С января 2023 года в России выросли цены на несколько категорий товаров и услуг. Льготная ипотека на новостройки подорожала на 1%, а Сбербанк отказался оформлять жилищный кредит меньше чем под 3%. Кроме того, исчезли скидки на получение госуслуг через сайт, увеличилась стоимость билетов на поезда и выросли ставки акцизов на алкоголь, сигареты и бензин. «Известия» вместе с экспертами разбирались, насколько изменятся цены, какие льготы сохранятся и как можно сэкономить.

Повышение ставки льготной ипотеки

15 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека на новостройки будет продлена до середины 2024 года, но со ставкой 8% вместо 7%. Одновременно с этим Сбербанк заявил, что прекратит прием заявок на жилищный кредит с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%. В финансовой организации отметили, что «такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене».

По мнению руководителя Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, если ставки по кредиту вырастут, застройщикам придется снизить цены на квартиры, чтобы ежемесячный платеж был приемлемым, иначе спрос упадет и продажи пойдут на спад.

« Как показала статистика, люди готовы брать кредиты и по рыночным ставкам в 10–11% — при условии снижения цен на жилье. Например, в октябре 2022-го число сделок на первичном рынке просело на 40%, а на вторичном, где никакой дешевой льготной ипотеки нет, выросло на 11%. Потому что квартиры на вторичке стали дешевле (минус 6,7% за семь месяцев 2022 года). Кроме того, с продавцами проще торговаться, размер скидок на вторичке достигает сегодня 10–15%. А цены на новостройки всё еще неадекватно завышены. Получается, что людям нужны не дешевые кредиты, а доступные квартиры», — отметил он в беседе с «Известиями».

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Льготная ипотека на новостройки под 8% — не единственная программа поддержки. Остаются семейная, дальневосточная и IT-ипотеки. Первая действует до июля 2024 года, остальные — до конца 2024-го. Кроме того, власти планируют увеличить налоговый вычет при покупке жилья.

«Уменьшить выплаты по ипотеке можно снижением ставки и увеличением первоначального взноса. Профинансировать последний можно материнским капиталом, который каждый год прибавляется», — посоветовал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Повышение акцизов на алкоголь и сигареты

С начала 2023 года подорожает алкогольная и табачная продукция — это связано с повышением акцизов. Ставки ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции. Изменения коснутся как спиртных напитков (вино, шампанское, пиво), так и спиртосодержащих продуктов (виноматериалы, эмульсии, суспензии и так далее). Помимо сигарет вырастут цены электронных курительных приспособлений и жидкостей для них.

По словам доцента департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Борисовой, рост цен на алкогольную продукцию будет разниться за счет отличий в приросте акциза. Игристые вина прибавят в стоимости заметнее всего — это связано не только со ставками акцизов, но и с соответствующим приказом Минфина.

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

« К примеру, минимальная стоимость бутылки шампанского увеличится с 169 рублей до 239. Пиво и водка подорожают менее значительно. По табаку и табачной продукции прирост акциза составляет 4%. То есть пачка сигарет подорожает за счет роста акциза на 5 рублей. Импортная продукция, не попавшая под санкции, пострадает меньше, чем российская, поскольку цены на нее выше и увеличение акциза будет не так заметно», — сказала она «Известиям».

Борисова добавила, что в сегменте бизнес- и премиум-класса подорожание будет несущественным. Подсанкционная продукция вырастет в цене из-за затрудненной логистики, однако этот процесс начался еще в марте 2022-го.

Повышение акцизов на бензин и дизель

Акцизы на моторное топливо тоже планово вырастут на 4%. По словам первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, корректировка не окажет существенного влияния на топливный рынок страны.

Мнения экспертов по этому поводу расходятся. Как рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с 2023 года для нефтяных компаний повышается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и они станут платить в бюджет примерно на 30% больше налоговых отчислений, чем раньше.

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Чтобы нивелировать увеличение налоговых выплат, часть их роста переложат на внутреннего потребителя. Полагаю, что выше текущей инфляции в стране в 11,98% годовых внутренним ценам на моторное топливо вырасти не позволят, так как это может привести к очередному витку инфляции в стране», — отметил эксперт.

По словам руководителя GR-практики КРОС Петра Кирьяна, если не будет существенных колебаний рубля, то заметных повышений цен на моторное топливо россияне не увидят. « Цены даже могут замереть, ведь продажи новых авто стагнируют, люди меньше ездят . Кроме того, сами нефтяные компании и АЗС сталкиваются с тем, что граждане просто отказываются от частных поездок, если моторное топливо прибавляет в цене», — пояснил он «Известиям».

Повышение стоимости билетов РЖД

С января 2023-го тарифы на проезд в российских поездах вырастут на 8,1%. Речь идет как о плацкартных вагонах, так и о купе, СВ и люксах. При этом в 2024–2025 годах их проиндексируют только на 4%.

Общественная палата РФ с сомнением отнеслась к изменению стоимости билетов. По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Ильи Зотова, сейчас не лучшее время для этого, особенно в отношении плацкартных вагонов.

«Нужно сохранять мобильность наших граждан, доступную стоимость проезда. В то же время в авиации очень многое делается, чтобы сдержать стоимость перелета: государство оказывает большую поддержку авиации. В этой части правительство оказывает поддержку и РЖД. Было бы правильным в нынешней ситуации не повышать стоимость проезда и отсрочить принятие данной меры до нормализации обстановки», — пояснил он в беседе с «Известиями».

Себе дороже Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Зотов добавил, что федеральные льготы, в том числе «детские» скидки, сохранятся, «что абсолютно логично». Наиболее высоких цен, по его мнению, стоит ждать летом, особенно если авиасообщение с южными регионами будет по-прежнему закрыто.

В пресс-службе Минтранса России «Известиям» сообщили, что индексация тарифов на проезд в регулируемом сегменте перевозок соответствует прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на 2023–2025 годы.

«Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров», — отметили в ведомстве.

Отмена скидки на оплату госпошлин

С начала года отменяется скидка 30% на оплату государственных пошлин через «Госуслуги». В Минфине отметили, что она вводилась как временная мера до 2023 года, а продлить ее никто не предложил. «Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — поясняет ведомство.

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков