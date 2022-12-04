В России подорожает часть железнодорожных билетов в 2023 году

Федеральная пассажирская компания (ФПК, в ходит в ОАО «РЖД») 4 декабря сообщила о повышении с января 2023 года тарифов на перевозки пассажиров в купе, СВ и вагонах класса люкс.

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс поездов ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», — сообщили в компании «РИА Новости».

В ФПК отметили, что в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс в настоящее время применяется система динамического ценообразования. При ней стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Сообщается также, что у ФПК есть специальные предложения и различные маркетинговые акции, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.

В компании отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития. Кроме того, пассажирам предлагают пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который поможет определить наиболее выгодный вариант поездки.

Этот график начнет применяться к поездам отправлением с 1 января, продажа билетов на которые откроется 5 декабря.

Накануне стало известно, что ФАС с 1 января проиндексирует тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 8,1%.

3 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8%. Отмечалось, что индексация грузового железнодорожного тарифа позволит сбалансировать финансовый план РЖД и направить средства на важнейшие инфраструктурные проекты.