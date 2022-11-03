Тарифы на проезд в поездах РФ проиндексируют на 8,1% с 1 января

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8%. Об этом сообщили 3 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как отметили в ФАС, индексация тарифов на пассажирские перевозки в поездах дальнего следования будет проведена с учетом изменения платы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, а также прочих расходов перевозчика.

«С учетом этого индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2023 году составит 8,1%, в 2024‒2025 годах — по 4% ежегодно», — отмечено в документе на официальном сайте правовой информации.

В пресс-службе Минтранса России «Известиям» прокомментировали, что индексация тарифов на проезд в регулируемом сегменте перевозок соответствует прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на 2023-2025 годы.

«Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров», — говорится в комментарии.

В свою очередь гибкий график регулирования тарифов позволит пассажирам планировать свои поездки по более выгодным ценам в течение года. А перевозчик сможет продолжить закупать новый современный комфортабельный подвижной состав у российских заводов-изготовителей, а также направлять необходимый объем инвестиций на обновление существующего парка, считают в Минтрансе. Все это положительно скажется на комфорте и доступности железнодорожного транспорта для российских пассажиров.

Что касается индексации грузового железнодорожного тарифа, то она позволит сбалансировать финансовый план ОАО «РЖД» и направить средства на важнейшие инфраструктурные проекты, в частности, на развитие Восточного полигона, подчеркнули в ведомстве.

«Данное решение также поможет обеспечить приобретение локомотивов у российских предприятий транспортного машиностроения. Все это позволит сформировать заказ для смежных отраслей российской экономики, что гарантирует сохранение рабочих мест в этих отраслях. Подробнее о параметрах инвестиционной программы ОАО «РЖД» Министр транспорта Виталий Савельев расскажет на ближайшем заседании правительства», — говорится в комментарии Министерства транспорта.

Ранее, 23 сентября, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после того, как цены на перевозки грузов по железной дороге существенно выросли, участники этого сегмента рынка нуждаются в поддержке. Для этого следует вводить скидки и дифференциацию тарифов, заявил эксперт.