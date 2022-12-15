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Путин сообщил о расширении семейной и продлении льготной ипотеки

Путин: льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. Об этом глава государства заявил 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее, отметил он.

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«Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — указал Путин.

Российский лидер также добавил, что льготная ипотека в свою очередь будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годы возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

До этого, 16 ноября, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам в кулуарах Госдумы, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.

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