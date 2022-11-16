Программа льготной ипотеки на новостройки завершится 31 декабря

Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Об этом в среду, 16 ноября, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Госдумы.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал замминистра, добавив, что в продлении программы нет необходимости.

31 октября сообщалось, что в 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному вычету на новостройки и налоговому вычету за образование детей.

Вместе с тем Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях, так как на данный момент там практически нет новостроек, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

28 октября эксперт Алексей Кричевский спрогнозировал ситуацию на рынке ипотеки в 2023 году в России. Он заявил, что прогнозы относительно рынка недвижимости и ипотеки во многом зависят от того, как в итоге отреагирует экономика РФ на введенные Западом санкции.

Он напомнил, что льготную семейную ипотеку уже продлили до 1 июля 2024 года, «поэтому данный вид субсидирования ипотечной ставки будет в ходу в течение следующего года».

Говоря об ипотеке на новостройки, Кричевский отметил, что в этом случае «сложнее история», потому что пока нет четкого понимания о том, в каком виде она будет присутствовать на рынке.

Как рассказали «Известиям» в ДОМ.РФ днем ранее, общая доля субсидируемой ипотеки в этом году может составить более 35%. Среди льготных ипотечных кредитов, выданных в 2022 году, 55% приходится на «Льготную ипотеку», 38% — на «Семейную ипотеку», 6% — на «Дальневосточную ипотеку» и 1% — на «IT-ипотеку».

При этом наиболее универсальной мерой поддержки по-прежнему остается «Льготная ипотека» со ставкой до 7%, в связи с тем, что не имеет ограничений по возрасту и семейному положению заемщиков.