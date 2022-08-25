ФНС сократила срок проверки деклараций для налогового вычета до 12 дней

Время поверки деклараций граждан России для получения вычета по подоходному налогу сокращено до 12 дней. Об этом 25 августа заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ведомства также отметил, что ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определенное время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны.

«Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 млрд рублей возмещения компаниям предоставляем 750 млрд в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы», — отметил он.

27 июля зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал «Известиям», что в России предлагают ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 219 ч. 2 Налогового кодекса РФ в части предоставления гражданам социального пенсионного вычета.

21 июля в России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Предлагалось поднять его с нынешних 2 млн рублей до 4 млн рублей в большинстве регионов России и до 6 млн рублей — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов.