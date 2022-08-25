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ФНС сократила срок проверки деклараций для налогового вычета до 12 дней

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
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Время поверки деклараций граждан России для получения вычета по подоходному налогу сокращено до 12 дней. Об этом 25 августа заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

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«Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ведомства также отметил, что ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определенное время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны.

«Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 млрд рублей возмещения компаниям предоставляем 750 млрд в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы», — отметил он.

27 июля зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал «Известиям», что в России предлагают ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 219 ч. 2 Налогового кодекса РФ в части предоставления гражданам социального пенсионного вычета.

21 июля в России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Предлагалось поднять его с нынешних 2 млн рублей до 4 млн рублей в большинстве регионов России и до 6 млн рублей — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов.

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