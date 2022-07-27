В России предложили ввести социальный налоговый вычет работающим пенсионерам

В России предлагают ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. Об этом рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 219 ч. 2 Налогового кодекса РФ в части предоставления гражданам социального пенсионного вычета. В инициативе предусматривается предоставление социального налогового вычета с зарплаты в период исполнения трудовых обязанностей налогоплательщиков, «получающих пенсии в соответствии с законодательством РФ, в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей».

Социальный налоговый вычет предоставляется к зачислению на банковские счета клиентов-налогоплательщиков, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов.

Как рассказал «Известиям» сенатор Абрамов, законопроект внесут на рассмотрение правительства в ближайшие дни, а авторами инициативы выступают депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

«Эти люди продолжают работать и создавать для России экономический эффект, то есть человек работает и при этом приносит прибыль государству. И кроме фондов, в которые идут отчисления, они еще платят и подоходный налог в 13%. <…> Мы можем сделать вот такой налоговый вычет в качестве поощрения за то, что эти люди, находящиеся в пенсионном возрасте, продолжают работать на благо страны. Главная задача — поощрить работающих пенсионеров», — подчеркнул парламентарий.

21 июня стало известно, что Минфин предложил дополнить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) тремя новыми льготами, которые позволят «повысить объективность и социальную справедливость». Первой поправкой станет освобождение от налога выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства и других компенсационных выплат при увольнении.

Второй — распространение права на социальный вычет на оплату медпомощи детям, которые признаны судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Третьей льготой станет уменьшение минимального срока владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую подарили, приватизировали или унаследовали. Сейчас в законе прописаны три года для жилья, подаренного близкими родственниками, и пять — в остальных случаях дарения.