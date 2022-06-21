СМИ рассказали о предложении Минфина о трех новых льготах по взиманию НДФЛ

Министерство финансов выступило с предложением ввести три новые льготы по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые положительно скажутся на объективности, социальной справедливости и поспособствуют скорому разрешению открытых вопросов. Об этом пишет РБК во вторник, 21 июня.

В документе сказано о том, что надо освободить от налогообложения не тллько выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства, но еще и другие любые компенсационные выплаты во время увольнения сотрудника. Сейчас при увольнении налогом не облагаются выплаты только при сокращении или ликвидации компании, поясняет «Газета.Ru».

Кроме того, Минфин считает важным расширить возможности социального налогового вычета на оплату услуг в области медицины, которые оказываются недееспособным детям без ограничений по возрасту. Предел в расходах для вычета составляет 120 тыс. рублей, то есть получится вернуть до 15 600 рублей уплаченного налога. А что касается дорогостоящих видов лечения, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, ограничения не учитываются.

Помимо этого, как сообщает РБК, Минфин предложил предоставить регионам право скостить минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с унаследованной, приватизированной или подаренной недвижимостью. Действующее законодательство гласит, что налог с продаж платить не требуется, если прошел минимальный срок владения — три года для жилья, подаренного близкими родственниками. В остальных случаях дарения он составляет пять лет. Срок отсчитывают от даты регистрации, которая прописана в свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН.

Эксперты пришли к выводу, что вышеперечисленные предложения могут никак не сказаться на гражданах с низким доходом. Также на территории России есть не так много семей с детьми-инвалидами, которые могут позволить себе платные медицинские услуги. Льготы по НДФЛ означают, что поступления в бюджет регионов будут уменьшаться, а на это будут согласны далеко не все российские субъекты.

Днем ранее российский Минфин внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.