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В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн — 260 тыс. рублей. Такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи». «Известия» ознакомились с копией документа.

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Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124% (только с марта 2020-го — на 52%), отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

Поэтому лимит целесообразно увеличить до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», сказал он.

Для остальных же регионов предложили поднять сумму до 4 млн рублей. Тогда выплаты с 6 млн вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн — до 520 тыс.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. В Министерстве финансов сказали, что получили обращение и рассмотрят предложения в установленном порядке.

«Поддерживаю инициативу увеличить сумму для налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья: нужно делать всё, для того чтобы повысить уровень доступности жилья для наших граждан, создавать любые благоприятные условия», — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Повысить лимит вполне возможно, подчеркнул он. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить, уверен парламентарий. Сегодня даже при подаче документов онлайн возникает масса вопросов, и иногда заявку приходится переделывать по несколько раз, пояснил Кошелев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборный вопрос: в РФ хотят увеличить сумму возврата налога с покупки жилья

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