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Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке ипотеки в 2023 году в России

Эксперт Кричевский: прогнозы относительно ипотеки в 2023 году во многом зависят от того, как отреагирует экономика РФ на санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прогнозы относительно рынка недвижимости и ипотеки в 2023 году во многом зависят от того, как в итоге отреагирует экономика РФ на введенные Западом санкции, рассказал «Известиям» 28 октября финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

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Он напомнил, что льготную семейную ипотеку уже продлили до 1 июля 2024 года, «поэтому данный вид субсидирования ипотечной ставки будет в ходу в течение следующего года».

Говоря об ипотеке на новостройки, Кричевский отметил, что в этом случае «сложнее история», потому что пока нет четкого понимания о том, в каком виде она будет присутствовать на рынке.

«Особенно это должно напрягать застройщиков в связи с тем, что ЦБ (Центробанк. — Ред.) остановил цикл снижения ставки и дал понять, что теоретически возможен ее рост, причем уже на заседании в декабре. Сегодняшнее заседание это лишний раз подтвердило — ставка осталась на уровне 7,5% годовых», — сказал эксперт.

Поэтому, по его словам, делать прогнозы по льготным программам можно только относительно того, что семейная ипотека будет и дальше пользоваться не слишком большим и не сильно влияющим на рынок спросом.

«Если говорить в целом о том, что ждет рынок недвижимости и ипотеки в следующем году, то многое будет зависеть от того, как в итоге отреагировала экономика РФ на западные санкции, поскольку реальные последствия можно оценить только через год-полтора после введения ограничений», — уточнил эксперт.

По его словам, инфляция в этом году ударила по кошелькам населения, и не факт, что в 2023 году рост доходов будет соответствовать потребительской инфляции.

Кроме того, наблюдающееся последний год плавное снижение цен большой роли не играет — спрос не растет, даже несмотря на скидки на первичном и вторичном рынках, добавил он.

«Соответственно, и рынок ипотеки будет если не стагнировать, то расти крайне медленно. Если в этом году рост ипотечного кредитования, согласно ЦБ, составит 14–17%, то в следующем этот показатель будет раза в полтора меньше — слишком много рисков и слишком мало денег сейчас в рынке», — заключил Кричевский.

Как рассказали «Известиям» в ДОМ.РФ накануне, общая доля субсидируемой ипотеки в этом году может составить более 35%. Среди льготных ипотечных кредитов, выданных в 2022 году, 55% приходится на «Льготную ипотеку», 38% — на «Семейную ипотеку», 6% — на «Дальневосточную ипотеку» и 1% — на «IT-ипотеку». При этом наиболее универсальной мерой поддержки по-прежнему остается «Льготная ипотека» со ставкой до 7%, в связи с тем что не имеет ограничений по возрасту и семейному положению заемщиков.

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