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Оператор спрогнозировал популярность семейной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годы возьмут еще около 240 тыс. семей, сообщил «ДОМ.РФ».

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По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

«Стоит отметить, что по итогам сентября мы также зафиксировали резкое падение онлайн-спроса на семейную ипотеку. По сравнению с августом в Сети ипотекой интересовались на 20% меньше. Правда, уже в октябре еженедельно спрос на семейную ипотеку вновь незначительно стал расти», — поделился коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

При этом, по его словам, рано говорить о том, что ипотека в России себя исчерпала. Кроме того, он напомнил, что к базовой ставке 6% практически все банки дают дополнительные дисконты от 0,2% до 2,05%.

Ранее, 25 октября, вступило в силу постановление правительства о продлении программы, воспользоваться поддержкой смогут родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Также воспользоваться программой могут под программу попадают родители ребенка-инвалида независимо от его даты рождения.

При этом первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет от 15% стоимости жилья, а льготная ставка должна быть не выше 6%.

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