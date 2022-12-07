Повышай и властвуй: ипотека в ноябре снова подорожала

В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%) . Расчеты по заказу «Известий» сделали в финансовом маркетплейсе «Сравни». Такое повышение способно сильно ударить по карману — из-за этого переплата банку в некоторых случаях может увеличиться на 1 млн рублей . Тренд на рост ставок сохранится, пока на рынке остается неопределенность, полагают эксперты. Тем не менее в ряде банков число заявок на ипотеку за последний месяц выросло — граждане хотят успеть до конца года воспользоваться льготной программой.

На миллион дороже

Ипотека продолжает дорожать. Ставки стали расти в конце сентября — начале октября . Тогда после объявления частичной мобилизации были приняты законы о кредитных каникулах и списании долгов погибших в зоне СВО граждан. К примеру, ВТБ с 10 октября увеличил минимальную ставку на готовое и строящееся жилье до 10,4% вслед за другими игроками. В ноябре процентные ставки в ряде банков снова увеличились , следует из данных «Сравни».

Эта тенденция идет вразрез с изменением ключевой ЦБ. Размер последней в конце октября регулятор сохранил на уровне 7,5%. До этого ее подняли до 20% в конце февраля, а затем снизили шесть раз подряд.

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Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения . Диапазон повышения составил 0,1–0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п. , рассказали в «Сравни», не уточнив наименование банков, поменявших условия кредитования.

Ставки по ипотеке в ноябре увеличили «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации, заявил «Известиям» источник, близкий к банковскому сектору. Он уточнил: повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ.

«Известия» спросили крупные кредитные организации о повышении ставок на ипотеку в прошлом месяце и планах на декабрь.

В ВТБ рассказали, что в конце ноября анонсировали рост процентов на ипотечные программы с 3 декабря . Минимальная ставка увеличилась на 0,5 п.п., до 10,9% — она будет распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования, уточнили там. Банк меняет условия и приводит их к базовым общерыночным значениям, поскольку средние ценовые параметры по таким кредитам у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, пояснили в организации.

К слову, если произвести простые расчеты, выходит, что 0,5 п.п. — это серьезная дополнительная нагрузка для ипотечника. Если ему удалось бы взять кредит на двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью 10 млн рублей и собрать 20% на первый взнос, то по ставке в 10,5% он отдавал бы ежемесячно 73 179 рублей, и его переплата банку за 30 лет составила бы 18,3 млн . При увеличении ставки до 11% ежемесячный платеж поднимется до 76 185 рублей . Разница в 3 тыс., возможно, невелика, но переплата составит уже 19,4 млн .

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Условия по действующим программам не корректировались, несмотря на то, что ряд крупных участников рынка повысил ставки в октябре-ноябре, рассказал директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев. Ставки в прошлом месяце не менялись, сообщили в МКБ, РНКБ и ДОМ.РФ. В ПСБ, Газпромбанке и Абсолют Банке не ответили на вопрос об их корректировке. В «Зените» сказали, что снизили проценты по классическим ипотечным программам в ноябре.

По словам зампредседателя правления ДОМ.РФ Алексея Косякова, корректировка ставок будет зависеть от дальнейших решений Центробанка по ключевой и конкурентной среды. Пересматривать ставки по ипотеке в ближайшее время не планируется, заверила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

Из-за неопределенности

Основная причина нынешнего роста ставок на рынке заключается в повышающихся кредитных рисках , подчеркнула директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она пояснила: банки поднимают проценты исходя из собственной статистики вероятности дефолта и своих макропрогнозов.

Фактор некоторого роста ставок по ипотеке сложился из-за двух опций: частичной мобилизации (и, как следствие, увеличения рисков для банков) и риторики ЦБ на последнем заседании Совета директоров, считает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Глава Банка России дала понять, что ставка уже не будет снижаться быстро и шаги по ее уменьшению станут довольно осторожными , напомнил он.

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Тем не менее в прогнозах на 2023-й все равно фигурирует диапазон ключевой в 5–7% годовых, поэтому можно ждать определенного снижения стоимости ипотеки в будущем , уверен эксперт. Особенно на фоне того, что в последние полгода уровни выдачи ипотечных кредитов сильно просели, равно как и продажи жилья — год к году осенью они потеряли более 30%.

По оценкам Ирины Носовой, ставки не станут снижать до тех пор, пока на рынке будет сохраняться неопределенность. Прекращение действия льготных программ поспособствует повышению среднего уровня процентов . Такая тенденция наблюдается уже сейчас на фоне снижения доли первички в выдачах, уточнила она. В среднем по рынку ставки к концу 2022-го могут повыситься до 7,8–8,3%, прогнозирует эксперт.

Тем временем в ВТБ, ДОМ.РФ, Абсолют Банке, МКБ и Новикомбанке фиксируют рост спроса на ипотеку и количества сделок в ноябре. По сравнению с октябрем число заявок на жилищные кредиты по госпрограммам увеличилось на 17% , добавил зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Скорее всего, активизация спроса связана с тем, что тогда было неясно, продлят ли госпрограмму на 2023-й: граждане стремятся успеть воспользоваться предложением. 16 ноября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство не видит смысла продлевать льготную ипотеку на новостройки .

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В то же время ряд игроков отмечает постепенное охлаждение интереса граждан к ипотеке. Вслед за общерыночной тенденцией на снижение спроса на жилищные кредиты с начала ноября также фиксируется сокращение выдач, подчеркнула Татьяна Чернышева из ПСБ. По ее мнению, часть людей заняла выжидательную позицию и отложила покупку жилья.