Повышай и властвуй: ипотека в ноябре снова подорожала
В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%). Расчеты по заказу «Известий» сделали в финансовом маркетплейсе «Сравни». Такое повышение способно сильно ударить по карману — из-за этого переплата банку в некоторых случаях может увеличиться на 1 млн рублей. Тренд на рост ставок сохранится, пока на рынке остается неопределенность, полагают эксперты. Тем не менее в ряде банков число заявок на ипотеку за последний месяц выросло — граждане хотят успеть до конца года воспользоваться льготной программой.
На миллион дороже
Ипотека продолжает дорожать. Ставки стали расти в конце сентября — начале октября. Тогда после объявления частичной мобилизации были приняты законы о кредитных каникулах и списании долгов погибших в зоне СВО граждан. К примеру, ВТБ с 10 октября увеличил минимальную ставку на готовое и строящееся жилье до 10,4% вслед за другими игроками. В ноябре процентные ставки в ряде банков снова увеличились, следует из данных «Сравни».
Эта тенденция идет вразрез с изменением ключевой ЦБ. Размер последней в конце октября регулятор сохранил на уровне 7,5%. До этого ее подняли до 20% в конце февраля, а затем снизили шесть раз подряд.
Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1–0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п., рассказали в «Сравни», не уточнив наименование банков, поменявших условия кредитования.
Ставки по ипотеке в ноябре увеличили «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации, заявил «Известиям» источник, близкий к банковскому сектору. Он уточнил: повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ.
«Известия» спросили крупные кредитные организации о повышении ставок на ипотеку в прошлом месяце и планах на декабрь.
В ВТБ рассказали, что в конце ноября анонсировали рост процентов на ипотечные программы с 3 декабря. Минимальная ставка увеличилась на 0,5 п.п., до 10,9% — она будет распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования, уточнили там. Банк меняет условия и приводит их к базовым общерыночным значениям, поскольку средние ценовые параметры по таким кредитам у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, пояснили в организации.
К слову, если произвести простые расчеты, выходит, что 0,5 п.п. — это серьезная дополнительная нагрузка для ипотечника. Если ему удалось бы взять кредит на двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью 10 млн рублей и собрать 20% на первый взнос, то по ставке в 10,5% он отдавал бы ежемесячно 73 179 рублей, и его переплата банку за 30 лет составила бы 18,3 млн. При увеличении ставки до 11% ежемесячный платеж поднимется до 76 185 рублей. Разница в 3 тыс., возможно, невелика, но переплата составит уже 19,4 млн.
Условия по действующим программам не корректировались, несмотря на то, что ряд крупных участников рынка повысил ставки в октябре-ноябре, рассказал директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев. Ставки в прошлом месяце не менялись, сообщили в МКБ, РНКБ и ДОМ.РФ. В ПСБ, Газпромбанке и Абсолют Банке не ответили на вопрос об их корректировке. В «Зените» сказали, что снизили проценты по классическим ипотечным программам в ноябре.
По словам зампредседателя правления ДОМ.РФ Алексея Косякова, корректировка ставок будет зависеть от дальнейших решений Центробанка по ключевой и конкурентной среды. Пересматривать ставки по ипотеке в ближайшее время не планируется, заверила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.
Из-за неопределенности
Основная причина нынешнего роста ставок на рынке заключается в повышающихся кредитных рисках, подчеркнула директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она пояснила: банки поднимают проценты исходя из собственной статистики вероятности дефолта и своих макропрогнозов.
Фактор некоторого роста ставок по ипотеке сложился из-за двух опций: частичной мобилизации (и, как следствие, увеличения рисков для банков) и риторики ЦБ на последнем заседании Совета директоров, считает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Глава Банка России дала понять, что ставка уже не будет снижаться быстро и шаги по ее уменьшению станут довольно осторожными, напомнил он.
Тем не менее в прогнозах на 2023-й все равно фигурирует диапазон ключевой в 5–7% годовых, поэтому можно ждать определенного снижения стоимости ипотеки в будущем, уверен эксперт. Особенно на фоне того, что в последние полгода уровни выдачи ипотечных кредитов сильно просели, равно как и продажи жилья — год к году осенью они потеряли более 30%.
По оценкам Ирины Носовой, ставки не станут снижать до тех пор, пока на рынке будет сохраняться неопределенность. Прекращение действия льготных программ поспособствует повышению среднего уровня процентов. Такая тенденция наблюдается уже сейчас на фоне снижения доли первички в выдачах, уточнила она. В среднем по рынку ставки к концу 2022-го могут повыситься до 7,8–8,3%, прогнозирует эксперт.
Тем временем в ВТБ, ДОМ.РФ, Абсолют Банке, МКБ и Новикомбанке фиксируют рост спроса на ипотеку и количества сделок в ноябре. По сравнению с октябрем число заявок на жилищные кредиты по госпрограммам увеличилось на 17%, добавил зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Скорее всего, активизация спроса связана с тем, что тогда было неясно, продлят ли госпрограмму на 2023-й: граждане стремятся успеть воспользоваться предложением. 16 ноября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство не видит смысла продлевать льготную ипотеку на новостройки.
В то же время ряд игроков отмечает постепенное охлаждение интереса граждан к ипотеке. Вслед за общерыночной тенденцией на снижение спроса на жилищные кредиты с начала ноября также фиксируется сокращение выдач, подчеркнула Татьяна Чернышева из ПСБ. По ее мнению, часть людей заняла выжидательную позицию и отложила покупку жилья.
В РНКБ и Газпромбанке рассказали об устойчивом спросе на их программы по числу заявок и в то же время о снижении количества выдач. Это связано с тем, что клиенты стали дольше выбирать объекты из-за увеличения их предложения на рынке и корректировки цен на них, пояснили в РНКБ. Сейчас, по данным ГПБ, средний уровень ставок по жилищным кредитам находится на уровне 10,4–11%, по госпрограммам — 4,5–6,2%.