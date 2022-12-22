Сдали сессию: в Госдуме подвели итоги работы 2022-го

Укрепление технологического и финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, рост реальных зарплат и увеличение минимального размера оплаты труда. Это основные задачи, решением которых намерена заняться Госдума в 2023 году. Об этом на последнем заседании осенней сессии, которая прошла 22 декабря, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, партии должны чувствовать свою ответственность в условиях СВО и не иметь никаких разногласий. О том, как оценивают уходящий год представители политических фракций, — в материале «Известий».

Особый год

Последнее в году заседание Госдумы продлилось всего полтора часа. Несмотря на то что за это время политики успели рассмотреть несколько законопроектов, главным всё же было подведение итогов осенней сессии и в целом проделанной работы за последние 12 месяцев.

«2022 год особый. Судьбоносные события наложили отпечаток на содержание и организацию работы ГД. Начало специальной военной операции стало единственным правильным решением для обеспечения безопасности страны. Оно предотвратило катастрофу, защитило миллионы наших граждан и соотечественников», — сказал Вячеслав Володин.

Сдали сессию Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы РФ Фото: duma.gov.ru

В непростых условиях были приняты исторические решения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, подчеркнул спикер нижней палаты. Затем граждане ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор по вхождению в состав РФ.

«Все фракции ГД единогласно поддержали это решение. Нам необходимо в срочном порядке в кратчайшие сроки сформировать единое правовое поле в новых регионах, чтобы люди чувствовали себя не только защищенными, но и могли планировать будущее» , — добавил он.

Вячеслав Володин уточнил: для решения этой задачи парламент уже принял 18 законов, еще восемь находятся на рассмотрении.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и вызовами. В отношении России введено более 13 тыс. незаконных санкций. Но, несмотря на это, политическая система, выстроенная нашим президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность» , — убежден Вячеслав Володин.

В общей сложности ГД в уходящем году приняла 653 закона — это рекордный показатель за всю историю работы парламента, заметил председатель нижней палаты парламента.

«На прошлой неделе президент поставил шесть приоритетных задач на 2023 год. Первая — вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень. Вторая — укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности. Третья — обеспечение финансового суверенитета. Четвертая — опережающее развитие инфраструктуры. Пятая — рост реальных зарплат и увеличение минимального размера оплаты труда. И шестая — поддержка материнства и семей с детьми» , — добавил Вячеслав Володин.

Он поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам профильных комитетов за время новогодних праздников проработать эти вопросы и внести свои предложения, чтобы с этого начать деятельность парламента в новом году.

Помимо этого, по словам спикера ГД, в законотворческом портфеле палаты осталось 1319 проектов.

«Мы должны чувствовать свою ответственность. И здесь у нас не должно быть никаких политических разногласий. У нас одна партия — наша страна», — заявил Вячеслав Володин, призвав парламентариев работать в регионах все новогодние праздники.

Стать самой привлекательной страной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к коллегам, отметил, что все партии в ходе осенней сессии принимали консолидированные решения по законопроектам во имя победы в СВО. По его словам, специальная военная операция призвана защитить русский мир, которому объявлена война на уничтожение.

«Никакие договоренности не приведут к миру. Только победа! В противном случае это будет гнить десятилетиями» , — заявил он.

Глава КПРФ подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский предал свою страну, веру и историю, поэтому «мы обязаны сделать всё, чтобы нацизм на Украине выкорчевать, в противном случае наши дети и внуки нас проклянут».

Сдали сессию Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов Фото: duma.gov.ru

«Никакому западному миру не нужна сильная, независимая Россия. Нашим единственным ответом должна стать индустриализация. Мы должны стать самой привлекательной страной в мире для инвестиций. У нас всё для этого есть», — сказал Владимир Кошелев, представлявший при подведении итогов партию ЛДПР.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что сегодня идет борьба за будущее нашей страны.

«На нас, на Россию, смотрит весь мир: чем закончится эта борьба цивилизаций, — отметил политик. — Мы не хотим, чтобы сегодня в стране главенствовали те ценности, которые исповедует коллективный Запад во главе с США».

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев обратил внимание на консолидированную позицию главных политических сил в сложившихся условиях.

«Никогда не было, как в эту осеннюю сессию, столько совместных законопроектов от разных фракций. В это сложное время, когда мы все отвечаем за Россию, товарищества стало намного больше», — подчеркнул депутат.

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев согласен, что решение о признании ЛНР и ДНР, как и сама СВО в защиту жителей Донбасса, — историческое и единственно правильное решение.

«Мы выполняем свои обязательства в сложнейших условиях. Руководство страны сумело найти адекватные ответы на беспрецедентные санкции, которые были обрушены на нашу страну и которые продолжают вводиться», — подчеркнул Владимир Васильев.

Несмотря на давление, которое сейчас испытывает РФ со стороны коллективного Запада, по ряду направлений в российской экономике наблюдается рост, заметил он.

Госдума в 2022-м успела принять много социально-экономических инициатив, которые не были связаны с военной операцией, напомнил политолог Илья Гращенков.

— Одним из самых сложных законопроектов стал федеральный бюджет на 2023 год. Впрочем, он разрабатывался правительством. Звучало еще много предложений от левых партий. Например, предлагалось отменить прямые выборы из-за СВО, КПРФ призывала разорвать отношения со всеми недружественными странами, — перечислил эксперт в беседе с «Известиями».

Сдали сессию Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии ГД РФ Фото: duma.gov.ru

Госдума также приняла законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола не только среди несовершеннолетних, но и взрослых.

Кроме того, был принят целый блок законов в поддержку мобилизованных россиян, которые были приравнены к военнослужащим. Также депутаты установили новые правила работы такси в России, которые вводят более жесткие требования к водителям, внешнему и внутреннему виду автомобилей.