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Сдали сессию: в Госдуме подвели итоги работы 2022-го

Сколько законов приняли депутаты и что станет приоритетом в следующем году
Фото: duma.gov.ru
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Укрепление технологического и финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, рост реальных зарплат и увеличение минимального размера оплаты труда. Это основные задачи, решением которых намерена заняться Госдума в 2023 году. Об этом на последнем заседании осенней сессии, которая прошла 22 декабря, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, партии должны чувствовать свою ответственность в условиях СВО и не иметь никаких разногласий. О том, как оценивают уходящий год представители политических фракций, — в материале «Известий».

Особый год

Последнее в году заседание Госдумы продлилось всего полтора часа. Несмотря на то что за это время политики успели рассмотреть несколько законопроектов, главным всё же было подведение итогов осенней сессии и в целом проделанной работы за последние 12 месяцев.

«2022 год особый. Судьбоносные события наложили отпечаток на содержание и организацию работы ГД. Начало специальной военной операции стало единственным правильным решением для обеспечения безопасности страны. Оно предотвратило катастрофу, защитило миллионы наших граждан и соотечественников», — сказал Вячеслав Володин.

Сдали сессию
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы РФ

Фото: duma.gov.ru

В непростых условиях были приняты исторические решения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, подчеркнул спикер нижней палаты. Затем граждане ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор по вхождению в состав РФ.

«Все фракции ГД единогласно поддержали это решение. Нам необходимо в срочном порядке в кратчайшие сроки сформировать единое правовое поле в новых регионах, чтобы люди чувствовали себя не только защищенными, но и могли планировать будущее», — добавил он.

Вячеслав Володин уточнил: для решения этой задачи парламент уже принял 18 законов, еще восемь находятся на рассмотрении.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и вызовами. В отношении России введено более 13 тыс. незаконных санкций. Но, несмотря на это, политическая система, выстроенная нашим президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность», — убежден Вячеслав Володин.

В общей сложности ГД в уходящем году приняла 653 закона — это рекордный показатель за всю историю работы парламента, заметил председатель нижней палаты парламента.

«На прошлой неделе президент поставил шесть приоритетных задач на 2023 год. Первая — вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень. Вторая — укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности. Третья — обеспечение финансового суверенитета. Четвертая — опережающее развитие инфраструктуры. Пятая — рост реальных зарплат и увеличение минимального размера оплаты труда. И шестая — поддержка материнства и семей с детьми», — добавил Вячеслав Володин.

Он поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам профильных комитетов за время новогодних праздников проработать эти вопросы и внести свои предложения, чтобы с этого начать деятельность парламента в новом году.

Сдали сессию
госдума заседание
Фото: duma.gov.ru

Помимо этого, по словам спикера ГД, в законотворческом портфеле палаты осталось 1319 проектов.

«Мы должны чувствовать свою ответственность. И здесь у нас не должно быть никаких политических разногласий. У нас одна партия — наша страна», — заявил Вячеслав Володин, призвав парламентариев работать в регионах все новогодние праздники.

Стать самой привлекательной страной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к коллегам, отметил, что все партии в ходе осенней сессии принимали консолидированные решения по законопроектам во имя победы в СВО. По его словам, специальная военная операция призвана защитить русский мир, которому объявлена война на уничтожение.

«Никакие договоренности не приведут к миру. Только победа! В противном случае это будет гнить десятилетиями», — заявил он.

Глава КПРФ подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский предал свою страну, веру и историю, поэтому «мы обязаны сделать всё, чтобы нацизм на Украине выкорчевать, в противном случае наши дети и внуки нас проклянут».

Сдали сессию
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов

Фото: duma.gov.ru

«Никакому западному миру не нужна сильная, независимая Россия. Нашим единственным ответом должна стать индустриализация. Мы должны стать самой привлекательной страной в мире для инвестиций. У нас всё для этого есть», — сказал Владимир Кошелев, представлявший при подведении итогов партию ЛДПР.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что сегодня идет борьба за будущее нашей страны.

«На нас, на Россию, смотрит весь мир: чем закончится эта борьба цивилизаций, — отметил политик. — Мы не хотим, чтобы сегодня в стране главенствовали те ценности, которые исповедует коллективный Запад во главе с США».

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев обратил внимание на консолидированную позицию главных политических сил в сложившихся условиях.

«Никогда не было, как в эту осеннюю сессию, столько совместных законопроектов от разных фракций. В это сложное время, когда мы все отвечаем за Россию, товарищества стало намного больше», — подчеркнул депутат.

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев согласен, что решение о признании ЛНР и ДНР, как и сама СВО в защиту жителей Донбасса, — историческое и единственно правильное решение.

«Мы выполняем свои обязательства в сложнейших условиях. Руководство страны сумело найти адекватные ответы на беспрецедентные санкции, которые были обрушены на нашу страну и которые продолжают вводиться», — подчеркнул Владимир Васильев.

Несмотря на давление, которое сейчас испытывает РФ со стороны коллективного Запада, по ряду направлений в российской экономике наблюдается рост, заметил он.

Госдума в 2022-м успела принять много социально-экономических инициатив, которые не были связаны с военной операцией, напомнил политолог Илья Гращенков.

— Одним из самых сложных законопроектов стал федеральный бюджет на 2023 год. Впрочем, он разрабатывался правительством. Звучало еще много предложений от левых партий. Например, предлагалось отменить прямые выборы из-за СВО, КПРФ призывала разорвать отношения со всеми недружественными странами, — перечислил эксперт в беседе с «Известиями».

Сдали сессию
Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии ГД РФ

Фото: duma.gov.ru

Госдума также приняла законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола не только среди несовершеннолетних, но и взрослых.

Кроме того, был принят целый блок законов в поддержку мобилизованных россиян, которые были приравнены к военнослужащим. Также депутаты установили новые правила работы такси в России, которые вводят более жесткие требования к водителям, внешнему и внутреннему виду автомобилей.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что думская повестка – 2022 была эффективно скоординирована с президентской. По его словам, приоритетами ГД в этой сессии стали социальный курс, инфраструктурное развитие, совершенствование демократических и правовых институтов, правовая поддержка мобилизованных и их семей. При этом решения этих вопросов в полной мере отвечали общественному запросу, уверен эксперт.

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