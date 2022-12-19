Метр со скидкой: как оформить льготную и семейную ипотеку

Из семи существующих в России ипотечных программ с господдержкой самыми популярными стали семейная ипотека, заработавшая в 2018 году, и льготная ипотека, стартовавшая в 2020 году. «Известия» разбирались, в чем их сходства и отличия, а также как оформить льготную или семейную ипотеку в России.

Что такое семейная ипотека, как оформить

Семейная ипотека — это льготная программа ипотечного кредитования, запущенная государством в России в 2018 году. Она действует для семей с детьми при покупке новостройки или участка для ИЖС, а также при рефинансировании текущей льготной ипотеки. Жители Дальнего Востока могут приобретать жилье на вторичном рынке. На сегодня программой воспользовалось более 370 тыс. семей.

Семейную ипотеку было решено продлить до 1 июля 2024 года, а если ребенку установлена инвалидность — до 31 декабря 2027 года. По условиям ставка по кредиту составляет 6% (для Дальнего Востока — 5%). Москвичам, петербуржцам, а также жителям Московской и Ленинградской областей предоставят до 12 млн рублей, жителям остальных регионов — до 6 млн рублей. Условиями программы оговаривается, что процентная ставка может быть дополнительно снижена по усмотрению кредитной организации. Рассрочка по кредиту — до 30 лет.

В программе задействованы 57 российских банков, перечень необходимых документов для получения ипотеки зависит от кредитной организации.

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Кредит предоставляют всем семьям, если:

— первый или последующий ребенок в семье родились или были усыновлены в 2018–2022 годах,

— в семье есть ребенок с особенностями развития, рожденный или усыновленный до 31 декабря 2022 года,

— покупатели готовы внести первоначальный взнос 15% из собственных средств (или маткапитала).

Какие изменения в программу семейной ипотеки планируется ввести:

— предоставлять кредит по ставке 2% на новостройки для жителей новых территорий,

— расширить действие льготы на семьи, в которых как минимум два ребенка не достигли 18 лет.

Семейная ипотека разрешает получить ссуду и на большую сумму — до 30 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Из них 12 млн рублей будут предоставлены на льготных условиях, а остальное — по обычной ставке. В других регионах максимальный лимит составляет 15 млн рублей, из которых до 6 млн рублей — на льготных условиях. Многодетные семьи могут дополнительно получить от государства до 450 тыс. рублей на погашение семейной ипотеки.

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Процесс оформления семейной и льготной ипотеки не отличается от обычного одобрения кредита в банке. Кредитная организация оценит платежеспособность заемщика, проверит его кредитную историю, недвижимость и примет решение.

Что такое льготная ипотека, как оформить

Программа льготной ипотеки с господдержкой появилась в 2020 году как антикризисная мера в пандемию коронавируса. По словам депутатов, программа популярна у россиян и ее было решено продлить до 1 июля 2024 года, а ставку повысить до 8%.

Льготную ипотеку может оформить любой совершеннолетний россиянин с 18 лет, даже если у него в собственности уже есть квартира или дом. Дополнительные требования к клиентам устанавливает банк-кредитор.

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Условия для недвижимости те же: строящееся жилье, готовые новостройки или участки под ИЖС. В программе участвуют 76 банков, максимальный размер кредита — 12 млн рублей для москвичей и петербуржцев и 6 млн рублей для жителей остальных регионов России.

Почему продлили программу льготной ипотеки

В ноябре спрос на новостройки с программой господдержки превысил рекордные 48%. На фоне обсуждений возможного прекращения субсидирования ипотечных ставок для покупки новостроек с января 2023 года, а также ограничения околонулевых ставок от застройщиков россияне стали массово подавать заявки на такие кредиты, сообщили «Известиям» 29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи».

Как писали «Известия», нераспроданные квартиры в новостройках составили две трети от общего объема жилья, выходящего на рынок. И продление программ льготной ипотеки может снизить остроту кризиса в недвижимости.

Чтобы стимулировать спрос, застройщики, в свою очередь, также запускают всевозможные скидки и акции, которые продолжаются и сейчас.

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Параллельно в России планируют ввести госрассрочку на жилье для отдельных категорий граждан. «Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли», — пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и ДОМ.РФ.

При этом Центробанк призывает постепенно отказаться от льготной ипотеки, поскольку в результате растут цены на квартиры. «Мы видим, что все эти схемы связаны с завышением цен на жилье. Люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

В начале октября Центробанк заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, в результате увеличивая их общую кредитную нагрузку. Как объяснил регулятор, резкий рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря и несет высокие риски для заемщиков и банков.