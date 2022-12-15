Реклама
Прямой эфир
Общество
Персоналу медучреждений в Москве рекомендовали носить маски
Экономика
Эксперт допустил рост доллара до 70 рублей к концу 2023 года
Новости компаний
Российские фармацевты разработали препараты для лечения болезней ЦНС
Наука
Причиной утечки на «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита
Мир
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Общество
Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в новых регионах
Авто
АвтоВАЗ утвердил производство свыше 400 тыс. машин в 2023 году
Общество
Заммэра Москвы Бирюков заявил о готовности городских служб к вечернему снегопаду
Общество
Путин предложил расширить мандат фонда «Круг добра»
Авто
В Казахстане возобновилось производство седана Hyundai Solaris
Армия
Новейший корвет «Меркурий» вышел на испытания в Балтийское море
Общество
Путин поручил с 2023 года запустить программу по борьбе с диабетом

В Госдуме заявили о востребованности программы льготной ипотеки

Депутат Госдумы Бессараб заявила о запросе на программу льготной ипотеки в обществе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в четверг, 15 декабря, заявление президента России Владимира Путина о том, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

«Льготную ипотеку стоит продлить»
Замглавы Минстроя Никита Стасишин — о рекордном вводе нового жилья, обелении рынка аренды и законопроекте о меблировке квартир

По словам парламентария, программа льготной ипотеки является востребованной.

«Множество российских семей прибегает к ней. Поэтому общественное мнение заключается в том, что эту программу, как и программы материнского капитала и поддержки многодетных по частичной оплате ипотечного кредита, необходимо продлевать», — сказала она в беседе с RT.

Бессараб отметила, что глава государства видит запрос общества и реагирует на него.

Она добавила, что сегодня для российского общества и российской действительности с учетом тех проблем, которые создает давление Запада, очень значима поддержка молодых российских семей, которые хотят иметь собственное жилье. Она подчеркнула, что это тот задел на будущее, который завтра позволит улучшить качество жизни россиян.

Ранее в этот день Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, российский лидер добавил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. В настоящее время такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее. Президент же предложил обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли 18-летнего возраста, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годы возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

До этого, 16 ноября, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам в кулуарах Госдумы, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022