В Госдуме заявили о востребованности программы льготной ипотеки

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в четверг, 15 декабря, заявление президента России Владимира Путина о том, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

По словам парламентария, программа льготной ипотеки является востребованной.

«Множество российских семей прибегает к ней. Поэтому общественное мнение заключается в том, что эту программу, как и программы материнского капитала и поддержки многодетных по частичной оплате ипотечного кредита, необходимо продлевать», — сказала она в беседе с RT.

Бессараб отметила, что глава государства видит запрос общества и реагирует на него.

Она добавила, что сегодня для российского общества и российской действительности с учетом тех проблем, которые создает давление Запада, очень значима поддержка молодых российских семей, которые хотят иметь собственное жилье. Она подчеркнула, что это тот задел на будущее, который завтра позволит улучшить качество жизни россиян.

Ранее в этот день Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, российский лидер добавил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. В настоящее время такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее. Президент же предложил обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли 18-летнего возраста, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годы возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

До этого, 16 ноября, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам в кулуарах Госдумы, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.