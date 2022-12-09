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Власти РФ могут ввести госрассрочку на жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «Дом.РФ». Информация об этом следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которая имеется в распоряжении «Известий». Редакция направила запросы в перечисленные госорганы.

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Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой, ипотека с субсидированной ставкой от застройщика, а также разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

«Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Однако такой механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, добавил Якубовский.

«Развитие финансовых механизмов, позволяющих гражданам приобретать жилье на льготных условиях, станет действенной мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования», — считает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Существующие механизмы приобретения жилья требуют трансформации — это неоспоримый факт, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рассрочное дело: власти хотят ввести новый механизм покупки жилья

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