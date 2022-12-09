Рассрочное дело: власти хотят ввести новый механизм покупки жилья

Власти готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Проработкой такого механизма к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности, считают в Госдуме. Это наряду с льготной ипотекой станет еще одним драйвером рынка, говорят специалисты.

Другие возможности

В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года (есть у «Известий»). Редакция направила запросы в перечисленные госорганы.

Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой (на новостройки, семейная, для отдельных категорий граждан); ипотека с субсидированной ставкой от застройщика; разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Льготную ипотеку на новостройки ввели весной 2020 года в качестве антикризисной меры. Программа действует до конца 2022 года, и есть вероятность, что ее не продлят, — мнения ведомств пока разделяются . В Минфине не считают необходимым продлевать программу, в Минстрое, напротив, выступают за этот механизм поддержки спроса, который обеспечит устойчивость и строительной отрасли, и ценам на жилье. Об этом в интервью «Известиям» говорил замглавы ведомства Никита Стасишин.

— Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли , — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Но при этом механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, добавил Александр Якубовский.

— Развитие финансовых механизмов, позволяющих гражданам приобретать жилье на льготных условиях, станет действенной мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования, — считает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Существующие механизмы приобретения жилья требуют трансформации — это неоспоримый факт, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, сейчас рынок российской недвижимости зациклен на ипотечном кредитовании, и это ограничивает его развитие, а отсутствие альтернативы ипотеке не стимулирует банки к повышению ее доступности.

Предлагаемые меры могут дополнительно поддержать спрос на рынке новостроек, отметила и руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова. Было бы целесообразно, если программа дополнительных стимулирующих механизмов была бы направлена на новостройки — это подстегнет строительство нового доступного жилья, считает девелопер.

— С учетом того, что речь идет о развитии строительной отрасли, вероятнее всего, новые инструменты будут распространяться именно на первичное жилье и станут своеобразной альтернативой или заменой льготной ипотеки на новостройки, — полагает Александр Якубовский.

На особом счету

Также предлагается ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку и снижения за счет этого ставки по кредиту. Такие счета станут особой категорией депозитов , считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Можно предположить, что государство будет субсидировать их, отметила она.

Допустим, если доходность вклада по рыночным условиям составляет 8%, то при господдержке достигнет 10%, рассуждает эксперт. Средняя стоимость «однушки» в Москве сейчас равна 14,5 млн рублей. Клиент, имеющий доход 80 тыс. рублей, откладывая половину зарплаты, будет копить на первоначальный взнос в 20% от стоимости квартиры чуть более шести лет. Если гражданин кладет деньги на стандартный банковский счет, то нужную сумму удастся набрать за пять лет. Новая мера властей позволит немного ускорить этот процесс — примерно до 4,5 года, посчитала Надежда Коркка.

— Спецсчета можно будет открывать, например, на период стройки дома — это около двух-трех лет. При накоплении за это время до 25% стоимости квартиры ставка по ипотеке может быть снижена по сравнению с рыночной на несколько п.п ., — сказал Александр Якубовский.

По словам Татьяны Решетниковой, с учетом того, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках, например, за последний год увеличилась на 14,5%, доходы счетов должны превышать рост цен или стоимость приобретаемой квартиры необходимо зафиксировать с начала накоплений.

— Интересный вариант использования накопительных жилищных счетов существует в Казахстане, где потенциальный покупатель жилья после накопления 50% стоимости приобретаемой квартиры получает скидку от рыночной ставки по ипотеке на уровне 7–9%, — рассказала риелтор.

Накопительные счета могут формироваться, к примеру, в уполномоченных банках, которым государство дает право открывать эскроу-счета, это может служить доказательством их надежности , отметил совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

За работу — квартиру Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что мера положительно отразится на ипотечном рынке, поскольку позволит не только накопить на первоначальный взнос, но и увеличить сумму сбережений благодаря начислению процентов. Директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова добавила, что мера позволит решить жилищный вопрос гражданам с невысокими доходами и отсутствием средств на первоначальный взнос, а также обеспечит банки дополнительным источником фондирования.