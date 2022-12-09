Рассрочное дело: власти хотят ввести новый механизм покупки жилья
Власти готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Проработкой такого механизма к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности, считают в Госдуме. Это наряду с льготной ипотекой станет еще одним драйвером рынка, говорят специалисты.
Другие возможности
В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года (есть у «Известий»). Редакция направила запросы в перечисленные госорганы.
Сегодня для покупки жилья в РФ действуют разные виды льготной ипотеки с господдержкой (на новостройки, семейная, для отдельных категорий граждан); ипотека с субсидированной ставкой от застройщика; разные виды рассрочек от девелоперов, напомнил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.
Льготную ипотеку на новостройки ввели весной 2020 года в качестве антикризисной меры. Программа действует до конца 2022 года, и есть вероятность, что ее не продлят, — мнения ведомств пока разделяются. В Минфине не считают необходимым продлевать программу, в Минстрое, напротив, выступают за этот механизм поддержки спроса, который обеспечит устойчивость и строительной отрасли, и ценам на жилье. Об этом в интервью «Известиям» говорил замглавы ведомства Никита Стасишин.
— Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Но при этом механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, добавил Александр Якубовский.
— Развитие финансовых механизмов, позволяющих гражданам приобретать жилье на льготных условиях, станет действенной мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан и создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста ипотечного кредитования, — считает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
Существующие механизмы приобретения жилья требуют трансформации — это неоспоримый факт, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, сейчас рынок российской недвижимости зациклен на ипотечном кредитовании, и это ограничивает его развитие, а отсутствие альтернативы ипотеке не стимулирует банки к повышению ее доступности.
Предлагаемые меры могут дополнительно поддержать спрос на рынке новостроек, отметила и руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова. Было бы целесообразно, если программа дополнительных стимулирующих механизмов была бы направлена на новостройки — это подстегнет строительство нового доступного жилья, считает девелопер.
— С учетом того, что речь идет о развитии строительной отрасли, вероятнее всего, новые инструменты будут распространяться именно на первичное жилье и станут своеобразной альтернативой или заменой льготной ипотеки на новостройки, — полагает Александр Якубовский.
На особом счету
Также предлагается ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку и снижения за счет этого ставки по кредиту. Такие счета станут особой категорией депозитов, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Можно предположить, что государство будет субсидировать их, отметила она.
Допустим, если доходность вклада по рыночным условиям составляет 8%, то при господдержке достигнет 10%, рассуждает эксперт. Средняя стоимость «однушки» в Москве сейчас равна 14,5 млн рублей. Клиент, имеющий доход 80 тыс. рублей, откладывая половину зарплаты, будет копить на первоначальный взнос в 20% от стоимости квартиры чуть более шести лет. Если гражданин кладет деньги на стандартный банковский счет, то нужную сумму удастся набрать за пять лет. Новая мера властей позволит немного ускорить этот процесс — примерно до 4,5 года, посчитала Надежда Коркка.
— Спецсчета можно будет открывать, например, на период стройки дома — это около двух-трех лет. При накоплении за это время до 25% стоимости квартиры ставка по ипотеке может быть снижена по сравнению с рыночной на несколько п.п., — сказал Александр Якубовский.
По словам Татьяны Решетниковой, с учетом того, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках, например, за последний год увеличилась на 14,5%, доходы счетов должны превышать рост цен или стоимость приобретаемой квартиры необходимо зафиксировать с начала накоплений.
— Интересный вариант использования накопительных жилищных счетов существует в Казахстане, где потенциальный покупатель жилья после накопления 50% стоимости приобретаемой квартиры получает скидку от рыночной ставки по ипотеке на уровне 7–9%, — рассказала риелтор.
Накопительные счета могут формироваться, к примеру, в уполномоченных банках, которым государство дает право открывать эскроу-счета, это может служить доказательством их надежности, отметил совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.
В пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что мера положительно отразится на ипотечном рынке, поскольку позволит не только накопить на первоначальный взнос, но и увеличить сумму сбережений благодаря начислению процентов. Директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова добавила, что мера позволит решить жилищный вопрос гражданам с невысокими доходами и отсутствием средств на первоначальный взнос, а также обеспечит банки дополнительным источником фондирования.
При этом снижение ипотечной ставки в таком продукте — предмет детальных расчетов и будет зависеть от суммы депозита, срока и режима пополнений клиентом, отметил руководитель направления по недвижимости корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Стефан Ясногородский. Для эффективной работы механизмов накопления требуется продумать гарантии: клиент не имеет средств для покупки, а продавец хочет получить деньги за продажу квартиры сразу, сказал руководитель службы кредитования Почта Банка Вячеслав Шаламов.