ЦБ РФ выступил за завершение программ ипотеки от застройщиков

Центробанк России (ЦБ РФ) выступает за то, чтобы программы ипотеки от застройщиков были уменьшены, а впоследствии совсем завершены. Об этом заявила 16 декабря глава финансового учреждения Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

Для этого, отметила руководитель Центрального банка РФ, будут применяться меры воздействия.

«Мы видим, что все эти схемы связаны с завышением цен на жилье. Когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит», — отметила Набиуллина на пресс-конференции.

Руководитель банка указала, что возврат ипотечных кредитов от застройщика является большой проблемой для людей, так как в некоторых случаях они могут остаться даже должны банку при продаже этого жилья.

«Поэтому мы будем менять эту систему с помощью банковского регулирования», — отметила она.

В связи с принятым решением регулятор уже обратился в правительство с просьбой запретить использовать льготные госпрограммы на ипотеку от застройщиков.

Ранее, 15 декабря, зампред правления финансово-кредитной организации Анатолий Попов сообщил, что Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

В начале октября Центробанк заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, в результате увеличивая их общую кредитную нагрузку. Как объяснил регулятор, резкий рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря и несет высокие риски для заемщиков и банков.

После этого сооснователь группы «Родина» Владимир Щекин сообщил «Известиям», что некоторые банки больше не принимают заявки от застройщиков по субсидируемым программам, где ставка ниже 1% или где нет вообще первоначального взноса.

В ноябре бизнес попросил ЦБ не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01–2% годовых, иначе спрос на первичном рынке жилья упадет, что может привести к финансовым проблемам у девелоперов и появлению новых обманутых дольщиков.