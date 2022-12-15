Возвратный метр: почему льготную ипотеку решили продлить
Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года, ставка при этом увеличится до 8%. Об этом Владимир Путин сообщил 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Помимо этого планируется расширить семейную программу на жилье и снизить ставки на новостройки в новых регионах. Предполагается, что это позволит россиянам улучшить свои жилищные условия. Основные заявления президента и планы правительства — в материале «Известий».
Жилищные условия
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, как и предупреждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начался с объемного выступления Владимира Путина. Его вступительное слово длилось около часа, а всё заседание — примерно два.
В центре внимания оказались меры поддержки населения, в частности направленные на улучшение жилищных условий. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Однако ставка увеличится с 7 до 8%. Вместе с тем власти распространят семейную ипотеку под 6% на родителей, у которых как минимум два ребенка не достигли 18 лет. Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились начиная с 2018 года. «Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее», — отметил президент.
Для жителей новых территорий он предложил предоставлять кредиты на жилье в первичке по льготной ставке 2%. «Ясно, что сейчас там эта новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — пояснил он.
Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, при продлении и введении ипотечных программ возможно повышение цен на жилье. По его мнению, власти должны это учитывать и поддерживать конкуренцию среди застройщиков.
— Еще к мерам поддержки можно добавить льготное выделение земельных участков с инфраструктурой — должна быть подведена дорога и коммуникации, — сказал политик, отметив, что этот вариант программы был бы актуален в регионах.
Вместе с улучшением жилищных условий Владимир Путин призвал развивать транспортную сеть. Он поручил привести в порядок региональные автодороги. На это выделят внушительную сумму. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2022–2025 годах уже заложено 105 млрд рублей из федерального бюджета.
Вице-премьер Татьяна Голикова затронула проблему затягивания строительства отдельных объектов по линии нацпроектов. По ее словам, к срыву сроков необходимо подходить строго. При этом регионы, которые не успевают использовать выделенные средства, она предложила дестимулировать. Их непотраченные деньги она призвала отдавать субъектам, которые выполняют работу вовремя. Такой подход поддержал президент.
Обсуждались и вопросы поддержки демографии. Так, Владимир Путин заявил, что размер пособия для беременных будет увеличен — он составит от половины до одного прожиточного минимума. Также глава РФ напомнил, что с 1 января в силу вступает закон о едином пособии по рождению и воспитанию детей. Оно будет включать выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также поддержку по рождению или в связи с усыновлением ребенка до 17 лет. Деньги смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Что касается здравоохранения, президент призвал с 2023 года запустить масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. По его словам, сейчас в РФ свыше 5 млн граждан с таким диагнозом. Однако реальная цифра будет выше, добавил он. Кроме того, Владимир Путин призвал увеличить объем и охват лекарственной терапией больных гепатитом С.
Спад — не крах
По традиции президент в целом оценил ситуацию внутри страны на фоне внешних угроз. Прежде всего он повторил свой тезис о том, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. При этом выстоять, по его мнению, удалось благодаря слаженной работе, в частности, за счет решений по регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли и активному использованию с торговыми партнерами национальных валют. При этом президент предупредил: РФ не будет обращаться к иностранным банкам за помощью. «Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу», — заметил он.
Правительство продолжит реализовывать меры, направленные на поддержку и структурную перестройку экономики, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Это, как считают в ведомстве, сдержит негативное влияние санкций недружественных стран. Власти планируют создать условия для выхода экономики на устойчивые темпы роста уже в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин
На фоне внешнего давления ВВП России в 2022 году снизится, подтвердил президент. «Я недавно сказал — на 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше — 2,5%», — уточнил он. Это спад, но не крах, который пророчили эксперты. Некоторые специалисты, в том числе российские, считали, что экономика упадет примерно на 20%, напомнил глава РФ. Однако уже в III квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений апреля–июня, добавил российский лидер.
С ценами ситуация тоже стабильная: после серьезного всплеска в марте–апреле, как отметил президент, их уровень с мая практически не изменился. Помимо этого рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, добавил глава государства. В международных расчетах РФ доля нацвалюты удвоилась за год и составила треть.
Для развития экономики Минфин и ЦБ планируют активнее привлекать россиян на финрынок. Как рассказал на совещании министр финансов Антон Силуанов, для этого готовятся, в частности, налоговые преференции. Соответствующие меры будут реализовывать уже в первом полугодии 2023-го. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что уже сейчас «достаточно много состоятельных россиян возвращают свои средства в Россию».
На совещании Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач на 2023 год. По его словам, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030-го. В частности, Россия должна переориентировать торговлю на Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку. Кроме того, Москва будет укреплять свой технологический и финансовый суверенитет, а также развивать обрабатывающую промышленность. Помимо этого в приоритете рост доходов граждан вместе с защитой материнства и детства. Еще одна важная задача — восстановление мирной жизни в новых регионах.
Газовый хаб
Встреча не обошлась и без обсуждения энергетической повестки. По словам президента, в ЕС всё громче говорят о том, что политика его главного партнера — США — прямо ведет к деиндустриализации Европы. Иногда в заявлениях европейских политиков даже звучат слова обиды.
«Но хочется в этой связи спросить: «А вы что хотели?» Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — сказал Владимир Путин, отметив: такая ситуация — «личное дело» Европы.
То, что происходит на газовом рынке стран ЕС, президент назвал безумием. При этом в Европе всё еще пытаются выставить Россию виноватой за то, что они сделали «своими руками», считает глава РФ.
Впрочем, РФ уже ориентируется на другие рынки. Реализация таких проектов, как, например, Ковыктинское месторождение и «Сила Сибири – 2», позволит к 2025-му увеличить поставки газа на восток до 48 млрд куб. м в год, а к 2030-му — до 88 млрд.
Отдельно президент выделил турецких партнеров. Газовая инфраструктура этой республики обладает серьезным потенциалом, поэтому в ближайшие годы планируется организовать там хаб, напомнил Владимир Путин. «Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев», — отметил он. Это позволит определять цену на газ для европейцев.
В Турции поддерживают эту идею, однако требуется проработать детали, заявил «Известиям» депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз. Реализация этой инициативы, по его мнению, выгодна не только для Москвы и Анкары, но и для третьих стран, поэтому, вероятно, стороны постараются прийти к компромиссу по спорным вопросам как можно быстрее.