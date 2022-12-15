Возвратный метр: почему льготную ипотеку решили продлить

Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года , ставка при этом увеличится до 8%. Об этом Владимир Путин сообщил 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Помимо этого планируется расширить семейную программу на жилье и снизить ставки на новостройки в новых регионах . Предполагается, что это позволит россиянам улучшить свои жилищные условия. Основные заявления президента и планы правительства — в материале «Известий» .

Жилищные условия

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, как и предупреждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начался с объемного выступления Владимира Путина. Его вступительное слово длилось около часа, а всё заседание — примерно два.

В центре внимания оказались меры поддержки населения , в частности направленные на улучшение жилищных условий. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года . Однако ставка увеличится с 7 до 8%. Вместе с тем власти распространят семейную ипотеку под 6% на родителей, у которых как минимум два ребенка не достигли 18 лет . Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились начиная с 2018 года. «Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее», — отметил президент.

Для жителей новых территорий он предложил предоставлять кредиты на жилье в первичке по льготной ставке 2% . «Ясно, что сейчас там эта новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — пояснил он.

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Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, при продлении и введении ипотечных программ возможно повышение цен на жилье. По его мнению, власти должны это учитывать и поддерживать конкуренцию среди застройщиков.

— Еще к мерам поддержки можно добавить льготное выделение земельных участков с инфраструктурой — должна быть подведена дорога и коммуникации, — сказал политик, отметив, что этот вариант программы был бы актуален в регионах.

Вместе с улучшением жилищных условий Владимир Путин призвал развивать транспортную сеть. Он поручил привести в порядок региональные автодороги . На это выделят внушительную сумму. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2022–2025 годах уже заложено 105 млрд рублей из федерального бюджета .

Вице-премьер Татьяна Голикова затронула проблему затягивания строительства отдельных объектов по линии нацпроектов . По ее словам, к срыву сроков необходимо подходить строго. При этом регионы, которые не успевают использовать выделенные средства, она предложила дестимулировать. Их непотраченные деньги она призвала отдавать субъектам, которые выполняют работу вовремя . Такой подход поддержал президент.

Обсуждались и вопросы поддержки демографии. Так, Владимир Путин заявил, что размер пособия для беременных будет увеличен — он составит от половины до одного прожиточного минимума . Также глава РФ напомнил, что с 1 января в силу вступает закон о едином пособии по рождению и воспитанию детей. Оно будет включать выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также поддержку по рождению или в связи с усыновлением ребенка до 17 лет. Деньги смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Что касается здравоохранения, президент призвал с 2023 года запустить масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом . По его словам, сейчас в РФ свыше 5 млн граждан с таким диагнозом. Однако реальная цифра будет выше, добавил он. Кроме того, Владимир Путин призвал увеличить объем и охват лекарственной терапией больных гепатитом С.

Спад — не крах

По традиции президент в целом оценил ситуацию внутри страны на фоне внешних угроз . Прежде всего он повторил свой тезис о том, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался . При этом выстоять, по его мнению, удалось благодаря слаженной работе, в частности, за счет решений по регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли и активному использованию с торговыми партнерами национальных валют. При этом президент предупредил: РФ не будет обращаться к иностранным банкам за помощью. «Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу» , — заметил он.

Правительство продолжит реализовывать меры, направленные на поддержку и структурную перестройку экономики, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Это, как считают в ведомстве, сдержит негативное влияние санкций недружественных стран. Власти планируют создать условия для выхода экономики на устойчивые темпы роста уже в 2024 году.

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На фоне внешнего давления ВВП России в 2022 году снизится, подтвердил президент. « Я недавно сказал — на 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше — 2,5% », — уточнил он. Это спад, но не крах, который пророчили эксперты . Некоторые специалисты, в том числе российские, считали, что экономика упадет примерно на 20%, напомнил глава РФ. Однако уже в III квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений апреля–июня, добавил российский лидер.

С ценами ситуация тоже стабильная: после серьезного всплеска в марте–апреле, как отметил президент, их уровень с мая практически не изменился . Помимо этого рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, добавил глава государства. В международных расчетах РФ доля нацвалюты удвоилась за год и составила треть.

Для развития экономики Минфин и ЦБ планируют активнее привлекать россиян на финрынок . Как рассказал на совещании министр финансов Антон Силуанов, для этого готовятся, в частности, налоговые преференции . Соответствующие меры будут реализовывать уже в первом полугодии 2023-го. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что уже сейчас «достаточно много состоятельных россиян возвращают свои средства в Россию».

На совещании Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач на 2023 год . По его словам, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030-го. В частности, Россия должна переориентировать торговлю на Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку. Кроме того, Москва будет укреплять свой технологический и финансовый суверенитет, а также развивать обрабатывающую промышленность. Помимо этого в приоритете рост доходов граждан вместе с защитой материнства и детства. Еще одна важная задача — восстановление мирной жизни в новых регионах.

Газовый хаб

Встреча не обошлась и без обсуждения энергетической повестки. По словам президента, в ЕС всё громче говорят о том, что политика его главного партнера — США — прямо ведет к деиндустриализации Европы . Иногда в заявлениях европейских политиков даже звучат слова обиды.

«Но хочется в этой связи спросить: «А вы что хотели?» Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — сказал Владимир Путин, отметив: такая ситуация — «личное дело» Европы.

То, что происходит на газовом рынке стран ЕС, президент назвал безумием. При этом в Европе всё еще пытаются выставить Россию виноватой за то, что они сделали «своими руками», считает глава РФ.

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Впрочем, РФ уже ориентируется на другие рынки . Реализация таких проектов, как, например, Ковыктинское месторождение и «Сила Сибири – 2», позволит к 2025-му увеличить поставки газа на восток до 48 млрд куб. м в год, а к 2030-му — до 88 млрд.

Отдельно президент выделил турецких партнеров. Газовая инфраструктура этой республики обладает серьезным потенциалом, поэтому в ближайшие годы планируется организовать там хаб , напомнил Владимир Путин. «Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев», — отметил он. Это позволит определять цену на газ для европейцев.