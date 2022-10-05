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Скидку в 30% при оплате пошлин через «Госуслуги» отменят

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С 1 января 2023 года скидка в 30% на оплату государственных пошлин через «Госуслуги» будет отменена. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что ранее скидка вводилась как временная мера до 2023 года, однако предложений о ее продлении не поступало.

«Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — говорится в сообщении.

В настоящее время скидка автоматически применяется для физических лиц при безналичной оплате на «Госулугах».

15 сентября в Минфине рассказали «Известиям», что проект федерального бюджета на три года будет учитывать расходы на развитие экономики, оплату труда и субвенции регионам.

29 сентября глава министерства Антон Силуанов заверил, что пополнить ресурсы бюджета РФ планируется за счет изъятия части сверхдоходов экспортеров, в то время как граждан налоговые новации не коснутся.

По его словам, очевидно, что в следующем году потребуются дополнительные ресурсы.

До этого, 11 сентября, он заявил, что его ведомству предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года. Как признался министр, разработка этого документа станет самой непростой в его профессиональной карьере. В новом бюджете придется учитывать и попытки Запада ограничить поставки российской нефти, так как внешние поставки влияют на доход государства, указал Силуанов.

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