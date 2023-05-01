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Папа римский упомянул о непубличной мирной миссии по Украине

Папа римский: идет работа в рамках миротворческой миссии по Украине, пока она непублична
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Фото: REUTERS/Vatican Media/­Handout
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Ватикан проводит собственную миссию, направленную на урегулирование украинского конфликта. Об этом 30 апреля заявил папа римский Франциск.

«Сейчас есть миссия, но пока она не публична, когда будет обнародована, можно будет сказать», — приводит его словам Reuters.

Понтифик воздержался от более детального комментария не этот счет. Он также призвал поддерживать открытыми каналы для диалога и совместной работы, поскольку это единственный верный путь в кризисных ситуациях.

28 апреля папа римский вернулся в Ватикан после трехдневной официальной поездки в Будапешт. По словам священнослужителя, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с представителем Русской православной церкви (РПЦ), митрополитом Иларионом. В числе прочего стороны обсудили происходящее на Украине.

«Все заинтересованы в достижении мира», — подытожил Франциск.

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Ранее, 16 апреля, глава Католической церкви поздравил православных христиан с Пасхой. В своей речи он пожелал скорейшего наступления мира и призвал молиться за всех, кто погиб в ходе спецоперации.

До этого, 11 марта, понтифик заявил, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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