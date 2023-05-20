Ханьский ярлык: товарооборот между РФ и КНР достиг $51,9 млрд

За I квартал 2023 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 24,5% — до $51,9 млрд, сообщило правительство РФ. Напомним, по итогам 2022 года товарооборот увеличился на треть, до $185 млрд. По мнению президента РФ Владимира Путина, объем товарооборота превысит $200 млрд. Китай признается ключевым партнером нашей страны в условиях внешней конъюнктуры, подчеркивают в правительстве. Одна из сфер сотрудничества — экспорт российской сельхозпродукции на китайский рынок. Рост за I квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 91%. Сельхозпроизводители выручили $2,4 млрд. Также углубилось сотрудничество в энергетике, в автомобилестроении. При этом в правительстве отмечают планомерное снижение роли доллара во взаимных расчетах. Всё чаще стороны договариваются об оплате в рублях или юанях. Подробности — в материале «Известий».

Обилие точек соприкосновения

Рост товарооборота между Россией и Китаем можно объяснить несколькими факторами, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Во-первых, обе страны активно развивают торговые и экономические отношения в рамках сотрудничества и подписанных соглашений. Во-вторых, имеется устойчивый спрос на российские товары в Китае и на китайские товары в России. В-третьих, продолжается рост инвестиций и развитие проектов совместного предпринимательства между двумя странами.

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По словам эксперта, сотрудничество между Россией и Китаем является взаимовыгодным и носит стратегический характер, охватывая широкий спектр отраслей.

— Россия — один из крупнейших экспортеров энергоресурсов (нефть и газ). Эти товары составляют значительную долю в общем объеме экспорта России. Китай — важный потребитель энергетических ресурсов. Это отражается в объемах поставок нефти, газа и других энергетических продуктов между двумя странами. Развитие цифровой экономики и электронной коммерции также играет важную роль. Электронная платежная система и торговые платформы способствуют увеличению объемов онлайн-торговли и упрощают процессы международной торговли. Четвертое: сотрудничество в области транспортной логистики и инфраструктуры. Такие проекты, как железнодорожный мост через Амур, создают новые возможности для увеличения грузоперевозок и облегчения торговых связей между Россией и Китаем.

Эксперт отметила, что для укрепления торговых связей стороны принимают меры на высшем уровне. Растет объем товарооборота между Россией и Китаем через онлайн-платформы и электронную коммерцию. А развитие зоны свободной торговли на Дальнем Востоке России и осуществление проекта «Шелковый путь электронной торговли» способствуют расширению торговых потоков и содействуют развитию экономики обеих стран.

Аналитик считает важным отметить, что наращивание товарооборота требует развития транспортной инфраструктуры и улучшения логистических связей между Россией и Китаем.

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— Например, продолжается строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, таких как Москва – Казань и Москва – Пекин, которые сокращают время и улучшают условия транспортировки товаров между двумя странами.

В целом, резюмирует Юлия Макаренко, сотрудничество между Россией и Китаем в сфере поставок и торговли демонстрирует положительную динамику и перспективность взаимодействия в разных сферах.

Сложности переучивания

Китай, безусловно, станет ключевым партнером надолго. Об этом говорит скорость, с которой власти выстраивают торговые мостики с КНР и вводят программы, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Поворот на восток чувствуют даже далекие от макроэкономики и политики люди. Банки предлагают открыть валютные вклады в юанях. В города-миллионники после долгого перерыва возвращаются китайские туристы. Обратный поток пока не такой мощный, но это объясняется прежде всего антиковидными ограничениями. В крупных и малых городах открываются школы китайского языка.

Упростились и бизнес-процедуры, связанные с торговлей.

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— Например, юани — наиболее конвертируемая валюта, которую можно назвать дружественной. То есть дисбаланс в торговле не грозит оседанием юаней на счетах мертвым грузом, как это бывает с индийской рупией. Власти пытаются решить проблему: выделю инициативу эмиссии ОФЗ в таких валютах. Также отмечу качественную работу Российского экспортного центра, который помогает экспортерам и импортерам несырьевых товаров найти поставщиков, производителей и покупателей. Те, кто пользуется всей доступной помощью и ресурсами, а не пытается работать в одиночку, более успешен, — подчеркивает Екатерина Косарева.

Помнить о рисках

По данным главного таможенного управления КНР, в I квартале 2023 года продолжился значительный рост российского экспорта в Китай (+33% к аналогичному периоду 2022 года) и импорта из Китая (+47%), напоминает старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

— Это позволило России нарастить долю в его товарообороте, став шестым крупнейшим поставщиком (с долей 4,8%) и девятым рынком сбыта (2,9%). Несмотря на это, Россия остается для Китая вторичным торговым партнером. Лидирование в его торговле недружественных стран сохраняет риски из-за угроз вторичных санкций против китайских компаний.

По данным спикера, перенаправление поставок с рынков недружественных стран повысило долю России в китайском импорте топлива до 12,5% (+3,04 процентного пункта), в том числе угля — до 43% и сжиженного природного газа — до 38%, нефтепродуктов — до 21%, сырой нефти — до 17%.

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— Это может ограничивать дальнейшее расширение присутствия на рынке. По нашим оценкам, дисконты к цене российской нефти имеют тенденцию к снижению: с 10–14% во II–III кварталах 2022 года до 7–10% в I квартале 2023 года.

В части российского импорта из Китая произошел рост по всем укрупненным товарным группам, отмечает собеседник издания:

— Ввоз машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 52%. Внутри этой группы наблюдается разнородная динамика: кратное увеличение поставок автомобилей (в 2,9 раза), рост ввоза механического оборудования и устройств ниже среднего (+33%) и фактическое стагнирование импорта электрических машин и оборудования (+12%).

Таким образом, в части высокотехнологичных товаров быстрее увеличиваются поставки тех групп, где выше доля товаров конечного потребления. Александр Фиранчук связывает это явление с возможностью более быстрого замещения таких товаров в сравнении с комплектующими и промышленным оборудованием.