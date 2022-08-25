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Ввезет же людям: импорт в Россию пошел в рост

Июльские показатели приблизились к январским, а некоторые партнеры побили максимумы 2021 года
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Импорт товаров в Россию из-за рубежа постепенно восстанавливается. Хорошие данные вышли со стороны поставщиков автомобилей — в их сфере в июле поставки увеличились по сравнению с июнем в 2,5 раза. Но оживают после самого сильного спада в новейшей истории и другие отрасли, в первую очередь за счет поставок из Азии — в том числе и из стран, присоединившихся к санкциям. Аналитики объясняют восстановление импорта отлаживанием логистических цепочек и сильным рублем, но обращают внимание, что растет потребительский импорт, а вот инвестиционный по-прежнему пребывает в трудном положении с неясными перспективами возрождения. Подробности — в материале «Известий».

Пошел в прирост

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Весенний обвал в торговле был беспрецедентно тяжелым. Хороший пример демонстрируют данные Европейского центробанка по маю. Именно на этот месяц пришлось дно импорта в Россию из Европы. Поставки из еврозоны рухнули на 45%. Почти две трети этого падения пришлись на машины и оборудование. Вес остальных групп товаров был сравнительно невелик: к примеру, на продовольствие пришлось только 2%, а на разнообразные промышленные товары (не относящиеся к «средствам производства», а также транспортной и автомобильной технике) — около 5%.

Уже к июню ситуация начала меняться, а в следующем месяце произошел настоящий прорыв. ФТС не публикует статистику внешнеторговых отношений с февраля, так что приходится ориентироваться на статистические данные зарубежных стран.

Основной прирост в июле дала Восточная Азия. В первую очередь следует выделить Китай. В июле поставки товаров и услуг из КНР в РФ составили $6,7 млрд. Это не только в полтора раза больше, чем в июне, но и на 22% превышает показатель годовой давности. Для сравнения, июньский импорт по маршруту Китай – Россия уступал результату годовой давности на 17%. В целом товарооборот между странами за семь месяцев составил $97 млрд, что 29% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Конечно, во многом такой рост был обеспечен резким увеличением российского экспорта в КНР.

Ввезет же людям
порт
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ryu Seung-Il
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Но и в других странах региона рост поставок в Россию в седьмой месяц года был заметным. К примеру, из Южной Кореи было импортировано товаров и услуг на $542 млн против $330 млн в июне. Импорт из Малайзии в июле удвоился, из Таиланда, Вьетнама и Тайваня вырос на 20–30%. Небольшая положительная динамика есть даже с Японией, где были приняты наиболее жесткие среди стран региона санкции.

Если смотреть по карте на запад, то поставки из Индии выросли в июле примерно на 25% в сравнении с июнем. Тем не менее, как и в случае с почти всеми азиатскими странами (за исключением Китая), импорт по-прежнему отстает от показателей тех же месяцев 2021 года, составляя от 40 до 80%.

Другое дело — Турция. Тут объем экспорта составил $681 млн, в полтора раза больше, чем в июне или июле 2021 года, вообще этот месячный показатель — один из лучших в истории. Какова номенклатура поставок — точно неизвестно, но возможно, речь идет о превращении Турции в транзитный хаб для поставки продукции из других стран. США уже потребовали от турок соблюдать санкционные ограничения — не исключено, что это была реакция на рост товарооборота с Россией. Так это или нет, покажет только статистика ближайшего будущего.

Не компенсирует потери

Хотя главным драйвером восстановления российского импорта остается Азия, европейские страны тоже постепенно увеличивают поставки в РФ. Так, по итогам июня экспорт промышленного оборудования из государств ЕС вновь превысил отметку в €1,1 млрд, хотя еще в мае составлял около €900 млн. В целом же поставки в Россию из Евросоюза увеличились на 18%, до €4,5 млрд. На этом фоне особое положение занимают США, которые являются чуть ли не единственным торговым партнером России, продолжающим снижать и без того маленькие поставки. Впрочем, вес Америки в российском импорте всегда был довольно умеренным в сравнении с Германией, Китаем и другими ключевыми контрагентами.

Ввезет же людям
производство
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пока тем не менее рост поставок из дружественных стран не компенсирует потерь, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но самое главное, не количественные, а качественные показатели.

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— Легче восстанавливается потребительский импорт и значительно сложнее — промежуточный (сырье, материалы, комплектующие) и инвестиционный (оборудование). Это связано с жесткостью западных санкций на поставки технологической продукции в Россию и давлением Запада (прежде всего США) на другие страны с угрозой вторичных санкций за помощь в обходе ограничений, — подчеркивает аналитик.

— Инвестиционный импорт не показывает положительной динамики, — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Иностранный бизнес пока не готов инвестировать в экономику, этому способствуют и волатильность национальной валюты, и общий инвестиционный климат, и сложности с логистикой. В потребительском секторе есть положительная динамика в сегменте легковых автомобилей (именно они предлагали наибольший заработок для продавцов) и потребительской электроники. Именно по этим позициям параллельный импорт начал работать в первую очередь.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отмечает и высокую оборачиваемость в сфере товаров народного потребления.

— Такие направления легче восстановить. Сложнее дело обстоит с технологическим импортом — оборудование, машины, электроника и прочее. В данной сфере более жесткие санкции, больший удельный вес в поставках занимала продукция из развитых стран, не имеющая необходимого развития в азиатском регионе, — добавил он.

Что касается непосредственных причин восстановления поставок, то здесь сошлись сразу несколько факторов, говорят эксперты.

Ввезет же людям
логистика
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На импорт положительно влияют мобильный бизнес с быстрой переориентацией в торговле и логистике (положительные плоды рыночной экономики), — заметила старший научный сотрудник центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина. — Кроме того, значимыми факторами являются укрепившийся рубль, обнуленные ставки ввозных таможенных пошлин на широкий перечень товаров, постепенное отлаживание финансовых расчетов за трансграничные поставки, разрешение параллельного импорта и вовлечение в торговое посредничество стран — членов ЕАЭС, а также наращивание поставок со стороны Турции и некоторых других стран.

По словам Александрова, сильная национальная валюта — ключевой фактор восстановления импорта.

— Она создает максимальные экономические стимулы именно ввозить в страну товары, так как они дешевы относительно местного производства. Низкая база весны значительно сократила запасы товаров, по ряду позиций есть сильный дефицит, и это позволяет выставлять дополнительные наценки на ввозимые товары, что также поддерживает импорт. Наконец, стали появляться разъяснения касательно санкций для банков и компаний, и тот бизнес, который не хотел окончательно уходить из России, начал находить пути для возобновления поставок, — отмечает аналитик.

Как долго продержится тренд на восстановление импорта? По словам Беленькой, в этом году возвращения к значениям начала зимы ожидать точно не стоит.

— В будущие годы возможны варианты — так, прогноз Минэкономразвития предполагает, что импорт товаров уже в 2023 году превысит уровень 2021 года, в то время как базовый сценарий ЦБ РФ не прогнозирует полного восстановления импорта товаров и услуг и в 2025 году.

Ввезет же людям
авто
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как отмечает Дмитрий Александров, все факторы, положительно влияющие на рост поставок всё еще сохраняются.

— Однако, на мой взгляд, полного восстановления мы не увидим: население испытало значительное сокращение доходов, так что потребление должно снизиться, а акцент будет смещен в сторону более дешевых товаров. Кроме того, по ряду важных позиций, например по автомобилям, сохраняются долгосрочные ограничения, — резюмировал он.

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