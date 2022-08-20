Бит продаж: в розничных сетях появятся новейшие ноутбуки Apple

Крупные российские розничные сети начинают продажи новейших ноутбуков Apple MacBook, на мировом рынке они начались в середине июля. В re:Store их реализация начнется 22 августа, в «Ситилинке» — в сентябре . В ближайшее время продавать «Маки» станет и «М.Видео – Эльдорадо». При этом представленные в РФ ценники на новые гаджеты Apple, ввезенные по параллельному импорту, примерно в 1,5 раза выше, чем, например, в Европе. Э ксперты считают, что даже при таких ценах новые MacBook найдут своих покупателей. Их приобретают обеспеченные пользователи, слабо реагирующие на рост цен, объясняют они.

Компьютер c иголочки

В re:Store открыли предзаказ на новые Apple MacBook Air на процессоре M2, представленные производителем в июне 2022 года (их мировые продажи стартовали 15 июля). В re:Store же они начнутся 22 августа , сообщила представитель Inventive Retail Group, управляющей сетью монобрендовых магазинов Apple, Людмила Семушина.

— Мы работаем над тем, чтобы удовлетворить спрос на устройства и сохранить привычный уровень комфорта для наших клиентов. Новинки будут доступны как онлайн, так и в розничных магазинах сети, — отметила она.

«Ситилинк» наметил начало продаж новых MacBook Air на сентябрь, сообщили в компании.

Бит продаж Фото: Global Look Press/Igor Russak

В ближайшее время ноутбуки на базе М2, отличающиеся от предыдущих моделей большей производительностью и временем автономной работы, появятся и в магазинах «М. Видео – Эльдорадо» , сказал «Известиям» представитель ретейлера, не называя точных сроков. Сейчас в его магазинах покупателям доступно более 20 моделей ноутбуков Apple в разных конфигурациях и ценовых диапазонах, их стоимость ниже, чем в марте-апреле, добавил представитель компании.

«Известия» направили запрос в Apple. Официальные поставки его продукции в Россию прекратились в начале марта (исключение — гаджеты, ввозимые в сервисные центры для замены сломавшихся).

В re:Store MacBook Air на процессоре M2 стоят 139,99 тыс. рублей, то есть чуть менее €2,35 тыс. по курсу ЦБ на 19 августа. В фирменных интернет-магазинах Apple в Германии и во Франции ценник на такие устройства — чуть менее €1,5 тыс. В re:Store цены на гаджеты выше, чем по рынку, поскольку сеть позиционирует себя как премиум-ритейлер , объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В небольших торговых точках, которые уже завезли ноутбуки на М2 по «серым» схемам, они в среднем стоят 108–120 тыс, рублей, отмечает он. Таким образом цены на 8–18% выше, чем в Европе, это относительно небольшая наценка, считает эксперт. По словам Эльдара Муртазина, образуется она за счет стоимости логистики (ввезти что-либо в РФ сейчас дорого в принципе), а также за счет того, что мелкие продавцы закупают товар не оптовыми партиями, а в зарубежной рознице.

Бит продаж Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl

В целом спрос на ноутбуки, как и на смартфоны, во II квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился примерно на 50%, продолжает Эльдар Муртазин. Налицо расширение присутствия на рынке недорогих китайских устройств, которые занимают нишу прекративших официальные поставки брендов.

Во II квартале 2022 года в РФ было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, что на 40% и 45% cоответственно меньше, чем в I квартале, подсчитал для «Известий» один из игроков рынка.

Яблочный резерв

Спрос на новый MacBook в России будет, считают участники рынка. Apple в сегменте ноутбуков стоит особняком, поскольку его техника рассчитана на платежеспособную аудиторию — она не настолько чувствительна к повышению цен, как другие бренды. В целом параллельный импорт ноутбуков в РФ наладить не удается до сих пор — туда, где требуются тысячи лептопов в месяц, завозятся лишь сотни , сетует источник, близкий к одной из компьютерных компаний. Сложившуюся ситуацию он объясняет тем, что на зарубежных рынках трудно найти компьютеры с русифицированной клавиатурой — к тому же в странах, откуда идет параллельный импорт, может не всегда быть достаточное количество товара для перепродажи в Россию. В то же доля ноутбуков из Китая в РФ действительно растет , признает собеседник «Известий».

Бит продаж Фото: ТАСС/EPA/John G. Mabanglo

О проблемах с ввозом ноутбуков ведущих мировых брендов (за исключением Apple) участники рынка говорили и до этого. Ввозить такие компьютеры импортеры опасаются из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже, и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованным и, объясняли они. Кроме того, на клавиатуру гаджетов, не предназначенных для продажи в РФ, надо наносить кириллицу, рассказывали продавцы.