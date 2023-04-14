Второе пришествие: китайские автобренды устремились в Россию

C конца прошлого года не менее десяти автомобильных брендов из Китая начали продажи в России или заявили о намерении официально выйти на наш рынок. Среди них как ведущие марки, так и малоизвестные новички. Некоторые, как Haima, возвращаются после неудачного старта. Уже представленные в России игроки из КНР наращивают активность и выводят новые модели. Подробности — в материале «Известий».

Иногда они возвращаются

В конце прошлого года в России начались продажи премиальных электромобилей и гибридов Voyah, затем свою российскую линейку внедорожников представил бренд Tank, принадлежащий Great Wall Motors. Кроме того, о скором старте продаж объявил Livan. В феврале активизировалась марка Jetour. С приходом весны активность новых игроков выросла: заявил о намерениях малоизвестный бренд электромобилей Dayun, началась сборка Kaiyi и BAIC на «Автоторе». Ожидается, что о планах объявит Hongqi, чьи модели предположительно будут выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, а также производитель высокотехнологичных электромобилей HiPhi.

Примерно половина новичков предлагает массовые кроссоверы и седаны, другие нацелились на премиум-сегмент. BAIC планирует зайти сразу в несколько сегментов и, помимо бюджетных моделей, пообещал внедорожники и электромобиль.

Сборка кроссовера BAIC X35 на территории автомобилестроительного завода «Автотор» в Калининграде Фото: ТАСС/Виталий Невар

После длительного отсутствия о возвращении на российский рынок заявила марка Haima. Автомобили этого бренда некоторое время даже выпускались на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Однако «Хайнаньские Мазды», представляющие собой перелицованные старые Mazda 3, особым успехом у российских покупателей не пользовались. Теперь китайский автопроизводитель делает ставку на две модели, относительно новые и эффектно выглядящие. Это среднеразмерный кроссовер 8s и минивэн 7х c дизайном от Pininfarina. Обе машины построены на собственной модульной платформе Haima с многорычажной задней подвеской. Они оснащаются турбомоторами в паре с автоматической трансмиссией. Дистрибьютор Haima в России «МВЛ Авто» планирует начать продажи этих моделей летом, после того как они пройдут процедуру сертификации.

Еще один гость из прошлого — Livan, наследник Lifan, некогда одной из самых популярных китайских марок в России. После банкротства в 2020 году компания стала частью Geely и сменила название. Хотя Livan был переориентирован на выпуск электромобилей, первой российской премьерой должен стать компактный бензиновый кроссовер X3 Pro, в основе которого лежит хетчбэк Geely SC5-RV образца далекого 2010 года. Под капотом машины — атмосферный мотор объемом 1,5 л (113 л. с.) с «механикой» или вариатором. В декабре прошлого года представитель ООО «Ливэн Моторс Рус» в интервью порталу «Китайские автомобили» обещал, что компания «активно готовится к скорейшему выходу продукта на рынок».

Наконец, марка Jetour, по-видимому, решила устроить «вечеринку» в стиле китайских премьер 15-летней давности. Здесь и никому не известный дистрибьютор, никак не связанный с российским офисом Chery, которой и принадлежит марка Jetour. И спецификации на сайте, кое-как переведенные с китайского. Посетителям официального ресурса предлагается поразмыслить, что такое «Мудрый ключ к кубику Рубика». Или чем отличаются «Умный Шеньтун» и «Безопасный Шеньтун». При этом модели Jetour выглядят эффектнее соплатформенных Chery, взять тот же кроссовер Dashing. Позже в Россию обещают привезти брутальный Traveller, напоминающий внедорожники Land Rover.

Jetour Dashing Фото: Jetour

Активизировались и уже представленные на рынке марки. По несколько премьер обещают Chery, Great Wall, Geely. О новинках заявила даже марка FAW, присутствующая в России номинально. К единственной модели Bestune T77 вскоре добавятся сразу две модели: более компактный кроссовер FAW Bestune T55 и среднеразмерный лифтбек FAW Bestune B70. Впрочем, эти машины могут сменить названия: T77 уже стал новой моделью Lada и пропишется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Мы это проходили

С массовой экспансией китайских автомобилей российский авторынок уже сталкивался в начале 2000-х годов. Часть из них, например Chery, Great Wall, Geely, Changan, смогли удержаться на нем и теперь в общей сложности занимают почти половину рынка новых машин. Другие, вроде Brilliance, Zotye, Shuanghuan, BYD, успеха в России не добились. Следствием ухода этих компаний из нашей страны стало появление достаточно большого числа автовладельцев, оставшихся без фирменного сервисного обслуживания и вынужденных самостоятельно искать запчасти на китайскую экзотику, отмечают специалисты.

В случае неудачи новых автобрендов из КНР на нашем рынке ситуация может повториться, предупреждают они. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, сейчас многие новички из Китая нацелены прежде всего на краткосрочную перспективу.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— В ситуации дефицита новых машин в России появление на рынке новых брендов и моделей вполне оправдано. Однако сейчас этот процесс носит во многом хаотичный порядок: та или иная марка завозится разными импортерами, нет единой политики в отношении бренда, — заявил он «Известиям».

Это приведет к тому, что дилеры в скором времени начнут конкурировать между собой, отмечает эксперт. Первое время это будет играть на руку потребителям, поскольку такая конкуренция позволит сдерживать цены. Однако в более отдаленной перспективе компаниям необходимо будет выстраивать более цивилизованную модель работы, считает он.

— Чтобы закрепиться в нашей стране, новым брендам из КНР крайне важно проработать грамотную маркетинговую политику. Для этого необходима команда специалистов, понимающая особенности российского автомобильного рынка, — подчеркнул Сергей Бургазлиев.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

С ним согласен главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, сейчас новые игроки из КНР выходят на рынок, используя метод проб и ошибок.

— Пока они работают по принципу «не пойдет эта модель — пробуем другую». Если и она не «выстрелит» — привезем третью, — заявил он в беседе с «Известиям».

Подобная схема может привести к тому, что владельцы моделей, которые «не пошли», в итоге останутся без фирменной поддержки, как это было 10–15 лет назад, отмечают специалисты.

Борьба за качество

Прошлые неудачи ряда китайских автопроизводителей в нашей стране во многом были связаны с крайне низким качеством их продукции, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Кроме того, отношение российских регулирующих органов к автокомпаниям из КНР в начале 2000-х годов было, мягко говоря, недружелюбным, подчеркивает он.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Я точно знаю, что Chery в 2006–2007 годах неоднократно предлагала российским властям наладить крупное производство машины в нашей стране, но по различным причинам ей отказывали. Когда модели Chery всё же начали собирать на «Автоторе», завод буквально завалили различными проверками и инспекциями. В итоге, чтобы вообще не останавливать производство, выпуск китайских моделей в Калининградской области был прекращен, — рассказал «Известиям» Моржаретто.