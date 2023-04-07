«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»

Пекин не предоставлял оружие какой-либо из сторон конфликта на Украине . При этом Запад не в том статусе, чтобы давать указания КНР и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на китайскую сторону. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй . Кроме того, он подчеркнул: позиция Москвы относительно Тайваня показывает, что РФ «не боится крупных держав , прибегающих к политике грубой силы». О давлении Запада, росте качества китайских стиральных машин и о том, почему «1+1 = больше двух», — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям» .

«Главы двух стран представили мощные политические гарантии для отношений КНР и РФ»

— Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию получилась очень обстоятельной и масштабной, о чем говорит уже одно число подписанных по итогам встреч документов — сразу 14. И всё же что, с точки зрения китайской стороны, можно назвать главным успехом прошедших переговоров?

— В 2013 году, когда Си Цзиньпин вступил в должность председателя КНР, свой первый визит он нанес именно в Россию. И спустя 10 лет после переизбрания на этот пост первый визит он вновь совершил в РФ , что в полной мере отразило высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений. Его по праву можно считать очередной вехой в их развитии.

Одной из важных целей было создание плана для китайско-российских отношений. Си Цзиньпин и Владимир Путин провели длительные, искренние и дружественные переговоры и обмены, принесшие богатые результаты .

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Главы двух государств подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху и совместное заявление президента РФ и председателя КНР о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Стороны также подписали документы по двустороннему сотрудничеству в таких сферах, как сельское и лесное хозяйство, фундаментальные науки, рыночное регулирование и СМИ. И подтвердили намерение продолжать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих обоюдные интересы, совместно бороться с вмешательством внешних сил во внутренние дела. Можно сказать, что главы двух государств представили стратегическое руководство и мощные политические гарантии для отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху .

Как подчеркнул Си Цзиньпин, укрепление отношений с РФ — это стратегический выбор китайской стороны , основанный на коренных интересах и общей тенденции мирового развития. И он не может измениться или поколебаться из-за сиюминутных событий . История свидетельствует, что китайско-российские отношения могут справиться с испытаниями меняющейся международной обстановки. Найден путь правильного сосуществования между двумя государствами .

В дальнейшем Китай намерен прикладывать с Россией совместные усилия для реализации всех достигнутых договоренностей, продолжать углублять стратегическое взаимодействие «спина к спине» , усиленно продвигать объединенное развитие и процветание евразийского континента и внести новый вклад в построение сообщества единой судьбы человечества .

«США ужесточают ограничения для инновационного развития Китая и России»

— В совместном заявлении лидеров говорится о расширении сотрудничества в сферах технологий и инноваций. Кто здесь кому больше помощник, есть ли у Китая и России какая-то взаимодополняемость в этой сфере?

— Россия — общепризнанное в мире сильное научно-техническое государство с мощным инновационным потенциалом , в этой сфере РФ — безоговорочный лидер. Китайская инновационная техническая продукция, условия коммерциализации и опыт производственных инноваций также пользуются всё большей популярностью в вашей стране.

Преимущества российской фундаментальной науки и китайской прикладной науки и их внедрение в производство эффективно сочетаются . Многочисленные инновационно-технические предприятия КНР начинают расширять сотрудничество с российскими партнерами, разворачивают техническую кооперацию с НИИ в таких сферах, как физика, информация и телекоммуникации, искусственный интеллект. И добиваются результатов: сотрудничество в сфере высоких технологий в полной мере отражает эффект китайско-российской формулы «1+1 = больше двух» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Во время коронавирусной пандемии новые формы сотрудничества в таких областях, как облачная экономика, интернет вещей и большие данные, стремительно развивались. Они заложили основу для создания китайско-российской инновационной среды в постпандемийную эпоху.

США и другие западные страны ужесточают ограничения для инновационного развития Китая и России, всеми силами сжимая пространство научно-технического существования и роста двух стран . На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате «спина к спине». Посредством углубления и расширения двустороннего и многостороннего инновационного сотрудничества укреплять реальную научно-техническую базу двух стран с опорой на собственные силы, вместе противостоять давлению Соединенных Штатов и других стран Запада на научно-технические инновации КНР и РФ и блокаде высокотехнологичного оборудования и техники. А также искать точки роста и как можно скорее осуществить «стратегический прорыв» в ключевых технологиях.

«Сущность тайваньского и украинского вопросов совсем различна»

— В основной день переговоров Си и Путина японский премьер отправился в Киев выразить поддержку Владимиру Зеленскому и осудить Россию. Нет ли в откровенно антироссийской позиции Токио и явной антикитайской составляющей?

— Международное сообщество должно неизменно придерживаться стремления к миру и способствовать переговорам, создавая условия для политического разрешения украинского кризиса. Надеемся, что многочисленные действия каждой из сторон поспособствуют деэскалации ситуации, а не наоборот .

На фоне украинского кризиса некоторые страны пытаются использовать тайваньский вопрос для получения дивидендов. Сущность тайваньского и украинского вопросов совсем различна . Тайвань — неотъемлемая часть Китая, и этот вопрос в чистом виде относится к внутренним делам КНР, это коренной интерес Китая, не приемлющий какого-либо внешнего вмешательства.

Во время визита Си Цзиньпина в РФ Владимир Путин вновь четко заявил, что Россия неизменно поддерживает защиту Китаем своих справедливых интересов в тайваньском, гонконгском и синьцзянском вопросах. В подписанном совместном заявлении Москва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», признав, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории КНР , выступила против любых форм «тайваньской независимости» и поддержала меры, предпринимаемые Пекином для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka

Это свидетельствует, что Россия придерживается справедливости, не боится крупных держав, прибегающих к политике грубой силы , и воплощает высокую степень стратегического взаимодоверия между РФ и КНР и высокий уровень и особый характер наших отношений.

Хочу вновь подчеркнуть, что два берега Тайваньского пролива должны объединиться и неизбежно объединятся . Единство — это великая историческая тенденция, правильный путь мира. Решимость правительства и народа Китая осуществить объединение родины прочно, как скала, и не изменится из-за каких-либо людей, сил или государств. В отношении любых действий, направленных на раскол Китая, мы предпримем мощные меры, решительно охраняя государственный суверенитет и территориальную целостность .

«Запад не имеет полномочий перекидывать ответственность на китайскую сторону»

— Китай не раз заявлял о понимании причин, побудивших Россию начать СВО на Украине, но при этом Пекин неизменно подчеркивает свой нейтралитет в этом конфликте и высказывается за мирные переговоры. Тем не менее вот уже год страны Запада не перестают обвинять Китай в поддержке России…

— Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю , и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него. С начала кризиса КНР последовательно выдвинула «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса», активно продвигая его разрешение путем диалога и переговоров.

У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду . То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам. Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости.

«Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей»

— 2022 год стал настоящей историей успеха для китайского автопрома. Сейчас 11 из 14 иностранных брендов, представленных в России, — китайские. Схожая история происходит и с бытовой техникой и электроникой. Какие еще категории товаров «Made in China» способны совершить прорыв на российском потребительском рынке?

— Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России неуклонно движется вперед, демонстрируя большую прочность и огромный потенциал. В 2022 году в двусторонней торговле был осуществлен исторический прорыв в $190,27 млрд, рост по сравнению с прошлым годом составил 29,3% . Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития.

В прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, за год прирост составил 33,4%, доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2% , были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила $4,09 млрд, продемонстрировав прирост в 9,3% . Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и всё больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей.

У Китая и России мощная экономическая взаимодополняемость, крепкая база торгово-экономического сотрудничества и широкие перспективы. В настоящее время КНР ускоренно реализует 14-й пятилетний план, строит систему модернизированного производства, всеми силами совершая переход от «крупной производственной державы» к «мощной производственной державе». Потенциал потребительского роста России огромен, постоянно увеличивается спрос на китайские товары с их высокой наукоемкостью и техноемкостью и хорошим соотношением цены и качества .

Мы верим, что вслед за ускорением стыковки спроса и предложения двух сторон всё больше товаров с маркировкой «Сделано в Китае» будет попадать на российский рынок.

«Двери туристических обменов между Китаем и Россией уже открыты»

— Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Но эксперты туристической индустрии прогнозируют, что в этом году турпоток из России в КНР составит лишь 30–40% от допандемийного уровня, потому что повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение. Как вы оцениваете перспективы туристического сотрудничества между двумя странами?

— Сотрудничество в сфере туризма — важная составная часть гуманитарных обменов и практического взаимодействия России и Китая . Еще до пандемии КНР была крупнейшей в мире страной-источником выездного туризма, крупнейшей страной-потребителем зарубежного туризма и четвертым крупнейшим направлением международного туризма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

У России и Китая есть отлаженные механизмы и прочная база для сотрудничества в этой сфере . В 2019 году число китайских туристов в РФ составило 2,25 млн человек, число российских в КНР — 2,72 млн. Вслед за улучшением мировой ситуации с пандемией начиная с 6 февраля нынешнего года Китай в пробном порядке восстановил групповой туризм в 20 стран, включив туда и Россию.