Мишустин отправится с официальным визитом в Китай
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая, сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации в пятницу, 19 мая.
«В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.
Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-китайском бизнес-форуме.
Также правительство России опубликовало материалы о том, что Москва и Пекин продолжают наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В частности, объем поставок сельхозпродуктов из России в КНР в I квартале 2023 года в денежном эквиваленте составил $2,4 млрд.
В марте Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.
В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с председателем КНР прошли конструктивно.