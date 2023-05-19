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Мишустин отправится с официальным визитом в Китай

Правительство России: Мишустин совершит визит в Китай 23–24 мая
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая, сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации в пятницу, 19 мая.

«В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-китайском бизнес-форуме.

Также правительство России опубликовало материалы о том, что Москва и Пекин продолжают наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В частности, объем поставок сельхозпродуктов из России в КНР в I квартале 2023 года в денежном эквиваленте составил $2,4 млрд.

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В марте Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с председателем КНР прошли конструктивно.

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