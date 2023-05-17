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Частотная собственность: параллельный импорт базовых станций в РФ удалось наладить

Что это даст операторам и их абонентам
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Операторы не останутся без оборудования, а россияне — без мобильного интернета. Базовые станции Nokia для сотовых сетей начинают ввозить в Россию по параллельному импорту, выяснили «Известия». Компания «Макскомм» получила соответствующие сертификаты на поставку до 20 тыс. базовых станций и комплектующих к ним. Эту партию эксперты оценивают в $30–60 млн. Ее объем составляет примерно 25% ежегодных досанкционных потребностей всех российских операторов в таком оборудовании. До этого был решен вопрос с поставками базовых станций Ericsson.

Финский связной

Компания «Макскомм» в середине мая получила сертификат соответствия, необходимый для ввоза в РФ 20 тыс. базовых станций Nokia, поддерживающих различные стандарты сотовой связи. Это следует из Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, который ведет Росаккредитация. С документом ознакомились «Известия».

вышка сотовая связь
Фото: ТАСС/Олег Елков

Оборудование изготовлено в Финляндии, Венгрии, Польше, Индии и других странах, говорится в материалах ведомства. Также «Макскомм» задекларировала ввоз 30 тыс. радиомодулей (приемно-передающих устройств) для базовых станций финского вендора. Они, по словам одного из специалистов по строительству сетей, поддерживают стандарт LTE. Каждая из них может стоить от 100 до 200 тыс. рублей, то есть вся партия может стоить 2–4 млрд рублей, подсчитал он.

По словам другого эксперта по развитию сотовой инфраструктуры, 20 тыс. базовых станций хватило бы для покрытия мобильной связью крупного российского региона или нескольких не очень крупных.

Это комплект оборудования базовых станций Nokia для 2G и LTE, которое полностью идентично уже установленному в российских мобильных сетях. Такое же оборудование официально импортировалось в Россию в период с 2019 по 2021 год. Теперь оно вновь может ввозиться в РФ с использованием параллельного импорта, — подтвердил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По данным СПАРК, «Макскомм» учреждена в феврале этого года, ее владелец и гендиректор — Максим Агеев. Других структур в его собственности, помимо «Макскома», не числится. «Известия» направили запрос в компанию.

Из реестра Росаккредитации следует, что Nokia не единственный вендор, сетевое оборудование которого ввозится в РФ. Например, в начале апреля «Макскомм» получила сертификаты для поставки в страну 20 тыс. базовых станций Ericsson — стоимость этой партии эксперты оценивали в $30–40 млн.

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Все три крупнейших мировых производителя базовых станций — Nokia, Ericsson и Huawei — прекратили поставки своей продукции в Россию весной прошлого года. По оценке Mobile Research Group, к его началу на Ericsson и Nokia приходилось около около 25% и 15% установленных в стране базовых станций соответственно.

Вышка, связь
Фото: ТАSS/URA.RU/Вова Жабриков

20 тыс. базовых станций — это внушительная партия: их количество сопоставимо с ежегодными закупками каждого из крупнейших российских мобильных операторов в период 2019–2021 годов, утверждает Александр Сиволобов. Если к оборудованию Nokia добавятся базовые станции от Ericsson, общий объем поставки увеличится до 40 тыс. единиц, что составляет половину традиционного годового потребления российских операторов в эти годы, подсчитал эксперт. Партию оборудования Nokia он оценивает в $30–60 млн. Определить ее более точную стоимость непросто: неизвестно состояние оборудования, наличие гарантии, затраты на доставку, возможные скидки за большой объем, а также размеры дополнительной наценки, связанной с санкционными рисками и прочими факторами.

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На санкционной частоте

Когда чуть более года назад производители базовых станций покидали российский рынок, эксперты опасались, что отсутствие нового оборудования и комплектующих уже в скором времени приведет к серьезным проблемам со связью. «По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4–6 месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — говорилось в опубликованном тогда проекте мер развития отрасли связи в условиях санкций, подготовленном РСПП.

В МТС, «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев. В «ВымпелКоме» не ответили на вопросы «Известий». Издание направило запросы в Минцифры и Минпромторг.

Худшие прогнозы, предполагавшие массовые отказы сотовых сетей и резкое снижение качества связи, не сбылись по нескольким причинам, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Запасы оборудования и запчастей к нему, накопленные операторами, оказались сильно недооценены: предполагалось, что они закончатся к осени 2022 года, но уже в конце года глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан рассказывал, что ресурсов действующих сетей хватит на пять-семь лет.

Компьютер, интернет
Фото: ТАСС/Олег Елков

— Кроме того, свою роль сыграло и снижение темпов роста мобильного интернет-трафика, — добавил Денис Кусков.

В 2019 году, когда на динамику расширения сетей не влияли такие факторы, как пандемия или обострение геополитической ситуации, по данным Роскомнадзора, операторы ввозили примерно 20 тыс. базовых станций в квартал, отмечает источник в одном из операторов сотовой инфраструктуры. При этом общий парк такого оборудования стандарта LTE увеличивался примерно на 6%, а всех остальных стандартов — на 1–2%.

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В 2022 году были нарушены традиционные цепочки поставок, но операторы располагали до конца года резервом для развития радиопокрытия, который к настоящему моменту фактически исчерпан, утверждает собеседник «Известий». По его мнению, 40 тыс. базовых станций не позволят операторам поддерживать темпы расширения сети на прежнем уровне, — значительная доля оборудования, полученного по параллельному импорту, пойдет на замену элементов радиодоступа, которые выбыли из строя по естественным причинам в 2022–2023 годах.

Впрочем, само начало поставок сетевого радиооборудования в Россию по параллельному импорту — положительная новость как для операторов, так и для абонентов сотовой связи, считает Денис Кусков. Новые базовые станции позволят поддерживать качество связи на высоком уровне и избежать снижения скорости мобильного доступа, указывает эксперт.

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