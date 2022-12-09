Импорт замещения: переход сотовых операторов на российское оборудование откладывается

Импортозамещение сотового оборудования четвертого поколения, намеченное на следующий год, могут отложить на 2025–2028 годы — это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Наладить производство базовых станций для сотовых сетей пока не позволяют санкции, и операторы не могут перейти на российские — а именно такое условие продления разрешений на использование частот для LTE государство поставило перед связистами. Эксперты отмечают, что продление сроков перехода на российское оборудование выгодно и абонентам: не будет перебоев с мобильной связью и интернетом, которые могло бы спровоцировать применение сырых, необкатанных решений. К тому же операторы, по их собственному признанию, запаслись импортной электроникой надолго.

Форвардные надежды

Переход российских сотовых операторов с импортного сетевого оборудования на отечественное, по крайней мере в полном объеме, может быть отложен с 2023 года на 2025–2028 годы, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». Ранее вынесенное комиссией решение предписывало связистам использовать исключительно российские радиоэлектронные средства (в частности, базовые станции LTE) со следующего года. Но из-за санкций и сложностей с разработкой и производством в достаточных объемах необходимого оборудования «операторы столкнулись с невозможностью исполнения указанного условия», констатирует в своих материалах ГКРЧ.

Подлинность этих документов подтвердил «Известиям» один из участников рынка. Знает о проработке этого вопроса и заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов.

В документах к заседанию ГКРЧ, намеченному на конец декабря, есть проекты графиков установки отечественного LTE-оборудования на сетях МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2. Конкретных показателей в них пока нет, однако планируется, что операторы будут переходить на отечественное оборудование в 2025–2028 годах. Ожидается, что с 2028 года компании будут использовать исключительно российское LTE-оборудование, говорится в материалах, с которыми ознакомились «Известия»: начиная с 2025 года эта электроника начнет поставляться отечественными производителями, заключившими с операторами форвардные контракты. Это договоры о покупке и поставке в определенные сроки заранее оговоренного количества оборудования с заданными характеристиками.

Такие контракты на сумму 20–25 млрд рублей планирует заключить «Ростелеком» и его дочерний Tele2 — об этом в конце октября рассказывали сами представители провайдера. Среди возможных поставщиков базовых станций 2G и LTE они называли объединение компаний НТР и «Булат», а также входящую в «ИКС-Холдинг» Алишера Усманова компанию Yadro. Упоминали в «Ростелекоме» и о других классах оборудования.

— На рынке отсутствует отечественное оборудование, способное полностью импортозаместить зарубежные решения, поэтому возможный перенос сроков логичен. Он даст время разработчикам на создание качественного оборудования, — отметили в пресс-службе «Мегафона».

Перейти на отечественное оборудование операторам было предписано летом 2021 года. Тогда встал вопрос о продлении 10-летнего разрешения на использование частот для LTE, выданного им ГКРЧ в 2011 году. Одним из условий продления доступа к частотам 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц стало строительство сетей LTE с 2023 года исключительно на оборудовании, внесенном в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, — это оборудование также должно было использовать софт, внесенный в реестр отечественного ПО.

Эксперт, работающий с рядом операторских компаний, считает, что проблема касается не только нового оборудования. Так, часто требуется изменять конфигурацию или переносить ранее закупленные иностранные базовые станции, что тоже стало бы невозможным — из-за полного запрета на регистрацию импортного оборудования, проходящую в соответствии с требованиями ГКРЧ.

— По этой причине требовался механизм, который бы не запрещал развертывание новых базовых станций на основе ранее приобретенного оборудования, но обеспечил бы рынок для отечественного оборудования. Форвардные контракты являются таким механизмом, — считает собеседник редакции. — Перенос этой дилеммы в решение ГКРЧ выходит за обычные рамки вопросов работы данной комиссии, но, по всей видимости, на разработку других нормативных механизмов сейчас нет времени.

Издание направило запросы в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ, а также в Минпромторг.

Замещение без спешки

Операторы обратились в Минцифры с предложением перенести срок перехода на отечественное оборудование LTE — вопрос рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ, подтвердили в Минцифры. Решение 2021 года создало гарантированный рынок сбыта для иностранных партнеров, готовых локализовать производство в России — уже в ноябре 2021 года первой начала локализацию финская Nokia, отмечают в ведомстве.

— Компания подписала соглашение с российской компанией Yadro о намерениях создать совместное предприятие для производства базовых станций по технологиям Nokia в России. В 2022 году Nokia ушла с рынка, и сделка не состоялась, — рассказали в министерстве. Выполнить условия в 2023 году уже не получится, поэтому срок планируется перенести , добавили в пресс-службе.

До 2025 года операторы будут использовать существующее оборудование — допустимо закупать новое по сформированным логистическим цепочкам, утверждают в Минцифры. В форвардных контрактах прописываются конкретные обязательства сторон, сроки начала и завершения работ. Производство оборудования до 2025 года — обязательство, которое берет на себя производитель, говорят представители ведомства.

Российское правительство взялось за развитие отечественного производства телеком-оборудования всерьез и надолго, отмечает Александр Сиволобов. Именно поэтому можно предложить операторам обойтись без временной «голодовки» до того момента, пока разработчики и производители выйдут на достаточные для отрасли объемы выпуска.

— Затем начнется постепенное замещение иностранного всё более совершенным и надежным российским оборудованием. Все довольны: у операторов — стабильные сети и бизнес, у абонентов — качественная связь с хорошим покрытием, у разработчиков и производителей — гарантированные контракты и растущие объемы закупок, а у страны — надежная и безопасная телеком-инфраструктура, — рассуждает Александр Сиволобов. По его словам, индустриальные партнеры «Сколтеха» находятся на поздних этапах согласования форвардных контрактов.

«Ростелеком» заинтересован в скорейшем появлении конкурентоспособного телеком-оборудования отечественного производства и принимает участие в формировании технических требований к нему, отметили в пресс-службе провайдера.

—Также «Ростелеком» уже заключает долгосрочные форвардные контракты на поставку оборудования, что позволяет отечественным производителям системно подходить к его разработке и планированию, — добавили в компании.

С одной стороны, то, что импортозамещение буксует, нехорошо, но с другой — отечественное оборудование, серийное производство которого, кстати, пока не налажено, должно замещать импортное постепенно, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Требовать от операторов скорейшего внедрения на сетях «сырых», необкатанных решений было бы нелогично, полагает он. Перенос сроков импортозамещения LTE-оборудования позволит поддерживать на должном уровне качество мобильной связи и скорость мобильного интернета. При этом, скорее всего, поддерживать работоспособность сетей в ближайшие годы операторы будут за счет импортного оборудования, огромные запасы которого были накоплены в начале 2022 года, добавляет эксперт.

Ранее гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан говорил, что запасы оборудования позволят возглавляемой им компании работать, не снижая качества услуг, ближайшие пять-семь лет. Покидать российский рынок не торопятся и западные производители сетевого оборудования. Например, в начале декабря стало известно, что американскую лицензию на его поставки в РФ получила Nokia. Речь идет не о базовых станциях для строительства новых сетей, а о оборудовании и комплектующих, необходимых для работы уже действующих, объяснил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для операторов это значит, что теперь они могут спокойно обновлять сети, — доля оборудования Nokia на российских сотовых сетях составляет примерно 25%, заключает эксперт.