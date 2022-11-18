В связь лицом: в РФ возник дефицит частот для мобильного интернета

В России возникла нехватка частот для мобильного интернета. Из-за проблем с диапазоном для LTE и прекращения поставок в РФ сетевого оборудования скорость интернета продолжит падать — о таком риске предупредили опрошенные «Известиями» эксперты и операторы. Большинство частот, выделенных для сетей четвертого поколения, не может использоваться в полной мере из-за ограничений со стороны других пользователей, отметили представители бизнеса. В Минцифры признают проблему, но лишь для некоторых городов-миллионников. Выход из ситуации в ведомстве видят в совместном использовании спектра и передаче под LTE частот, изначально выделенных для 3G. Такой перевод, в частности, осуществил в Подмосковье «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»).

На недоступной частоте

«Вымпелком» начал использовать частоты в предназначенном для 3G диапазоне 2,1 ГГц в Подмосковье для оказания услуг четвертого поколения (LTE) , сообщили «Известиям» в компании. Этот перевод частот (рефарминг) позволил в 1,5 раза увеличить среднюю скорость мобильного интернета , уверены представители оператора. Стало проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, отметили в пресс-службе оператора. Трафик 3G в регионе снижается, а LTE растет, добавили там.

Рефарминг — один из инструментов операторов, который позволяет преодолеть дефицит частот для LTE, ведущий к снижению скорости мобильного интернета и быстроте загрузки сайтов при общем росте трафика , объяснил «Известиям» сотрудник компании-партнера нескольких операторов. По его словам, в РФ эта проблема наметилась давно, например в Подмосковье — одном из наиболее проблемных регионов из-за самой высокой нагрузки на сети . До этого сложности с отсутствием новых частот решали установкой дополнительных базовых станций. Но в этом году ситуацию усугубило прекращение поставок в РФ нового оборудования , посетовал собеседник «Известий».

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Снижение скорости мобильного интернета в России уже началось , сообщали ранее в компании TelecomDaily. Там уточняли: с ноября 2021-го по середину марта 2022-го она сократилась с 21,7 Мбит/с примерно до 21 Мбит/с . К концу этого года по сравнению с мартом средняя скорость может снизиться еще примерно на 1 Мбит/с, считают аналитики компании. Резкого падения пока позволяют избежать накопленные операторами запасы оборудования , сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но дефицит частот в сочетании с ростом потребления мобильного интернета действительно ведет к снижению его скорости, согласен он.

Разгрузить сети LTE в РФ могло бы внедрение 5G, но пока для него нет отечественного оборудования и не выделены частоты , напомнил эксперт.

Их дефицит для сетей LTE уже приводил к тому, что расширение емкости сети по мере роста трафика требовало от операторов использования большего количества базовых станций — это требует дополнительных расходов, отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Но ограничения частотного ресурса актуальны лишь для некоторых городов-миллионников , утверждают в Минцифры.

— Операторы высвобождают диапазон сетей 3G для LTE . Есть инструменты совместного использования радиочастотного спектра, которые позволяют более эффективно применять его в конкретных локациях, — назвали в ведомстве способы решения проблемы.

Приемлемый диапазон

С учетом роста мобильного интернет-трафика и отсутствия отечественного оборудования операторы неизбежно будут приближаться к пределам пропускной способности сетей , спрогнозировали в «Мегафоне». Можно отложить этот момент, если у операторов появится возможность полноценно использовать уже выделенные полосы частот , считают в компании.

— Сейчас многие из них, особенно низкие диапазоны, ограничены, поскольку не рассчитаны для гражданского применения . Снятие ограничений позволит существенно расширить емкость мобильной сети, — объяснили в «Мегафоне».

Речь идет, к примеру, об используемом для 2G и 3G диапазоне 900 МГц , пояснил менеджер компании-партнера нескольких операторов. На нем можно было бы запустить LTE, но на практике сделать этого не получается — в силу специфики более широкополосные технологии четвертого поколения в этом диапазоне могут создать помехи воздушной радионавигации, сказал собеседник «Известий».

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По его словам, есть некоторые надежды на то, что в ближайшие годы откроется диапазон 700 МГц, где сейчас работают сети телевизионного вещания, что тоже позволит нарастить емкость . Но без новых широких диапазонов для сетей 5G проблему решить не получится, утверждает источник.

С каждым годом число пользователей LTE и трафик в РФ растут, а радиочастотный ресурс для сетей остается неизменным с 2016 года : особенно остро проблема нехватки частотного ресурса LTE стоит в густонаселенных регионах, рассказали в «Вымпелкоме».

— Например, трафик LTE вырос за два последних года на 27% в Москве и на 30% в Московской области . 70% потребления приходится на тяжелый контент, в частности видео. Кратно растет и голосовой трафик в LTE, — отметили в пресс-службе оператора.

Большинство диапазонов частот, выделенных для сетей четвертого поколения, нельзя эксплуатировать в полной мере из-за ограничений со стороны других пользователей спектра, но в «Вымпелкоме» приветствуют разумные инициативы, направленные на высвобождение частот, сказал представитель компании.

Он напомнил, что в Москве оператор уже провел рефарминг частот 2,1 ГГц из 3G в LTE — в планах теперь перевод частот еще более чем в 25 регионах России.

При сохраняющихся темпах роста потребления трафика операторы связи в ближайшие годы столкнутся с дефицитом частот , согласны в МТС.

— Операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса. В частности, это может быть конверсия диапазона 800 МГц и освоение 694–790 МГц, — отметил представитель компании.

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Кардинальным способом преодоления дефицита можно считать выделение операторам частотного ресурса под стандарт 5G, сказал он. МТС активно переводит радиочастотный спектр, используемый более ранними технологиями, для развития LTE, добавил представитель оператора.

Сегодня в приоритете не столько вопрос высвобождения частотного ресурса, сколько доступности качественного оборудования , считает Дарья Колесникова. Но по мере его решения снова возникнет проблема с дефицитом частотного ресурса, в том числе и для сетей 5G, предупредила она.