Сеть где развернуться: в РФ начали готовиться к внедрению 6G
Не дожидаясь внедрения 5G, в России занялись развитием мобильной связи шестого поколения. Под эгидой «Сколтеха» создается альянс отечественных производителей оборудования, которые к концу этого десятилетия должны подготовить научную и производственную базу для создания оборудования 6G. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке; информацию подтвердил собеседник, близкий к организаторам проекта. Первое оборудование нового стандарта может появиться в РФ к 2027 году, а коммерческие сети шестого поколения запустятся через 10 лет, прогнозируют в структурах «Сколтеха». Без международной кооперации реализовать эти планы будет сложно, считают эксперты. К тому же пока сотовая связь четвертого поколения закрывает все потребности пользователей и сценарии использования 5G и 6G сейчас неочевидны, добавили специалисты.
Альянс шестого поколения
В России создается ассоциация, призванная объединить разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения (6G), рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Ее организацией занимается руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G «Сколтеха» Виталий Шуб, отметил он. Такое объединение действительно создается, подтвердил «Известиям» источник, близкий к «Сколтеху». Идут переговоры с потенциальными участниками, среди которых отечественные производители телекоммуникационного оборудования, согласие ряда предприятий уже получено, отметил собеседник издания. Он не назвал конкретные компании.
Цель альянса — создание в РФ экосистемы разработки и производства оборудования 6G к тому моменту, когда в мире начнутся коммерческие запуски сетей нового стандарта (ожидается, что это произойдет к началу 2030-х годов), отметил собеседник «Известий».
По словам одного из источников, планируется, что ассоциация будет сформирована к концу 2022-го — началу 2023 года. В развитых странах мира на государственном уровне уже создают управляющие комитеты по развитию 6G, добавил он. В альянс планируют привлечь в первую очередь технологические компании, подчеркнул собеседник. По его словам, сейчас для операторов первостепенная задача — не развитие 6G, а поддержка уже существующих сетей 4G.
6G — технология, позволяющая передавать данные со скоростью десятков и сотен гигабитов в секунду. Для сравнения: в 5G скорость составляет от единиц до десятков гигабитов. Сети 6G должны стать более энергоэффективными, надежными, в них по сравнению с 5G должны уменьшиться задержки передачи данных. На таких сетях могут появиться совершенно новые услуги — например, передача объемного изображения объектов и людей в режиме онлайн, отметили опрошенные «Известиями» участники рынка.
Без создания инфраструктуры для сетей 5G развертывание 6G невозможно, а в этой сфере Россия потеряла несколько лет — ожидается, что первые образцы оборудования для пятого поколения появятся лишь к концу этого года, рассказал сотрудник компании — партнера нескольких телеком-операторов. Шестое поколение должно учитывать наработки, которые используются для 5G, и в России, в частности в ЛИЦ, такие наработки есть, утверждает он.
— Есть очень много решений по открытой архитектуре оборудования, базовым принципам построения сетей, методам повышения пропускной способности и прочему, — перечислил собеседник «Известий».
Этот проект — своевременный и актуальный, считают в Минпромторге.
— Разработан проект дорожной карты по основным направлениям развития сетей связи шестого поколения в РФ до 2030 года. Основные этапы ее реализации — создание радиочастотного обеспечения сетей связи шестого поколения и разработка в России инновационных услуг для этих сетей, — отметили в ведомстве.
Для 6G потребуется разработка капиталоемкой элементной базы на новых электронных, а точнее сказать, фотонных, материалах архитектуры сети, добавили в министерстве.
В Минпромторге также сказали о существовании перспективного отечественного решения в области 5G. Центром компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета «Сколтеха» разработан и изготовлен промышленный образец базовой станции (gNB) 5G. Технологические заделы для мобильных сетей, в том числе и пятого поколения, есть и у ряда других российских компаний, добавили в ведомстве.
Руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что эволюция стандартов 5G и формирование технологий 6G идет в направлении использования облачной архитектуры и открытых интерфейсов. Помимо разработчиков новую архитектуру приходится осваивать и операторам, часто возвращая утраченные или упраздненные компетенции в области разработки, сказал он.
— Участие в новой ассоциации будет актуально и для операторов, которым рано или поздно потребуется интегрировать новое оборудование в существующие сети, — считает эксперт.
Если в объединении будут широко представлены участники рынка, такая ассоциация сможет стать площадкой для решения и многих отраслевых вопросов, полагает Вадим Поскакухин. Помимо разработки оборудования существует целый пласт задач по упрощению регулирования развертывания новой инфраструктуры, решению частотных вопросов, стимулированию инвестиций в развитие отрасли и созданию работоспособных механизмов их возврата, перечислил он.
Небыстрая замена
Ближайшие цели исследований в сфере 6G — проверка практической обоснованности существующих теоретических наработок российских специалистов и создание технологического задела для элементной базы, критичной для оборудования связи шестого поколения, сообщил «Известиям» руководитель центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев. На нынешнем этапе нет смысла говорить о составе участников, как и об организационной форме, бюджете, формате сотрудничества, источниках финансирования и сроках работ, добавил он.
— Не следует ждать быстрого прорыва. Сейчас мы находимся на старте: должна появиться программа работ, рассчитанная на 2023–2027 годы, — сказал Дмитрий Лаконцев.
По его словам, сроки готовности оборудования можно будет оценить ближе к концу ее выполнения, то есть в 2027 году. Согласно приблизительной оценке, первые пилоты на основе отечественного оборудования 6G будут запущены через 10 лет, добавил Дмитрий Лаконцев.
В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
Когда у производителей появятся какие-то наработки, операторы будут готовы подключить свою экспертизу и обсудить тестирование 6G, отметил сотрудник одной из компаний связи. Сейчас в мире нет единой концепции технологии 6G, она находится на стадии обсуждения, отметили в «Мегафоне». Представители оператора незнакомы с проектом, но приветствуют любые российские научные изыскания в этом направлении.
— На наш взгляд, сейчас приоритетно производство отечественного оборудования для сетей 4G/3G/2G, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова. — Компания вовлечена во все процессы, связанные с импортозамещением, — решению проблем с доступностью оборудования должен способствовать недавно созданный индустриальный центр компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов в сфере мобильной связи.
Внедрение 6G — вопрос очень далекого будущего, как развивать в РФ эту технологию в коммерческой плоскости в отрыве от мировых институтов и производителей оборудования, не очень понятно, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
— Неясно даже, где сейчас брать оборудование LTE, речи не идет пока даже о внедрении 5G. А, как известно, расфокусировка и распыление усилий не приводят к достижению намеченных целей, — отметил он.
Внедрение 5G в странах ЕС, где оно уже началось, может не привести к ожидаемым результатам из-за энергокризиса, поскольку сети этого стандарта более энергоемкие, чем LTE, полагает Сергей Половников. Эксперт отметил, что пока 4G закрывает все потребности пользователей, а внятных сценариев использования 5G и тем более 6G еще нет.