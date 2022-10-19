Сеть где развернуться: в РФ начали готовиться к внедрению 6G

Не дожидаясь внедрения 5G, в России занялись развитием мобильной связи шестого поколения . Под эгидой «Сколтеха» создается альянс отечественных производителей оборудования, которые к концу этого десятилетия должны подготовить научную и производственную базу для создания оборудования 6G. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке; информацию подтвердил собеседник, близкий к организаторам проекта. Первое оборудование нового стандарта может появиться в РФ к 2027 году, а коммерческие сети шестого поколения запустятся через 10 лет, прогнозируют в структурах «Сколтеха». Без международной кооперации реализовать эти планы будет сложно, считают эксперты. К тому же пока сотовая связь четвертого поколения закрывает все потребности пользователей и сценарии использования 5G и 6G сейчас неочевидны, добавили специалисты.

Альянс шестого поколения

В России создается ассоциация, призванная объединить разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения (6G) , рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Ее организацией занимается руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G «Сколтеха» Виталий Шуб, отметил он. Такое объединение действительно создается, подтвердил «Известиям» источник, близкий к «Сколтеху». Идут переговоры с потенциальными участниками, среди которых отечественные производители телекоммуникационного оборудования, согласие ряда предприятий уже получено , отметил собеседник издания. Он не назвал конкретные компании.

Цель альянса — создание в РФ экосистемы разработки и производства оборудования 6G к тому моменту, когда в мире начнутся коммерческие запуски сетей нового стандарта (ожидается, что это произойдет к началу 2030-х годов) , отметил собеседник «Известий».

По словам одного из источников, планируется, что ассоциация будет сформирована к концу 2022-го — началу 2023 года . В развитых странах мира на государственном уровне уже создают управляющие комитеты по развитию 6G, добавил он. В альянс планируют привлечь в первую очередь технологические компании, подчеркнул собеседник. По его словам, сейчас для операторов первостепенная задача — не развитие 6G, а поддержка уже существующих сетей 4G.

Сеть где развернуться Фото: Getty Images/NurPhoto

6G — технология, позволяющая передавать данные со скоростью десятков и сотен гигабитов в секунду. Для сравнения: в 5G скорость составляет от единиц до десятков гигабитов. Сети 6G должны стать более энергоэффективными, надежными, в них по сравнению с 5G должны уменьшиться задержки передачи данных. На таких сетях могут появиться совершенно новые услуги — например, передача объемного изображения объектов и людей в режиме онлайн , отметили опрошенные «Известиями» участники рынка.

Без создания инфраструктуры для сетей 5G развертывание 6G невозможно , а в этой сфере Россия потеряла несколько лет — ожидается, что первые образцы оборудования для пятого поколения появятся лишь к концу этого года , рассказал сотрудник компании — партнера нескольких телеком-операторов. Шестое поколение должно учитывать наработки, которые используются для 5G, и в России, в частности в ЛИЦ, такие наработки есть, утверждает он.

— Есть очень много решений по открытой архитектуре оборудования, базовым принципам построения сетей, методам повышения пропускной способности и прочему, — перечислил собеседник «Известий».

Этот проект — своевременный и актуальный, считают в Минпромторге.

— Разработан проект дорожной карты по основным направлениям развития сетей связи шестого поколения в РФ до 2030 года. Основные этапы ее реализации — создание радиочастотного обеспечения сетей связи шестого поколения и разработка в России инновационных услуг для этих сетей, — отметили в ведомстве.

Сеть где развернуться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для 6G потребуется разработка капиталоемкой элементной базы на новых электронных, а точнее сказать, фотонных, материалах архитектуры сети, добавили в министерстве.

В Минпромторге также сказали о существовании перспективного отечественного решения в области 5G. Центром компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета «Сколтеха» разработан и изготовлен промышленный образец базовой станции (gNB) 5G. Технологические заделы для мобильных сетей, в том числе и пятого поколения, есть и у ряда других российских компаний, добавили в ведомстве.

Руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что эволюция стандартов 5G и формирование технологий 6G идет в направлении использования облачной архитектуры и открытых интерфейсов. Помимо разработчиков новую архитектуру приходится осваивать и операторам, часто возвращая утраченные или упраздненные компетенции в области разработки, сказал он.

— Участие в новой ассоциации будет актуально и для операторов, которым рано или поздно потребуется интегрировать новое оборудование в существующие сети , — считает эксперт.

Если в объединении будут широко представлены участники рынка, такая ассоциация сможет стать площадкой для решения и многих отраслевых вопросов, полагает Вадим Поскакухин. Помимо разработки оборудования существует целый пласт задач по упрощению регулирования развертывания новой инфраструктуры, решению частотных вопросов, стимулированию инвестиций в развитие отрасли и созданию работоспособных механизмов их возврата, перечислил он.

Сеть где развернуться Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Небыстрая замена

Ближайшие цели исследований в сфере 6G — проверка практической обоснованности существующих теоретических наработок российских специалистов и создание технологического задела для элементной базы, критичной для оборудования связи шестого поколения , сообщил «Известиям» руководитель центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев. На нынешнем этапе нет смысла говорить о составе участников, как и об организационной форме, бюджете, формате сотрудничества, источниках финансирования и сроках работ, добавил он.

— Не следует ждать быстрого прорыва. Сейчас мы находимся на старте: должна появиться программа работ, рассчитанная на 2023–2027 годы , — сказал Дмитрий Лаконцев.

По его словам, сроки готовности оборудования можно будет оценить ближе к концу ее выполнения, то есть в 2027 году . Согласно приблизительной оценке, первые пилоты на основе отечественного оборудования 6G будут запущены через 10 лет , добавил Дмитрий Лаконцев.

В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Когда у производителей появятся какие-то наработки, операторы будут готовы подключить свою экспертизу и обсудить тестирование 6G , отметил сотрудник одной из компаний связи. Сейчас в мире нет единой концепции технологии 6G, она находится на стадии обсуждения, отметили в «Мегафоне». Представители оператора незнакомы с проектом, но приветствуют любые российские научные изыскания в этом направлении.

Сеть где развернуться Фото: Global Look Press/Michael Gstettenbauer via www.im

— На наш взгляд, сейчас приоритетно производство отечественного оборудования для сетей 4G/3G/2G, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова. — Компания вовлечена во все процессы, связанные с импортозамещением, — решению проблем с доступностью оборудования должен способствовать недавно созданный индустриальный центр компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов в сфере мобильной связи.

Внедрение 6G — вопрос очень далекого будущего, как развивать в РФ эту технологию в коммерческой плоскости в отрыве от мировых институтов и производителей оборудования, не очень понятно , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— Неясно даже, где сейчас брать оборудование LTE , речи не идет пока даже о внедрении 5G. А, как известно, расфокусировка и распыление усилий не приводят к достижению намеченных целей, — отметил он.