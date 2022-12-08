В диапазоне доступа: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах

Под Wi-Fi в России выделят дополнительные частоты — это делается для борьбы с радиопомехами, которые создают гаджеты, дроны и другие устройства. На ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о разрешении в РФ технологии Wi-Fi 6E — беспроводного доступа, работающего на частотах 6 ГГц, выяснили «Известия». Новый диапазон позволит сократить дефицит частот для портативной электроники, из-за которого глохнет беспроводное аудио, а дроны могут терять управление, отмечают эксперты. Пользователи же домашних компьютеров получат более быстрый и стабильный доступ в интернет. Нужен Wi-Fi 6E и в промышленности — по характеристикам он схож с сотовой связью пятого поколения (5G) , что позволяет использовать его для управления индустриальным оборудованием, добавляют участники рынка.

Прелюдия к 5G

Госкомиссия по радиочастотам, заседание которой намечено на конец декабря, планирует рассмотреть вопрос о разрешении в РФ нового стандарта беспроводного интернета Wi-Fi 6E. Это следует из материалов ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия». Вопрос действительно включен в повестку заседания межведомственной комиссии, подтвердил изданию источник на рынке услуг связи.

Как следует из документов госкомиссии, Wi-Fi, работающим на частоте 6 ГГц, планируется дополнить список разрешенных в РФ радиотехнологий малого радиуса действия, первоначальный вариант которого комиссия утвердила еще в 2007 году. Wi-Fi 6E можно будет использовать только в закрытых помещениях — такое ограничение содержится в документах, подготовленных к заседанию ГКРЧ.

Радио сполна Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

Госкомиссия рассмотрит добавление полосы 5925–6425 МГц (стандарт Wi-Fi 6E) для использования Wi-Fi в закрытых помещениях, в том числе в офисах и жилых домах, подтвердили «Известиям» в Минцифры. В этом диапазоне уже работают многие современные гаджеты, что позволяет увеличить скорость выхода в интернет в закрытых помещениях, отметили в ведомстве.

— Устройства подключаются к Bluetooth в диапазоне 2,4 ГГц. Некоторые Wi-Fi-устройства тоже выходят в сеть в диапазоне 2,4 ГГц, поэтому, если гаджет поддерживает стандарт 6Е, он сможет работать в новом диапазоне и пересечения с Bluetooth-устройствами не будет , — объяснили «Известиям» в Минцифры.

Стандарт Wi-Fi 6E был принят в 2020 году. Помимо многочисленных улучшений алгоритмов обработки сигналов этот стандарт привнес также поддержку новых диапазонов частот, в частности 5925–6425 МГц в дополнение к существующим диапазонам 2,4 ГГц и 5 ГГц, рассказал «Известиям» эксперт по вопросам управления радиочастотным спектром. Практически все новые высокопроизводительные Wi-Fi-роутеры и большинство флагманских смартфонов уже поддерживают этот стандарт, утверждает он.

Радио сполна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Новая полоса частот позволит разгрузить Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что особенно актуально для многоквартирных домов, а также для бизнес-центров и других общественных мест. Помимо этого, новый спектр и широкие каналы потребуются для подключения будущих гарнитур дополненной реальности к смартфонам, — отметил собеседник «Известий».

Представители большинства опрошенных «Известиями» телеком-компаний отказались комментировать возможное появление Wi-Fi 6E в России. В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что это важный и позитивный шаг для отрасли.

С точки зрения применяемых технологий радиоинтерфейса этот стандарт очень похож на 5G и позволяет реализовать сопоставимые скорости при низком пинге (задержке в передаче данных), отметили в компании.

Радио сполна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Внедрение Wi-Fi 6E позволит развивать цифровые сервисы для промышленности, соответствующие возможностям 5G. Это особенно важно в современных условиях, когда есть проблемы с поставками зарубежного оборудования 5G и нерешенности вопроса с выделением частот для него, — указывают в «Ростелекоме». 6E позволит подготовить рынок к сервисам сетей пятого поколения и в конечном итоге приблизит внедрение таких сетей — кроме того, новое поколение беспроводного доступа позволит увеличить скорость домашнего интернета, добавил представитель оператора.

Подарок геймеру

О том, что в РФ перестало хватать частот для работы гаджетов, поддерживающих Wi-Fi, а также Bluetooth (для работы обеих технологий используется, в частности, диапазон 2,4 ГГц), ранее рассказывали «Известиям» эксперты. Проблема проявляется в том, что, например, беспроводные наушники без всякой видимой причины начинают глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость, а зачастую гаджеты вообще отключаются от смартфона. Одно из известных проблемных мест в Москве — угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей , рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Происходит это потому, что работает всё больше Bluetooth-устройств, использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), емкость его ограничена, а значит, беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу , объясняет эксперт. Диапазон 2,4 ГГц используется не только беспроводными наушниками, но и другими Bluetooth-устройствами, например «умными» колонками. На этих же частотах работают и домашние Wi-Fi-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств, предупреждает эксперт.

Радио сполна Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

В случае с роутерами это может приводить к сокращению их пропускной способности и радиуса действия, рассказал «Известиям» один из специалистов по радиочастотному планированию. Кроме того, помехи в диапазоне 2,4 ГГц могут приводить к потере управления бытовыми дронами, которые также используют эту частоту, предупредил он.

Выделение новых частот для гражданского применения в России — всегда событие, поскольку еще со времен СССР большая часть дефицитного ресурса находится в ведении военных и других силовых структур, продолжил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. К примеру, частоты для 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые операторы считают оптимальными для развертывания сетей 5G, пока им недоступны — они заняты другими средствами связи, используемыми в том числе силовыми ведомствами .

Новы е частоты для Wi-Fi позволят разгрузить старые, уже забитые разного рода электронным оборудованием , полагает Денис Кусков. По его мнению, этот шаг со стороны государства сделает использование гаджетов более комфортным, а в случае с дронами и более безопасным.

Wi-Fi 6E важен для тех, кому необходимо быстро передавать и принимать данные, нужен стабильно быстрый интернет — в частности, это очень актуально для компьютерных игр , считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.